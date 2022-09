La directrice du marketing de Lowe, Marisa Thalberg, quitte l’entreprise dans le cadre de la réorganisation

Marisa Thalberg, vice-présidente exécutive et directrice de la marque et du marketing.

La directrice du marketing de Lowe, Marisa Thalberg, a quitté le détaillant dans le cadre d’une réorganisation plus large, a annoncé mardi la société.

Le détaillant de rénovation domiciliaire a réduit son rôle et a transféré son équipe marketing sous Bill Boltz, vice-président exécutif du merchandising. Thalberg relevait auparavant directement du PDG Marvin Ellison.

Thalberg est entré en fonction en février 2020, un mois avant le début de la pandémie et a alimenté une augmentation des dépenses de rénovation domiciliaire. Elle a supervisé plusieurs campagnes de grande envergure, y compris des publicités télévisées sur ESPN lors du repêchage de la NFL, et un effort accru pour capitaliser sur la saison des fêtes.

Avant de rejoindre Lowe’s, elle était directrice mondiale de la marque chez Taco Bell et a travaillé pour Estee Lauder, Unilever Cosmetics International et Revlon.

Lowe’s a fait appel au responsable de la publicité pour séduire les clients alors que le détaillant remaniait ses activités plus larges et s’opposait davantage à son plus grand rival, Home Depot. Dirigé par Ellison, qui a rejoint Lowe’s en 2018, le détaillant de rénovation domiciliaire a relancé son site Web, lancé un nouveau programme de fidélité pour chasser l’argent des professionnels de la maison et élargi sa gamme de marchandises pour inclure des équipements d’exercice, des fournitures pour animaux de compagnie et plus de décoration intérieure.

Il voulait également rafraîchir son image et a fait appel à Thalberg pour superviser cela. Au moment de son embauche, Ellison a déclaré que Lowe l’avait embauchée pour donner une tournure plus moderne à l’approche marketing de Lowe, comme la personnalisation des messages sur les réseaux sociaux pour les clients au lieu de s’appuyer sur les canaux traditionnels comme la télévision et la radio.

Thalberg n’a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Son départ rejoint une vague croissante de changements de direction dans le secteur de la vente au détail. Gap, GameStop et Bed Bath & Beyond font partie des autres détaillants qui ont perdu des dirigeants de la suite C.

Les remaniements de la direction ont pris de l’ampleur à mesure que les dépenses alimentées par les chèques de relance diminuent et que certains consommateurs se retirent des achats discrétionnaires en raison de l’inflation. Pour certaines entreprises, en particulier les grands bénéficiaires de la pandémie comme Peloton, cela s’est traduit par une baisse soudaine et spectaculaire des ventes.

Lowe’s a également connu un ralentissement. Ses ventes à magasins comparables ont diminué au cours des deux derniers trimestres. La société a déclaré qu’elle prévoyait désormais des ventes totales et comparables pour l’année vers le bas de sa fourchette de perspectives. Il avait prévu des ventes de 97 milliards de dollars à 99 milliards de dollars et des ventes comparables en baisse de 1% à 1%.

