La direction de L’Attitude Ventures sur l’importance du financement des entrepreneurs latinos

“Au lieu de continuer à essayer d’expliquer aux gens pourquoi ce manque d’investissement est un problème et les opportunités qui existent dans cette cohorte, j’ai décidé de créer le prototype qui montre aux gens comment cela peut fonctionner”, a déclaré Trujillo à CNBC Make It.

Pourtant, les Latinos sont la cohorte de croissance la plus sous-capitalisée du pays – en 2021, les startups américaines et les entreprises avec des fondateurs latinos ont reçu moins de 2% de tous les financements de capital-risque, selon Bain & Compagnie .

Les Latinos sont le groupe démographique d’entrepreneurs qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis, avec le potentiel d’ajouter 5,3 millions de nouveaux emplois et 1,5 billion de dollars à l’économie américaine dans les années à venir, selon le Initiative d’entrepreneuriat latino de Stanford . D’ici 2030, McKinsey & Cie. estime que 1 travailleur américain sur 5 sera latino.

En 2019, Trujillo, 70 ans, a fondé L’Attitude Ventures , une société de capital-risque (VC) qui investit exclusivement dans des entreprises appartenant à des Latinos. Trujillo est associé général de L’Attitude Ventures aux côtés de l’ancien PDG et président de United Airlines Oscar Munoz, Kennie Blanco, Laura Moreno Lucas et Gary Acosta, qui est également co-fondateur de la société.

Trujillo, un dirigeant d’entreprise international qui a été PDG de trois grandes entreprises mondiales (US West, Orange et Telstra), était fatigué de voir les fondateurs latinos obtenir exclu du financement et les écosystèmes de réseau traditionnels dans le monde du VC. Il savait que si les Hispaniques et les Latinos étaient pleinement et équitablement inclus dans l’économie américaine, les gains pourraient être énormes.

L’Attitude Ventures fournit du capital et du mentorat aux entrepreneurs dans lesquels l’entreprise investit, ainsi que des liens avec des entreprises et des canaux de distribution permettant aux fondateurs de développer leur entreprise.

La société a fermé son premier fonds institutionnel en août, amasser plus de 100 millions de dollars grâce à un investissement d’ancrage stratégique de JPMorgan Chase et à des investissements d’autres grands noms de la finance, notamment Barclays, Bank of America et Morgan Stanley.

Trujillo appelle le fonds une “salve d’ouverture” pour ce qu’il espère deviendra un “boom d’investissement” dirigé vers les entreprises dirigées par des Latinos.

Ces fonds ont profité à des dizaines d’entreprises à travers les États-Unis, notamment Progeny Coffee Farmers; Nopalera, une gamme mexicaine de produits pour le bain et le corps ; et Raddle, une plateforme de collaboration en ligne pour les petites entreprises.

L’Attitude Ventures organise également une vitrine et un concours annuels où les entrepreneurs latinos en démarrage sont jumelés à des capitaux d’investisseurs à long terme. Leur événement le plus récent, qui a eu lieu en septembre, a accueilli des visages célèbres comme l’ancien président Barack Obama et le créateur de “Hamilton” Lin-Manuel Miranda.