La directrice de l’Epsom College, Emma Pattison, a appelé sa sœur avec détresse quelques minutes avant d’être “abattue avec sa fille, 7 ans”

Une directrice d’école privée PRESTIGIEUSE a passé un coup de fil en détresse à sa sœur quelques minutes avant qu’elle ne soit abattue par son mari, il est entendu.

Lettie, la fille de sept ans d’Emma Pattison, a également été tuée dans la tragédie avant que son père George ne retourne l’arme contre lui-même.

Emma Pattison aurait téléphoné à sa sœur Deborah Kirk en détresse quelques minutes avant qu’elle ne soit tuée par son mari

Emma, ​​George et Lettie Pattison ont été retrouvés morts aux premières heures du 5 février Crédit : PA

La police devant l’Epsom College de Surrey où leurs corps ont été découverts Crédit : PA

L’appel à l’aide de la mère à Deborah Kirk a incité des proches à se rendre au domicile de Pattison sur le terrain de l’Epsom College, dans le Surrey, aux premières heures de dimanche, rapporte MailOnline.

Au moment où ils sont arrivés là-bas, tous les trois étaient morts.

La police de Surrey pense que George, 39 ans, qui détenait un permis de fusil de chasse, a tué sa femme, 45 ans, et sa jeune fille avant de se suicider dans un double meurtre-suicide.

Une arme à feu enregistrée au nom du comptable agréé a été trouvée sur les lieux, mais les agents n’ont pas encore révélé la cause des décès.

La force a confirmé que George était en contact avec eux quelques jours avant les meurtres pour mettre à jour l’adresse sur son permis d’armes à feu, comme c’est “la routine”.

Bien qu’Emma ait été nommée directrice en septembre, la famille n’aurait remis les clés de leur ancienne maison qu’il y a quelques semaines.

George est peut-être resté dans la propriété de quatre chambres à Caterham tandis qu’Emma et Lettie se sont installés dans leur nouvelle maison, qui serait entourée de propriétés occupées par d’autres membres du personnel de l’école.

Un ancien voisin a déclaré à MailOnline: “Je ne savais pas si quelqu’un avait réellement déménagé parce que j’avais vu George assez récemment, à l’approche de Noël.

“Il était seul, Emma et Lettie n’étaient pas avec lui. Sa BMW Série 8 était garée dans l’allée.”

En raison de la proximité dans le temps des changements apportés au permis d’armes à feu de George et du triple meurtre, l’incident a été renvoyé au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC).

L’inspecteur-détective en chef Kimball Edey, enquêteur principal sur l’affaire, a déclaré aujourd’hui : « Il s’agit d’un incident incroyablement traumatisant et nous travaillons 24 heures sur 24 pour enquêter et comprendre les circonstances exactes qui ont conduit à ce point.

“Nous comprenons l’inquiétude et le mécontentement du public, et nous clarifierons ce que nous pouvons, quand nous le pouvons, tout en respectant le droit à un certain niveau d’intimité pour les familles de ceux qui ont perdu la vie.

“Nous coopérons pleinement avec le FIPOL en ce qui concerne la saisine que nous avons faite, et nous attendons le résultat de son évaluation des mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires.”

Des sources affirment que George n’avait pas d’antécédents criminels et n’était pas sur le radar de la police de Surrey.

La seule fois où ils se sont croisés auparavant, c’est lorsqu’il a accusé sa femme de l’avoir frappé en 2016.

Il l’aurait dénoncée pour l’incident domestique, mais a ensuite retiré ses allégations car il a décidé que c’était une affaire insignifiante, rapporte le Times.

PROFESSEUR “MERVEILLEUX”

Suite au possible meurtre-suicide et aux détails “incroyablement angoissants” qui sont apparus, l’Epsom College a annoncé qu’il fermait jusqu’à la fin de la pause de mi-session.

Dans une lettre aux parents, vue par la BBC, le chef par intérim Paul Williams a déclaré: “Il est maintenant temps pour les familles de se réunir et d’essayer de traiter cette nouvelle choquante.

“L’impact sur vos enfants ne peut être sous-estimé et nous faisons tout notre possible pour les soutenir de la manière dont ils ont besoin.”

Emma est devenue la première femme directrice de l’école d’élite en septembre 2022 après six ans à la tête de Croydon High School dans le sud de Londres.

Les pensionnaires du collège paient plus de 42 000 £ par an et ses anciens élèves comprennent le député conservateur Sir Michael Fallon, le diffuseur Jeremy Vine et le comédien Tim Vine.

Son mari George était un comptable agréé qui était directeur d’un cabinet de conseil en gestion appelé Tanglewood 2016, selon Companies House.

Des parents et d’anciens collègues ont décrit Emma comme une “merveilleuse enseignante” qui a “enrichi” la vie de ses élèves.

À la fin de l’année dernière, elle a déclaré que la transition de son ancien travail avait été pleine de “très grands changements” pour sa famille, mais qu’elle “adorait absolument” son séjour à l’Epsom College jusqu’à présent.

Emma a déclaré à un podcast géré par des étudiants: “Cela a été très, très occupé, mais absolument merveilleux.”

Emma a commencé à diriger l’Epsom College en septembre Crédit : John Wildgoose 2017

La famille Pattison vivait sur le terrain de l’école d’élite Crédit : LNP

La police enquête sur l’incident comme un double meurtre et suicide Crédit : Getty

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler gratuitement les Samaritains au 116123.