La directrice de l’Epsom College, Emma Pattison, a déclaré que la famille avait subi un “grand changement” avant d’être retrouvée morte avec son mari et sa fille

LA directrice d’une prestigieuse école privée a déclaré aux élèves que sa famille avait dû faire face à de “grands changements” quelques mois seulement avant qu’ils ne soient retrouvés morts.

Emma Pattison, 45 ans, son mari George, 39 ans, et sa fille Lettie, âgée de sept ans, ont été découverts sur le terrain de l’Epsom College, dans le Surrey, aux premières heures du dimanche matin.

Emma Pattison était à la tête du prestigieux Epsom College Crédit : Twitter

Elle a été retrouvée morte aux côtés de son mari George et de sa fille Lettie

La police continue de garder l’entrée de l’école de Surrey Crédit : LNP

La police a déclaré que la tragédie était considérée comme un “incident isolé” sans implication de tiers.

Emma n’a été nommée première femme directrice de l’école de 42 000 £ par an qu’il y a cinq mois.

Elle a partagé en décembre qu’il s’agissait d’une grande transition, impliquant deux nouveaux emplois, une nouvelle maison, une nouvelle école et un nouveau chiot.

Emma a déclaré aux élèves de sixième sur le podcast de l’école Epsom Insight : “Cela a été un très grand changement pour ma famille.

“Nous avons évidemment déménagé, nous avons acheté un chien, j’ai un nouveau travail, mon mari a un nouveau travail qui n’était pas censé se produire mais qui l’a fait, et ma fille a commencé une nouvelle école.

“Il y a eu beaucoup de changements pour nous en tant que famille, mais ça a été merveilleux.”

Le “magnifique” chiot, un Labrador appelé Bella, a rejoint la famille quelques jours avant l’enregistrement de l’épisode.

Emma, ​​qui est décrite comme une “merveilleuse enseignante” et une personne “délicieuse”, a rappelé comment Bella “a aboyé toute la nuit” et s’est excusée auprès de ses voisins.

Les flics ont été appelés au Collège d’Epsom vers 1 h du matin le 5 février.

Là, ils ont trouvé les corps d’Emma, ​​George et Lettie.

Dans un communiqué tard dimanche soir, l’école d’élite, qui a été nommée école indépendante de l’année en 2022, a demandé la confidentialité alors que la communauté scolaire était aux prises avec la nouvelle choquante et la perte de sa tête.

“Nos pensées, nos condoléances et notre sympathie vont à leurs familles en ce moment tragique”, a déclaré un porte-parole.

“Le collège travaille avec la police dans ce qui reste une enquête en cours.

“Nous devons maintenant nous concentrer sur le bien-être et le bien-être de nos élèves et de notre personnel, et veiller à ce qu’ils reçoivent tout le confort, la chaleur et le soutien requis de la part de la communauté d’Epsom College.

“La nouvelle est déchirante et nous avons besoin de temps et d’espace pour nous réunir et traiter ces événements choquants.”

La police a déclaré que les proches de la famille ont été informés et sont pris en charge par des agents spécialisés pendant qu’une enquête est en cours pour établir les circonstances de leur décès.

“PERTE TRAGIQUE”

L’inspecteur-détective en chef Kimball Edey a déclaré: “Au nom de la police de Surrey, de mon équipe et de moi-même, je souhaite d’abord exprimer mes plus sincères condoléances aux amis et à la famille d’Emma, ​​Lettie et George, ainsi qu’aux étudiants et au personnel d’Epsom. College, pour leur perte tragique.

“Je veux donner l’assurance que nous mènerons une enquête approfondie sur ce qui s’est passé la nuit dernière, et j’espère pouvoir apporter un peu de paix dans ces circonstances traumatisantes. Je demanderais que leur vie privée soit respectée en ces moments très difficiles.”

L’inspecteur Jon Vale, commandant de l’arrondissement d’Epsom et d’Ewell, a déclaré: “Nous sommes conscients que cet incident tragique aura suscité des inquiétudes et des bouleversements dans la communauté locale.

“Bien qu’il s’agisse d’un incident isolé, dans les prochains jours, nos agents locaux resteront dans la région pour rassurer les élèves, les parents, les enseignants et la communauté locale.

“Je tiens à remercier l’école et la communauté pour leur compréhension et leur patience pendant que l’enquête se poursuit.”

Les flics ont déclaré que les trois décès avaient été signalés au coroner.

Les hommages ont afflué pour la directrice, qui “a enrichi la vie des enfants”.

La mère, Sheena, dont la fille fréquente le lycée de Croydon où Emma travaillait, a déclaré à la BBC : “Elle était légère mais très formidable, elle connaissait tous les élèves par leur nom.

“Elle était exactement ce que vous attendriez d’un directeur d’école.”

Le Dr Alastair Wells, président du conseil d’administration de l’Epsom College, a déclaré: “Au nom de tout le monde à l’Epsom College, je tiens à exprimer notre choc et notre incrédulité face à cette nouvelle tragique.

“Nos pensées et nos condoléances immédiates vont à la famille, aux amis et aux proches d’Emma, ​​ainsi qu’aux nombreux élèves et collègues dont elle a enrichi la vie tout au long de sa brillante carrière.

“Emma était une enseignante formidable, mais c’était surtout une personne charmante.

“Avec le temps, nous commémorerons Emma et sa famille, de la manière appropriée et conformément aux souhaits de sa famille.

“Mais pour l’instant, nous demandons que nous ayons tous le temps, l’espace et le respect dont nous avons besoin pour accepter cette perte tragique.”

Et dans une interview avec School Management Plus le mois dernier, Emma a été décrite comme “fraîche et avant-gardiste, bien loin des perceptions traditionnelles de l’élitisme distant dans le secteur indépendant”.

Elle a terminé le chat en déclarant: “Il pourrait être temps de façonner un avenir vraiment excitant.”

Emma est devenue la première femme à la tête d’Epsom en septembre 2022 après six ans en tant que directrice de la Croydon High School dans le sud de Londres.

Les pensionnaires du collège paient plus de 42 000 £ par an et ses anciens élèves comprennent le député conservateur Sir Michael Fallon, le diffuseur Jeremy Vine et le comédien Tim Vine.

L’Epsom College a remporté le premier prix aux Independent Schools of the Year Awards 2022, les juges le qualifiant de “phare d’excellence”.

L’école a également été nommée lauréate du prix du bien-être des étudiants lors de la cérémonie d’octobre grâce à son “approche scolaire globale de la santé mentale et du bien-être de son personnel et de ses élèves”.

Plus de 850 garçons et filles fréquentent l’école, qui a été fondée en 1853, et son chef par intérim a été répertorié comme Paul Williams.

Le mari d’Emma, ​​George, était comptable agréé et directeur d’une société de conseil en gestion appelée Tanglewood 2016, selon Companies House.