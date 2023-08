« La diplomatie fait la différence » – défend intelligemment son premier voyage en Chine en cinq ans alors que les députés appellent à l’ouverture politique | Actualités politiques

Le ministre des Affaires étrangères a insisté sur le fait que « la diplomatie fait la différence » lors de ses rencontres avec des hauts responsables du gouvernement chinois à Pékin – malgré des questions dans son pays sur l’approche de son parti à l’égard du pays.

James astucieusement est en pourparlers avec de hauts responsables chinois – dont le ministre des Affaires étrangères Wang Yi et le vice-président Han Zheng – sur des questions allant du changement climatique à la sécurité internationale lors de ce qui est la première visite en Chine. Chine par un ministre britannique des Affaires étrangères en plus de cinq ans.

Mais cela survient au milieu d’un désaccord au sein des conservateurs sur la question de savoir si le gouvernement devrait adopter une position plus dure à l’égard de Pékin, l’ancien chef du parti, Sir Iain Duncan Smith, allant jusqu’à comparer l’approche actuelle à l’apaisement de l’Allemagne nazie dans les années 1930.

Après avoir rencontré M. Zheng tôt mercredi matin, M. Cleverly a déclaré aux journalistes que sa visite visait à « s’assurer que nous sommes en mesure de parler régulièrement des questions bilatérales – à la fois des domaines dans lesquels nous ne sommes pas d’accord mais aussi des domaines dans lesquels nous devons coopérer ». [such as] la lutte contre le changement climatique », ainsi que de s’assurer que la Chine comprend les positions fondamentales du Royaume-Uni.

« [China] est un pays important, c’est un grand pays, un pays influent et un pays compliqué, et donc notre relation avec la Chine sera nécessairement tout aussi compliquée et sophistiquée », a ajouté le ministre des Affaires étrangères.

« Nous sommes lucides sur les domaines dans lesquels nous avons des désaccords fondamentaux avec la Chine et je soulève ces questions lorsque nous nous rencontrons, mais je pense qu’il est important que nous reconnaissions également que nous devons avoir une relation de travail pragmatique et sensée avec la Chine en raison des problèmes qui se posent. nous affectent partout dans le monde.

« Bien sûr, nous poursuivrons une relation de travail pragmatique, mais cela signifie bien sûr soulever les questions sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord lorsque nous en avons l’occasion. »

James est arrivé intelligemment à Pékin pour des réunions mercredi.





Lorsqu’on lui a demandé si les paroles prononcées lors des réunions suffiraient à susciter le changement, M. Cleverly a répondu : « La diplomatie fait la différence, c’est pourquoi elle existe, c’est pourquoi elle est une fonction des relations internationales qui perdure depuis des siècles.

« Des discussions régulières en face-à-face, au cours desquelles vous pouvez soulever les questions sur lesquelles nous sommes en désaccord directement, sans ambiguïté, sans être filtrés par les médias, sont extrêmement importantes.

« Je suis conscient que nous n’allons pas changer la Chine du jour au lendemain et que nous n’allons certainement pas le faire au cours d’une seule réunion.

« Mais il est important que nous maintenions un dialogue régulier, des lignes de communication régulières. C’est ce que je fais parce que nous cherchons à influencer – c’est ça la diplomatie – et nous cherchons à influencer la Chine. »

« Confusion à Whitehall » sur la Chine

Le voyage de M. Cleverly intervient le même jour où les députés de la commission des affaires étrangères ont appelé à une stratégie non classifiée sur la Chine qui ne traite pas seulement du commerce et de la sécurité, mais également des préoccupations liées à l’engagement diplomatique, aux droits de l’homme et à la coopération technologique.

Le rapport de 87 pages est une réponse au « basculement vers l’Indo-Pacifique » annoncé dans le bilan intégré de 2021dans lequel le gouvernement a identifié la Russie comme une « menace active » et la Chine comme un « défi systémique ».

Mais le rapport du comité indique qu’il y avait une « confusion à Whitehall » quant à la nouvelle orientation politique, résultant d’un « échec à l’expliquer ».

Alicia Kearns, présidente conservatrice du comité, a déclaré à Sky News que la stratégie actuelle du gouvernement en Chine était « au niveau de sécurité le plus élevé possible ».

« Cela signifie que certains ministres du gouvernement ne l’ont même pas vu », a-t-elle ajouté. « Je me demande donc comment on peut avoir une stratégie intergouvernementale globale alors que les ministres eux-mêmes ne savent pas vers quoi ils travaillent. »

Mme Kearns a déclaré qu’il y avait une « grande incertitude » pour le monde des affaires et les universitaires, les laissant « incertains quant aux limites entre prudence et collaboration » avec la Chine.

« Maintenant, le Parti communiste chinois est très explicite sur ce qu’il cherche à réaliser, et il exploite donc cette incertitude, c’est pourquoi nous devons y mettre fin pour publier une stratégie chinoise non classifiée », a-t-elle déclaré.

La députée Alicia Kearns affirme qu'il est important que le ministre des Affaires étrangères rencontre en personne les responsables chinois.



Dans le rapport, le président a également décrit Taiwan – qui craint une invasion de la Chine – en tant qu' »allié et partenaire important du Royaume-Uni » et a exhorté le gouvernement à « se tenir côte à côte » avec l’île et à indiquer clairement que les tentatives visant à saper son autodétermination étaient « inacceptables ».

« Ce n’est qu’en renforçant nos réseaux dans l’Indo-Pacifique que nous pourrons tempérer l’expansionnisme économique et politique de la Chine, en offrant une alternative viable et démocratique aux États de l’Indo-Pacifique », a déclaré Mme Kearns.

Elle a ajouté : « Le renforcement de nos liens diplomatiques, défensifs et économiques dans la région Indo-Pacifique est essentiel – si l’Occident laisse un vide, la Chine s’empressera de le combler. »

« La résilience et la dissuasion doivent être au cœur de notre politique étrangère.

« Les concentrations de pouvoir peuvent facilement se retrouver entre de mauvaises mains.

« La diversification de nos chaînes d’approvisionnement, notamment en semi-conducteurs, nous protégera à long terme. »

Le ministre des Affaires étrangères marchera sur la corde raide

Un comté chinois offre une « récompense » en espèces aux couples de jeunes mariés

« La Chine ne peut être ignorée »

En réponse au rapport, un porte-parole du gouvernement a déclaré que la révision de l’examen intégré « expose clairement et en détail notre engagement en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert ».

Ils ont déclaré que M. Cleverly avait également exposé la stratégie chinoise, « notamment en renforçant nos protections en matière de sécurité nationale et en s’engageant là où cela est dans l’intérêt du Royaume-Uni – c’est ce qu’il fait actuellement lors de son voyage en Chine ».

Le porte-parole a ajouté : « Nous examinons les conclusions du rapport en détail et y répondrons en temps voulu. »

Cette visite marque une nouvelle étape dans la politique gouvernementale visant à dialoguer avec Pékin, malgré les appels constants des députés conservateurs – dont certains ont été sanctionnés par la Chine – à adopter une ligne plus dure à l’égard des activités du pays, notamment en ce qui concerne les violations des droits de l’homme.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déjà adouci son langage, passant de la qualification de la Chine de « plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne » lors de sa campagne à la direction de l’été dernier, à la place de affirmant que le Royaume-Uni devrait tenir tête à la Chine « avec un pragmatisme robuste ».

Mais sa prédécesseure dans le numéro 10, Liz Truss, a critiqué la direction prise et a appelé à une approche plus robuste, déclarant dans un communiqué discours plus tôt cette année que La propre visite du président français Emmanuel Macron en Chine était « un signe de faiblesse », et les gouvernements occidentaux avaient « apaisé » le régime autocratique.

Mme Kearns n’a pas critiqué le voyage du ministre des Affaires étrangères, affirmant qu’il était « plus important que James Cleverly soit dans la salle en désaccord bruyant avec eux ».

Et elle a même soutenu l’idée d’une rencontre entre M. Sunak et le président chinois Xi lors du prochain sommet du G20, affirmant que c’était le meilleur moyen de « prévenir et désamorcer les problèmes potentiels » entre les deux pays.

« Le choix n’est pas entre l’absence totale de contact et une confiance naïve », a ajouté le président de la commission. « Il existe un juste milieu où nous exprimons très clairement notre position. »

Le ministre fantôme des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré que le gouvernement devait « démontrer qu’il peut maîtriser les relations entre le Royaume-Uni et la Chine en obtenant des victoires diplomatiques tangibles dans l’intérêt de la Grande-Bretagne ».

Il a déclaré que le « premier test » pour déterminer le succès de la visite serait de savoir si M. Cleverly parviendrait ou non à mettre un terme au conflit. sanctions que la Chine a imposées aux députés britanniquesdont Sir Iain et le ministre de la Sécurité Tom Tugendhat.