La direction des conservateurs est la dernière: l’alliée de Liz Truss accuse Rishi Sunak de “flip-flop” après le demi-tour fiscal

Le débat entre Truss et Sunak TalkTV a soudainement pris fin après un gros crash

Kwasi Kwarteng, un allié du cabinet de Liz Truss, s’est joint aux partis d’opposition pour accuser Rishi Sunak d’avoir “fait volte-face et fait demi-tour” avec un nouvel engagement fiscal de supprimer temporairement la TVA sur tout le carburant domestique – une décision contre laquelle il a voté plus tôt cette car cela « profiterait de manière disproportionnée aux ménages les plus riches ».

L’offre de l’ex-chancelier aux fidèles conservateurs favorables à un faible taux d’imposition – qui voteront bientôt pour décider lequel des deux devrait succéder à Boris Johnson – est venue comme l’engagement « incohérent » du ministre des Affaires étrangères d’imposer des objectifs à la police pour réduire les meurtres d’un cinquième. a été critiqué par les hauts responsables de la police.

Dans un autre appel au sélectorat conservateur fortement de droite, qui est susceptible d’être influencé par les questions de guerre culturelle, les alliés de Mme Truss se sont emparés d’un rapport dans le Le télégraphe du jour affirmant qu’en 2020, son conseiller spécial avait écrit à Dominic Cummings pour l’exhorter à supprimer des centaines de postes de la fonction publique «réveillés».

Cela survient après l’annulation du deuxième débat en direct en direct après que la modératrice Kate McCann s’est évanouie 30 minutes après le début de l’émission.