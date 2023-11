La diplomatie Panda tire à sa fin alors que les relations entre les États-Unis et la Chine restent glaciales

Tian Tian et Mei Xiang sont arrivés au zoo national Smithsonian à Washington en 2000, prenant la place d’un duo de pandas récemment décédé après leur arrivée aux États-Unis en 1972. (Le troisième panda disparu, Xiao Qi Ji, est né de Mei en 2020.) Bien que les zoos américains aient eu des pandas géants au début du 20e siècle, l’arrivée du premier duo, Ling-Ling et Hsing-Hsing, a déclenché la fièvre du panda américain. L’ancien dirigeant chinois Mao Zedong avait promis à l’ancien président Richard Nixon ces premiers pandas lors de la visite révolutionnaire du dirigeant américain en Chine.

À l’époque, les pandas étaient le symbole d’une nouvelle amitié entre les deux pays – une façon pour la Chine, qui espérait s’intégrer davantage au reste du monde, de rapprocher les États-Unis de son flanc.

Mais à mesure que l’espèce devenait de plus en plus menacée, la diplomatie du panda a évolué afin de mieux atteindre les objectifs de conservation et de servir les intérêts stratégiques de la Chine. Depuis les années 1980, le gouvernement a donné des pandas à des zoos étrangers sous forme de prêts scientifiques à court et à long terme, sous réserve de renégociations avec les autorités chinoises et d’un examen plus minutieux de la part des scientifiques chinois sur le traitement et les soins prodigués à leurs pandas.

Aujourd’hui, alors que la Chine accroît son réseau d’influence à travers le monde qui rivalise avec les États-Unis, la poursuite de ces partenariats avec les zoos américains produit des retours sur investissement décroissants.

Ce rationnement des pandas donne à la Chine l’opportunité d’augmenter la valeur des prêts pandas à l’avenir et de « repenser et renégocier le concept de la signification exacte de ces prêts », a déclaré E. Elena Songster, professeur d’histoire au St. Mary’s College de Californie et expert en diplomatie des pandas.

“Si [China] Il y a moins de pandas, ils sont encore plus prisés et il peut probablement négocier des conditions plus favorables en ce qui concerne les accords futurs », a déclaré Songster.

Il y a eu récemment des points positifs dans les relations entre les États-Unis et la Chine. L’annonce d’une rencontre entre le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping la semaine prochaine à San Francisco représente une avancée décisive dans une relation qui s’est brisée plus tôt cette année, principalement après qu’un ballon espion chinois qui a survolé la zone continentale des États-Unis en février a suscité l’indignation nationale. La visite du gouverneur de Californie Gavin Newsom en Chine en octobre, qui comprenait une rencontre avec Xi, s’est accompagnée d’une couverture médiatique d’État plutôt positive, laissant présager une nouvelle fissure potentielle dans les relations glaciales.

Mais aucune nouvelle offre des pandas, ni annonce de dernière minute de prolongation de prêt, n’a précédé ou accompagné les réunions.

Les pandas n’étaient pas seulement une attraction populaire à Washington. Au sommet, 13 pandas étaient répartis dans quatre zoos : San Diego, Memphis, Atlanta et, le plus célèbre, le zoo national Smithsonian de Washington. Et l’exode ne concerne pas seulement les États-Unis : les pandas quittent également le Royaume-Uni, qui a également sombré dans une relation plus combative avec la Chine à propos du traitement réservé à Hong Kong, une ancienne colonie britannique.

Avec la fin du programme de prêts de Washington, Atlanta est devenue le dernier zoo américain à accueillir des pandas, mais plus pour très longtemps. Les pandas d’Atlanta devraient retourner en Chine l’année prochaine, et le zoo a déclaré à POLITICO qu’il n’avait eu aucune discussion avec ses partenaires chinois pour prolonger leur présence.

Le départ du panda n’a rien à voir avec une incapacité à prendre soin des animaux – même si des critiques en Chine ont accusé à un moment donné les zoos américains de maltraiter certains de leurs précieux pandas. Les zoos américains, ainsi que les deux gouvernements, soutiennent que les programmes d’élevage et de location ont été couronnés de succès, promouvant les objectifs de conservation et interculturels.

“De nombreux bons résultats ont été obtenus en matière de sélection, de prévention et de contrôle des maladies, d’échanges techniques et de sensibilisation du public”, a déclaré Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington. “Cela a joué un rôle positif dans la protection des espèces menacées et dans le renforcement de l’amitié entre les peuples chinois et américain.”

Et la diplomatie des pandas continue – quoique sous un angle différent. De nouveaux pandas ont été envoyés au Qatar avant la Coupe du monde de football de l’année dernière, signalant potentiellement les intérêts de la Chine au Moyen-Orient.

“Les zoos ne prennent pas cela personnellement”, a déclaré Dan Ashe, directeur de l’Association des zoos et aquariums et ancien chef du Fish and Wildlife Service. « Il ne s’agit pas d’un rejet des zoos ou de leur capacité à prendre soin des pandas. Cela reflète l’état des relations entre les États-Unis et la Chine.»

Le premier accord de prêt de pandas avec les États-Unis a duré une décennie et a été renouvelé en 2010. En 2020, le zoo national Smithsonian a signé une prolongation temporaire de trois ans de l’accord avec Pékin. Peut-être conscient de la capacité de l’exposition sur les pandas à attirer de grandes foules, le zoo de Washington effectue une rénovation de 1,7 million de dollars dans l’espoir d’accueillir davantage d’ours à l’avenir, selon un rapport de Bloomberg.

Brandie Smith, directrice du zoo de Washington, s’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi matin alors que les pandas se préparaient à partir, a exprimé l’espoir qu’ils reviendraient un jour.

“L’avenir est prometteur pour les pandas géants”, a déclaré Smith. “Nous avons hâte de célébrer avec vous tous le retour des pandas à Washington”