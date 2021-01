La directrice de la CIA nommée par Trump, Gina Haspel, a quitté son poste après 36 ans au service de l’agence de renseignement, annonçant sa démission mardi – un jour avant l’investiture du président élu Joe Biden.

Dans une déclaration publiée sur Twitter par la CIA, Haspel a déclaré qu’elle était «Profondément fier du travail [she and the CIA] ont fait ensemble, « qui – bien que largement classifié – aurait inclus la gestion de l’une des notoires de l’agence « Site noir » prisons.

le #CIA le personnel remercie la directrice Haspel pour ses 36 années de service dévoué au peuple américain. Vous avez brisé les barrières et habilité la prochaine génération d’officiers de la CIA. pic.twitter.com/ELzP8XzIKt – CIA (@CIA) 19 janvier 2021

Elle a été nommée directrice de la CIA en 2018, en remplacement de Mike Pompeo, qui avait été promu secrétaire d’État.

DÉTAILS À SUIVRE