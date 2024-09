La direction militaire du Hezbollah presque anéantie – Israël — RT World News

Les responsables de Jérusalem-Ouest ont partagé une liste de plus d’une douzaine de hauts commandants qui ont été tués ces dernières semaines

Presque tous les chefs militaires du Hezbollah ont été éliminés lors des récentes frappes israéliennes, ont affirmé des responsables de Jérusalem-Ouest, après que le chef du groupe, Hassan Nasrallah, a été tué dans un bombardement d’un complexe à Beyrouth.

Dans un article publié samedi sur X, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un schéma de ce qu’il dit être la chaîne de commandement militaire du Hezbollah. Les 18 membres de haut rang – dont Nasrallah et Ali Karaki, le commandant du front sud du Hezbollah et les chefs de plusieurs unités – auraient été « éliminé ».

Un article distinct des Forces de défense israéliennes (FDI) a répertorié 11 membres supérieurs du Hezbollah, dont dix ont également été décrits comme « éliminé ». Seul Abu Ali Rida, le commandant de l’unité Bader, a survécu jusqu’à présent, selon la liste. La liste de Tsahal reflétait largement celle du ministère, mais comprenait deux noms supplémentaires – Ibrahim Muhammad Qabisi, le commandant de la force de roquettes et de missiles du Hezbollah, et Hussein Srour, le chef du commandement aérien – tous deux également présumés morts.

Israël semble avoir vanté ses succès contre le Hezbollah après avoir annoncé que Nasrallah avait été tué dans une puissante frappe aérienne à Beyrouth. Nasrallah, qui a dirigé le groupe pendant plus de 30 ans, était largement considéré comme une icône de la résistance à Israël qui a supervisé la croissance du pouvoir et de l’influence du Hezbollah.

Quelques heures après que Jérusalem-Ouest a déclaré avoir tué le chef du groupe, le Hezbollah a confirmé la mort, s’engageant à continuer « son jihad en affrontant l’ennemi, en soutenant Gaza et la Palestine, et en défendant le Liban et son peuple fidèle et honorable. » Pour le moment, on ne sait pas qui succédera à Nasrallah.