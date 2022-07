La direction du cricket écossais engloutie dans un scandale raciste

STIRLING, Écosse (AP) – La direction du cricket écossais a été jugée institutionnellement raciste par un examen indépendant, portant un autre coup dur au sport après un scandale similaire dans le jeu anglais.

L’examen a été publié lundi à la suite d’une enquête de sept mois déclenchée par des allégations du principal preneur de guichet de tous les temps en Écosse, Majid Haq, et de son ancien coéquipier, Qasim Sheikh.

Il a révélé que l’instance dirigeante Cricket Scotland avait échoué dans 29 des 31 indicateurs de racisme institutionnel définis par une société de conseil menant l’enquête. L’organisme n’a réussi que partiellement les deux autres tests et il y a eu 448 exemples de racisme institutionnel.

Des centaines de personnes se sont manifestées pour raconter leurs expériences dans le cadre de l’enquête. À partir de ces conversations, 68 préoccupations individuelles ont été renvoyées pour une enquête plus approfondie, dont 31 allégations de racisme contre 15 personnes, deux clubs et une association régionale.

Les allégations incluent des abus raciaux, l’utilisation d’un langage inapproprié, le favoritisme envers les enfants blancs des écoles publiques et l’absence d’un processus de sélection transparent.

Un rapport intermédiaire en avril a révélé que certains incidents avaient été signalés à la police. Un individu a comparu devant le tribunal en conséquence.

L’examen a également révélé un manque de diversité ou de formation antiraciste, aucun processus cohérent pour gérer les incidents racistes – avec des personnes qui ont soulevé des problèmes «mis à l’écart ou ignorés» – un manque de diversité du niveau du conseil d’administration à l’effectif des entraîneurs et au sein du talent et un manque de transparence dans le processus de sélection.

Le cabinet de conseil à la tête de l’examen a déclaré qu’il était clair que “les pratiques de gouvernance et de leadership de Cricket Scotland ont été institutionnellement racistes”.

“La réalité est que la direction de l’organisation n’a pas vu les problèmes et, ce faisant, a permis à une culture de micro-agressions aggravées par la race de se développer”, a déclaré Louise Tideswell, directrice générale de l’entreprise.

L’examen recommande que Cricket Scotland soit placé dans des mesures spéciales par sportscotland, l’agence gouvernementale supervisant les sports dans le pays.

Stewart Harris, directeur général de sportscotland, a décrit les conclusions du rapport comme “profondément préoccupantes et dans certains cas choquantes” et a déclaré qu’il devrait “agir comme un signal d’alarme pour tout le sport écossais”.

“Le racisme est un problème de société”, a-t-il déclaré, “et il ne suffit plus d’être simplement non raciste, le sport écossais doit désormais être activement antiraciste”.

Sportscotland rencontrera mardi les dirigeants d’au moins 25 organes directeurs pour discuter des conclusions du rapport.

“Nous évaluerons chaque sport individuellement”, a déclaré Harris. “Il est important que nous prenions ce temps pour le faire et la première étape est mardi.”

L’ensemble du conseil d’administration de Cricket Scotland a démissionné dimanche avant la publication du rapport.

Le PDG par intérim de Cricket Scotland, Gordon Arthur, qui a pris ses fonctions ce mois-ci, a présenté ce qu’il a décrit comme des “excuses sincères” aux victimes de racisme et d’autres discriminations.

“Nous espérons que le rapport les rassurera sur le fait que leurs voix ont été entendues, et nous regrettons que cela ne se soit pas produit plus tôt”, a déclaré Arthur. « Ce rapport est un moment décisif pour le cricket en Écosse et faire avancer ses recommandations est la priorité absolue. Il est clair qu’un changement culturel important doit se produire et qu’il doit se produire rapidement.

Interrogé à plusieurs reprises, Arthur a refusé de présenter des excuses personnelles à Majid et Qasim, les deux lanceurs d’alerte.

S’exprimant plus tard lors d’une conférence de presse, alors qu’il apparaissait parfois au bord des larmes, Majid, 39 ans, a déclaré qu’il était devenu déprimé et avait envisagé de se suicider à la suite des abus racistes dont il avait été victime.

Maintenant à la retraite en tant que joueur de cricket, il a déclaré qu’il s’était exprimé pour le bien des générations futures, et non parce qu’il cherchait une compensation financière.

En Angleterre, les problèmes soulevés par un autre dénonciateur, Azeem Rafiq, qui a témoigné lors d’une audition parlementaire l’année dernière sur le racisme dont il a été victime en jouant au Yorkshire, ont conduit le England and Wales Cricket Board à créer une unité anti-discrimination et à procéder à un examen de casier -salle de culture.

La BCE a initialement suspendu le Yorkshire d’accueillir des matchs internationaux en raison de sa réponse au racisme auquel Rafiq était confronté – au début, l’équipe a rejeté certains des abus comme des “plaisanteries amicales” – et le fournisseur de vêtements Nike a mis fin à son parrainage avec le Yorkshire. L’ensemble du personnel d’entraîneurs du Yorkshire a démissionné et le nouveau président du club, Kamlesh Patel, a déclaré qu’un changement important était nécessaire pour “regagner la confiance”.

Les accusations de Rafiq ont suscité des plaintes similaires d’autres joueurs et ont déclenché la découverte d’autres cas historiques. Qasim a déclaré qu’il n’aurait probablement pas parlé sans Rafiq.

___

Plus de cricket AP : https://apnews.com/hub/cricket et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press