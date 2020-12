Les vols ont été parmi les premiers à s’arrêter pendant la coronavirus la pandémie en tant que voyage a été l’une des causes de la propagation de l’infection virale. À mesure que le verrouillage a été assoupli à travers le monde, les voyages ont radicalement changé. Masques faciaux, écrans faciaux, désinfectants, agents de bord en combinaison EPI et tout ce qui a enlevé la sensation humaine de la partie voyage.

Les compagnies aériennes s’efforcent d’assurer la sécurité du voyage. Et l’aviation chinoise a poussé cela à un niveau supérieur. Le 25 novembre, l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) a publié des directives et des conseils sur les meilleures pratiques d’hygiène à appliquer dans les avions et dans les aéroports, a rapporté CNN.

Une suggestion qui a soulevé des sourcils est de demander aux agents de bord de porter des couches jetables pour ne pas avoir besoin d’utiliser la salle de bain.

Il conseille au personnel de cabine à destination et en provenance des pays à haut risque de porter «des masques médicaux, des gants médicaux jetables à double couche, des lunettes, des chapeaux jetables, des vêtements de protection jetables et des couvre-chaussures jetables».

«Il est recommandé que les membres de l’équipage de cabine portent des couches jetables et évitent d’utiliser les toilettes sauf circonstances particulières pour éviter les risques d’infection», lit-on dans le document, intitulé Directives techniques pour la prévention et le contrôle des épidémies pour les compagnies aériennes, sixième édition.

La directive a surpris de nombreuses personnes, mais il n’en demeure pas moins que les toilettes des avions sont considérées comme celles qui transportent des germes. En août, une femme voyageant d’Italie en Corée du Sud aurait contracté coronavirus lors de son voyage, et une visite à la salle de bain – le seul endroit où elle ne portait pas de masque N95 – a été désignée comme la source possible de son infection.

Plus tôt cette année, la compagnie aérienne japonaise ANA a annoncé qu’elle testait un prototype de porte de toilettes mains libres. Boeing a déposé avec succès un brevet sur un «lavabo autonettoyant» qui utiliserait la lumière UV pour nettoyer 99,9% des germes de la salle de bain après chaque utilisation.