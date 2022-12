La diplomatie n’est pas morte, mais parfois vous ne pouvez pas raisonner avec un intimidateur, dit Bob Rae

Le courant19:29La diplomatie n’est pas morte, mais parfois vous ne pouvez pas raisonner avec un intimidateur, dit Bob Rae

Le monde n’a pas été en mesure d’arrêter l’invasion russe de l’Ukraine, mais « l’idée que la diplomatie est morte n’est pas correcte », a déclaré l’ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Bob Rae.

“Ce qui est vrai, c’est que lorsque vous avez affaire à un pays vraiment agressif – comme la Russie en ce moment – il est vraiment difficile de faire face à cela sans résister avec force à leur agression”, a déclaré Rae. Le Courant l’hôte invité Mark Kelley.

«Quand quelqu’un est un agresseur, comme quand quelqu’un est un tyran dans une cour d’école, vous devez réagir. Vous ne pouvez pas simplement dire: “Je veux faire la paix avec l’intimidateur, alors je vais céder à l’intimidateur”, a-t-il déclaré.

“Ce genre d’accommodement ou d’apaisement ne fonctionne pas.”

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, s’attendant à une victoire militaire rapide. Au lieu de cela, Moscou a rencontré une résistance féroce sur le sol ukrainien, dans un conflit acharné qui dure depuis des mois.

L’Ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est rendu mercredi à Washington DC. Dans une allocution télévisée au Congrès, il a remercié les États-Unis pour leur soutien militaire et économique dans la défense de sa patrie et a appelé à davantage dans les mois à venir.

“Votre argent n’est pas la charité”, a-t-il dit. “C’est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous avons géré de la manière la plus responsable.”

La guerre dans son pays ne peut être ignorée, a-t-il dit, car “le monde est trop interconnecté et interdépendant pour permettre à quelqu’un de rester à l’écart et, en même temps, de se sentir en sécurité lorsqu’une telle bataille se poursuit”.

Rae a déclaré qu’il était d’accord avec Zelenskyy sur le fait que la guerre ne concernait plus seulement l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, mais avait des implications pour la sécurité de toutes les nations.

Il a ajouté que “la Russie a déclenché une crise mondiale”, avec des conséquences sur l’inflation et le coût de la vie dans le monde, l’approvisionnement alimentaire, la stabilité énergétique et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

“Ce n’est pas quelque chose dont vous pouvez vous détourner et dire:” Eh bien, ce n’est pas mon problème. “”

Poutine détient le pouvoir d’arrêter la guerre : Rae

Dans l’état actuel du conflit, Rae a déclaré qu’il n’était pas sûr de ce qu’il y avait à négocier.

L’Ukraine n’a pas l’intention de se rendre, et les actions de la Russie jusqu’à présent jetteraient le doute sur le fait que même une trêve temporaire n’est pas simplement “une préparation pour la prochaine attaque”, a-t-il déclaré.

“Le président Poutine a dit si clairement à tant d’occasions qu’il ne croit pas à la séparation, à l’altérité, à l’identité distinctive de l’Ukraine”, a déclaré Rae.

“Tant qu’il maintient la position qu’il a le droit de faire ce qu’il fait et que personne ne peut l’arrêter … il n’y aura pas de paix vraiment sûre.”

En conséquence, Rae a déclaré que le pouvoir de mettre fin à la guerre appartenait à Poutine lui-même, “en arrêtant simplement les bombardements et en retirant ses troupes”.

“[That’s] pourquoi nous mettons tout en œuvre pour faire pression en soutenant autant que nous la résistance ukrainienne, et en faisant encore plus par des sanctions [and] politiques contre la Russie », a-t-il dit.