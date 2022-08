La diplomatie d’Erdogan avec la Russie inquiète les responsables occidentaux – FT – RT World News

Les responsables occidentaux sont “de plus en plus alarmé” que la Turquie, alliée de l’OTAN et membre potentiel de l’UE, approfondit sa coopération avec la Russie, a rapporté le Financial Times. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est récemment revenu de Sotchi en promettant de stimuler le commerce après des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine.

Six responsables occidentaux anonymes ont déclaré au journal qu’ils étaient “concerné” sur les projets de la Russie et de la Turquie de coopérer dans les domaines du commerce et de l’énergie. Un responsable de l’UE a déclaré que Bruxelles surveillait les relations entre Ankara et Moscou “de plus en plus étroitement” compte tenu de la façon dont la Turquie semble être “de plus en plus” devenir une plate-forme pour le commerce avec la Russie.

Après une réunion de quatre heures avec Poutine vendredi, Erdogan a salué le rôle de la Russie dans la construction d’une centrale nucléaire en Turquie. Les deux nations visent un chiffre d’affaires commercial bilatéral de 100 milliards de dollars et coopèrent contre le terrorisme et vers la paix en Libye et en Syrie.

Poutine a promis que la Russie fournirait à la Turquie du pétrole, du gaz et du charbon “sans aucune interruption”, après que les deux dirigeants ont convenu qu’Ankara paierait une partie de ce gaz en roubles.















Un autre responsable a déclaré au journal que le comportement d’Erdogan est “très opportuniste” ajoutant que “nous essayons de faire en sorte que les Turcs prêtent attention à nos préoccupations.”

Bien que membre de l’OTAN depuis 1952 et candidate à l’UE depuis 1987, la Turquie a rompu avec les deux blocs à plusieurs reprises, plus récemment à propos du conflit en Ukraine.

Erdogan a décrit sa diplomatie avec Kiev et Moscou comme “équilibré,” et a refusé de sanctionner la Russie pour son opération militaire. La Turquie est le seul pays de l’OTAN à ne pas imposer de telles sanctions.

Erdogan a également profité de l’occasion pour organiser des pourparlers de paix entre les pays en mars, qui n’ont finalement porté aucun fruit. Depuis lors, cependant, il a été acclamé pour avoir supervisé les pourparlers qui ont conduit à la reprise des expéditions de céréales à travers la mer Noire depuis les ports ukrainiens. Alors que l’article du Financial Times était mis en ligne samedi, le premier navire transportant du maïs ukrainien est arrivé à Istanbul pour être inspecté par des responsables turcs, ukrainiens, russes et de l’ONU.

Les responsables qui se sont entretenus avec le Financial Times ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de discussions à Bruxelles sur d’éventuelles sanctions contre la Turquie, mais que les membres individuels pourraient éventuellement réduire leur coopération financière ou commerciale avec le pays. Alors que Washington a averti qu’il punirait les pays contournant ses sanctions contre la Russie avec “sanctions secondaires” rien n’indique que les États-Unis ou l’UE prendront cette mesure contre la Turquie.















En fin de compte, la Turquie détient suffisamment de poids pour rompre avec ses alliés occidentaux à l’occasion. Son rôle dans l’accueil de quelque 3,7 millions de migrants depuis 2015 qui auraient autrement voyagé en Europe lui a permis d’obtenir des concessions de l’UE, tandis que son emplacement stratégiquement vital – la base aérienne d’Incirlik à Adana est à une distance frappante de tous les États-Unis les plus récents théâtres de guerre au Moyen-Orient – ​​lui confère une influence sur ses alliés de l’OTAN.

Malgré une pression intense des États-Unis, la Turquie a intégré le système de défense aérienne russe S-400 dans son armée et a entravé l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN dans le but de faire participer les deux pays à sa répression des groupes kurdes qu’Ankara considère comme des terroristes. .

À l’heure actuelle, les seules répercussions concrètes suggérées par les responsables occidentaux impliqueraient des pays individuels demandant à leurs banques et entreprises de se retirer de la Turquie, mais cela ne se produira probablement pas, selon FT.

“Il y a des intérêts économiques très importants qui se battraient probablement avec acharnement contre de telles actions négatives”, a déclaré un responsable européen, qui a néanmoins ajouté qu’il “ne pas exclure toute action négative [if] La Turquie se rapproche trop de la Russie.