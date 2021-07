La directrice adjointe du FBI, Jill C. Tyson, « a eu une relation amoureuse avec un subordonné en violation des règles de l’agence »

Un haut responsable du FBI a violé les politiques du bureau en omettant de signaler une relation avec un membre subalterne du personnel et lui a permis de « perturber le lieu de travail », a révélé un rapport accablant de chien de garde.

Une enquête sur la directrice adjointe aux affaires du Congrès, Jill C. Tyson, a commencé il y a plus d’un an lorsqu’il a été allégué qu’un haut fonctionnaire entretenait une relation inappropriée avec un subordonné.

Jill C. Tyson a violé les politiques du FBI en omettant de signaler une relation avec un employé subalterne Crédit : CSPAN

Le directeur du FBI, Chris Wray, a embauché Tyson pour diriger le portefeuille des affaires du Congrès du FBI Crédit : Getty

Tyson – qui a été nommée à son poste actuel en février 2019 et aurait une relation de travail étroite avec le directeur du FBI Chris Wray – a également participé à l’embauche du travailleur.

Une enquête menée par l’inspecteur général du ministère de la Justice, Michael Horowitz, a révélé que Tyson « était engagé dans une relation amoureuse avec un subordonné et n’avait pas signalé la relation en temps opportun, en violation de la politique du FBI ».

Le rapport – publié cette semaine – ne la nommait pas, mais plusieurs sources ont confirmé que Tyson était le sujet du rapport du Washington Post.

Des initiés ont également révélé que le travailleur junior avait été transféré dans un autre département du FBI après la révélation de la relation, mais rien ne suggère que Tyson ait harcelé ou maltraité le membre du personnel et il n’est pas clair si le couple est toujours en couple.

L’enquête a également révélé que Tyson « a permis à la relation d’affecter négativement une relation supérieure-subordonnée appropriée et professionnelle et de perturber le lieu de travail en interférant avec la capacité des autres employés du FBI à terminer leur travail ».

Avant de rejoindre le ministère de la Justice, Tyson a travaillé comme procureur, porte-parole du Bureau des prisons et membre du personnel du Congrès.

Wray l’a embauchée pour diriger le portefeuille des affaires du Congrès du FBI, faisant de l’une des rares femmes à occuper un poste de direction au sein de l’agence, environ un an après avoir commencé à occuper le poste de directrice adjointe par intérim.

Dans le cadre de son rôle, elle prépare Wray pour un témoignage au Congrès, avec des sources disant que Wray l’aime et lui fait confiance.

Horowitz a déclaré que son rapport sur Tyson avait été envoyé au bureau de la responsabilité professionnelle du FBI et du ministère de la Justice pour déterminer les mesures à prendre.

Lorsqu’il a été approché par le Post, Tyson a renvoyé des questions au bureau de presse du FBI, qui a refusé de commenter, tout comme le bureau de l’inspecteur général.

Les responsables actuels de l’application des lois ont déclaré au Post que l’enquête représentait un « œil au beurre noir » pour le bureau alors qu’il était soumis à un examen minutieux sur plusieurs fronts.

Ce mois-ci, un rapport de surveillance a révélé que le FBI avait gâché son enquête sur Larry Nassar, ancien professeur de gymnastique pervers des États-Unis, lui permettant de continuer à maltraiter les femmes.

Le Dr Nassar, 57 ans, a été reconnu coupable d’avoir violé sexuellement de jeunes athlètes pendant plusieurs décennies.

Horowitz a publié un rapport de 119 pages condamnant le bureau extérieur du FBI à Indianapolis pour ne pas avoir répondu aux allégations que Nassar agressait de jeunes athlètes avec « le plus grand sérieux et l’urgence qu’ils méritaient et qu’ils exigeaient ».

Et lorsque les responsables du FBI ont finalement poursuivi les allégations de conduite illégale de Nassar, le rapport a déclaré que les responsables du FBI ont commis « de nombreuses erreurs fondamentales » et ont contourné les politiques critiques du bureau.