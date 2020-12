L’éducatrice vétéran Amy Sacks était la directrice de l’Evergreen Elementary School jusqu’à ce qu’elle soit renvoyée en juillet

La directrice d’une école primaire de Pennsylvanie qui a été licenciée après avoir été accusée d’avoir publié des messages politiquement conservateurs sur son compte Facebook personnel poursuit pour récupérer son emploi avec 500000 $ pour la « crise émotionnelle » qu’elle a traversée.

Amy Sacks, qui était enseignante depuis 20 ans, a annoncé le jour de Thanksgiving que le district scolaire de Perkiomen Valley et la surintendante Barbara Russell « avaient décidé que le premier amendement à la liberté d’expression n’avait pas sa place dans les écoles publiques et que les enseignants et les administrateurs étaient inaptes à servir si ils ont et expriment des convictions politiques qui sont au centre ».

L’explosion est survenue après que Sacks ait été démis de ses fonctions de directrice de l’Evergreen Elementary School en juillet.

Son avocat dit qu’elle a été « mystérieusement renvoyée avec peu d’explications », suggérant que le surintendant de district Russell l’a limogée parce qu’elle trouvait ses publications sur les réseaux sociaux « offensantes, inacceptables et non professionnelles » et pensait que Sacks était « raciste ».

«A cause de Covid, nous allons avoir besoin que les gens se déchaînent de chez eux et détruisent votre propre merde», lit-on.

Un autre a accusé des politiciens d’être des «pillards professionnels» et a juxtaposé une image du Congrès à côté de personnes pillant des magasins qui avaient été détruits lors d’émeutes.

Les théories du complot étaient également un thème commun, l’un suggérant que la pandémie de coronavirus était une tentative délibérée de faire démettre Trump de ses fonctions.

« Si vous pensez que la panique du coronavirus lors d’une année électorale juste après 3 tentatives de coup d’État infructueuses contre Trump est une coïncidence? Vous pourriez être aussi stupide qu’un rocher!

Amy Sacks, qui avait été enseignante pendant 20 ans pour la dernière fois a posté le jour de Thanksgiving, le district scolaire et la surintendante Barbara Russell « ont décidé que le premier amendement à la liberté d’expression n’a pas sa place dans les écoles publiques et que les enseignants et les administrateurs sont inaptes à servir s’ils détiennent et exprimer des convictions politiques qui sont à droite du centre ».

Sacks a été démis de ses fonctions de directrice de l’école élémentaire Evergreen en juillet

« Cependant, le district scolaire de Perkiomen Valley et la surintendante Barbara Russell ont décidé que le premier amendement à la liberté d’expression n’a pas sa place dans les écoles publiques et que les enseignants et les administrateurs sont inaptes à servir s’ils ont et expriment des convictions politiques qui sont au centre. Cette culture d’annulation au sein du système scolaire public doit cesser.

« J’étais directeur de l’une des écoles élémentaires les plus performantes de Pennsylvanie et j’ai toujours été victime d’être annulé par des bureaucrates libéraux qui ne croient pas en la diversité de pensée, de discours, d’opinions ou d’affiliation politique.

Avec le soutien de mon mari et de ma famille, j’ai décidé de contester le district scolaire en intentant une action en justice contre eux pour sauver mon emploi. J’espère montrer l’exemple et inspirer les autres à s’opposer à l’érosion de nos droits constitutionnels en Amérique.

Quel que soit leur contenu, qu’il soit politique ou controversé, les avocats de Sacks croient que le limogeage par le conseil scolaire est illégal et poursuit maintenant le district en affirmant qu’elle n’a jamais reçu d’avertissement.

Le district scolaire de Perkiomen Valley et la surintendante Barbara Russell, sur la photo, ont renvoyé la directrice Amy Sacks parce qu’elle trouvait ses publications sur les réseaux sociaux « offensantes, inacceptables et non professionnelles ».

« À aucun moment, Amy n’a été informée de faire appel à un avocat, ni informée de ses droits; au lieu de cela, elle a été vicieusement menacée de ruiner sa carrière si elle tentait de contester quoi que ce soit qui se passait, affirment les avocats de «Sacks».

Le conseil scolaire a approuvé son licenciement, mais a ensuite déclaré que Sacks avait «démissionné».

«Le comportement était extrêmement illégal. Amy a un droit quasi absolu à la liberté d’expression sur son compte Facebook privé. De plus, avant qu’une action puisse être entreprise contre un fonctionnaire, la procédure régulière exige que l’école lui communique les accusations portées contre elle, déclarent les avocats de «Sacks».

Le procès affirme que le surintendant Russell a dit à Sacks que ses messages avaient offensé un parent qui a ensuite contacté le district scolaire.

D’autres publications datant de la même époque montraient clairement son opposition à l’idée d’avoir Joe Biden comme président.

«Ceci est une pomme de terre», lit-on, à côté de l’image d’une pomme de terre. «Si cette pomme de terre se présentait contre Joe Biden, je voterais pour la pomme de terre.

Dans un autre article, Sacks a également fait la lumière sur la situation affectant les États-Unis avec le virus couplé aux troubles civils.

«À la recherche de clarté. La saison Corona est-elle terminée et nous en sommes à la saison des émeutes? J’ai juste besoin de savoir si j’ai besoin d’un masque ou d’un fusil.

La politique était également un thème familier de l’attaque.

Dans une publication, Sacks a déclaré que les démocrates Chuck Schumer et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, étaient « le virus », tandis que les gens votant aux urnes étaient « le remède ».

Un autre mème a donné des idées sur la façon d’attaquer les autres en utilisant un spray anti-mouches.

Si vous ne pouvez pas transporter, achetez un spray pour guêpes et frelons, gardez-le à côté de votre siège dans votre véhicule. Il pulvérise un jet de 20 à 30 pieds.

Dans ce meme, les utilisateurs des médias sociaux ont faussement affirmé qu’un hôpital pour enfants à Dallas, au Texas, avait été incendié