La direction révélée alors que Mikel Arteta fait la lumière sur les plans de transfert d’Arsenal

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, et le directeur technique du club, Edu Gaspar, ont mis en vedette des étés consécutifs d’attente dans le nord de Londres après que les Gunners aient une fois de plus montré les intentions du projet de construction à l’Emirates Stadium.

La paire d’anciens milieux de terrain d’Arsenal est à la tête d’une période de changement dans la capitale anglaise après les années de déclin sous le légendaire patron Arsène Wenger qui ont été suivies par l’incertitude sous Unai Emery.

Bien qu’il ait fallu un certain temps à de nombreux fans du club pour revenir, Arteta a conquis la part du lion de ses anciens détracteurs sur le dos d’une nuance de plus de 260 millions de livres sterling dépensée entre cet été et l’année dernière, tandis que le tactique et social les exigences de l’équipe d’Arteta sont devenues incontestablement claires.

Arsenal a navigué sur le marché au cours des douze derniers mois sous la direction générale du propriétaire Stan Kroenke et de son fils Josh Kroenke d’une manière qui prouve maintenant que la hiérarchie du club est sur la bonne voie pour réaliser son objectif global de ramener les Gunners à un succès de haut niveau. à deux autres franchises KSE ; l’Avalanche du Colorado et les Rams de Los Angeles.

Dans les citations fournies par Charles Watts de Goal, Arteta était parfaitement clair sur le fait que l’objectif du club est de défier au plus haut niveau, mais pour ce faire, ils devront continuer à faire venir des joueurs de qualité pour pousser l’aiguille dans l’équipe senior, signalant d’autres affaires. cet été avant la fermeture de la fenêtre.

“Nous voulons faire passer le club au niveau supérieur et vraiment rivaliser avec les meilleures équipes. Nous devons être capables de faire évoluer l’équipe, d’améliorer nos joueurs et de pouvoir recruter les meilleurs talents pour mener ce projet à ce niveau.

“Notre objectif dans ce club est de gagner des compétitions. Il ne peut en être autrement et la façon dont nous construisons l’équipe est d’y parvenir. Aujourd’hui, on est toujours en pré-saison, la fenêtre n’est pas fermée, l’effectif n’est pas fermé.”

“Nous devons prendre des décisions sur les joueurs que nous n’utiliserons pas de manière cohérente et être justes et francs avec eux. Nous avons une grande équipe et maintenant nous devons faire bouger les choses.

Bien qu’il ait déjà conclu des accords pour Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Fábio Vieira, Marquinhos et Matt Turner, Arsenal est toujours lié à des mouvements supplémentaires cet été, potentiellement à la fois pour un autre milieu de terrain central ainsi qu’un ailier droit qui pourrait non seulement compléter l’étoile talent Bukayo Saka mais poussez-le pour une place dans le XI.

Comme indiqué précédemment depuis des semaines, Arsenal reste très intéressé par Youri Tielemans de Leicester City ainsi que par Lucas Paqueta de l’Olympique Lyonnais.

Arsenal pourrait également cibler le jeune Néerlandais du PSV Eindhoven, Cody Gakpo, après que l’intérêt antérieur pour Raphinha se soit réduit à néant, le Brésilien se rendant à Barcelone cet été.

Selon des rapports précédents dans Football.London hier, Arsenal a un intérêt crédible pour l’attaquant international néerlandais polyvalent de 23 ans, capable de jouer sur toute la ligne de front, offrant un profil tactique conforme à la politique de transfert d’été du club. .

Bien que le début de la campagne de Premier League 2022-23 ne soit que dans deux semaines, il reste encore beaucoup de temps à Arteta et Edu pour améliorer encore plus l’équipe senior d’Arsenal et, espérons-le, présenter une plate-forme de succès le plus tôt possible.

