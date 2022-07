La direction de l’Agence de gestion des urgences du comté de Bureau change de mains – Shaw Local

Le conseil du comté de Bureau a approuvé mardi l’embauche d’Adam Lind en tant que directeur de l’agence de gestion des urgences du comté de Bureau pour succéder au directeur sortant Keenan Campbell.

Campbell a passé 27 ans dans la fonction publique, dont les huit dernières années en tant que directeur du Bureau County EMA. Son dernier jour en tant que directeur sera le 31 juillet.

Le mandat de Campbell a inclus la transition du comté de Bureau d’une agence de services d’urgence en cas de catastrophe à une agence de gestion des urgences.

Au cours de son mandat, Campbell a également supervisé la mise en œuvre de l’application Ready Bureau, des tableaux de bord SIG d’évaluation des dommages publics et du premier programme de drones UAV pour une EMA.

Les réponses notables pendant son séjour à l’agence comprenaient l’urgence COVID-19, l’incident de Thanksgiving Day Amtrak, la panne de la tour de communication à BuEComm à cause du derecho et l’inondation DePue.

Campbell était l’un des membres fondateurs de l’équipe d’assistance à la gestion des incidents du nord-ouest de l’Illinois. Il a reçu le prix de gestionnaire d’urgence de l’année de l’État de l’Illinois en 2017 et la reconnaissance de la marine du commandant de la base navale des Grands Lacs pour ses efforts pour localiser un enfant disparu avec un drone lors d’un déploiement.

“Ce fut le plus grand honneur et privilège de ma carrière de servir tous les citoyens et visiteurs du comté de Bureau au cours des huit dernières années”, a déclaré Campbell. « Notre agence est une étoile brillante dans la région et l’état de l’Illinois. J’ai confiance dans les capacités de M. Lind et j’ai l’impression qu’il poursuivra la mission très importante de Bureau County EMA.

Lind est un résident permanent du comté de Bureau, ayant grandi à Princeton. Il est le plus ancien bénévole de l’EMA depuis 1998. Plus récemment, Lind a occupé le poste de chef de l’unité des communications pour l’EMA du comté de Bureau. Lind assumera le poste de directeur de l’EMA le 1er août. Il réside à Spring Valley avec sa femme, Randi.

Une journée portes ouvertes à la retraite pour Campbell aura lieu de 15 h à 20 h le 28 juillet au Bureau County Metro Center, 837 Park Avenue West, Princeton. Des aliments et des rafraîchissements seront fournis.