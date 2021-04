Roma Khanna a démissionné samedi de son poste de directrice du tournoi de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA et de la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC, qui se tiendront en Inde en 2022, invoquant des raisons personnelles. Khanna avait été le fer de lance de la candidature pour la Coupe du monde U-17 en 2019 et a ensuite été nommée directrice du tournoi pour le comité d’organisation local. Elle a également dirigé avec succès la candidature pour la Coupe d’Asie féminine de l’AFC, que l’Inde devrait accueillir l’année prochaine en janvier.

« Je tiens à remercier l’AIFF et la FIFA de m’avoir accordé leur confiance », a déclaré Khanna dans un communiqué samedi. «Diriger le tournoi en Inde a été un privilège et un honneur. Je suis fier du travail qui a été accompli par le comité d’organisation local et je suis également reconnaissant à l’équipe qui a partagé la même vision de la promotion du football féminin en Inde. « 2022 sera une grande année pour le football et le sport féminin en Inde et j’ai hâte d’encourager les équipes féminines indiennes. » Le secrétaire général de l’AIFF, Kushal Das, a déclaré que les Roms avaient énormément contribué à la croissance du football indien.

«La Roma est associée à l’AIFF depuis dix ans maintenant et a travaillé sans relâche pour la croissance du football dans le pays.

«Au nom de l’AIFF et de toute la famille du football, je voudrais remercier la Roma pour son leadership et sa contribution au football indien qui comprenait une variété de choses…. Das a déclaré que les contributions de Khanna comprennent «la mise en place du système d’octroi de licence aux clubs dans la ligue I, la direction des opérations sur les sites dans six villes pendant la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 2017, la candidature réussie pour deux tournois de football féminin et leur arrivée en Inde, le Centre national d’excellence. »

«… Nous sommes attristés mais respectons de tout cœur sa décision personnelle et lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir.»

Auparavant, l’Inde devait accueillir l’édition 2020 de la pièce maîtresse du 2 au 21 novembre, mais elle a été annulée en raison de la pandémie COVID-19, la FIFA annonçant le pays comme hôte de la prochaine édition en 2022.

L’AIFF travaille en étroite collaboration avec la FIFA pour nommer le nouveau directeur du tournoi.

