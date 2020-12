La directrice des communications de la Maison Blanche, Alyssa Farah, démissionne, signe de reconnaissance parmi les responsables de l’administration Trump, sinon le président Donald Trump lui-même, que la nouvelle administration de Joe Biden prendra bientôt les commandes.

Dans une lettre de démission obtenue jeudi par CNBC, Farah a déclaré qu’elle « quittera la Maison Blanche pour saisir de nouvelles opportunités ».

La lettre de Farah, rapportée pour la première fois par le Washington Post, a qualifié son mandat dans l’administration «d’honneur d’une vie».

Farah, 31 ans, a porté plusieurs chapeaux dans l’administration Trump. Elle a travaillé pour le vice-président Mike Pence à partir de 2017. Deux ans plus tard, Farah est passée au poste d’attachée de presse pour le ministère de la Défense, devenant ainsi la plus jeune porte-parole du Pentagone. En avril 2020, Farah est revenue à la Maison Blanche en tant que directrice des communications stratégiques.

Avant de rejoindre l’administration Trump, Farah avait travaillé dans des cercles politiques conservateurs, notamment en tant qu’attachée de presse pour le représentant de l’époque. Mark Meadows, RN.C., qui est maintenant le chef de cabinet de Trump.

Le Washington Post a rapporté que le dernier jour de Farah était vendredi. Elle a pour objectif de lancer une société de conseil axée sur les questions de défense, d’entreprise et politiques, selon le journal.

Farah n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires de CNBC sur son départ.

Alors que la sortie de Farah laisse entendre qu’il est entendu que l’administration Trump prendra bientôt fin, le président est resté publiquement provocant et refuse de céder à Biden.

Au lieu de cela, Trump répand de fausses déclarations sur la fraude électorale et électorale et insiste à tort sur le fait qu’il a remporté la course, tandis que sa campagne lance des vagues de poursuites qui n’ont jusqu’à présent pas réussi à faire de progrès significatifs vers l’objectif de renverser la victoire de Biden.

L’administration Trump a accordé à l’équipe de Biden l’accès aux fonds fédéraux pour la transition présidentielle, et le président élu a commencé à déployer sa liste des meilleurs choix du Cabinet.

L’équipe de Biden a mis l’accent sur la lutte contre la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 270000 personnes aux États-Unis et en a infecté 14 millions. Trump, dans les semaines qui se sont écoulées depuis les élections du 3 novembre, s’est peu concentré sur le bilan dévastateur des morts, mais a parfois vanté les progrès récents réalisés parmi les candidats au vaccin Covid-19.

Farah dans sa lettre de démission déclare: « Je suis honorée d’avoir travaillé avec toute l’équipe sur l’opération Warp speed qui a aidé à mettre en place un vaccin COVID-19 sûr et efficace en un temps record qui sauvera d’innombrables milliers de vies. »

« Je suis éternellement reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de servir mon pays », a déclaré Farah.