La diplomatie de Biden et Poutine sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine ne devrait pas se produire de sitôt

Les commentaires du président Joe Biden jeudi selon lesquels il serait ouvert à la diplomatie avec le président russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine visaient peut-être davantage à signaler la solidarité occidentale et à renforcer les relations des États-Unis avec la France qu’à entamer un dialogue imminent avec la Russie.

Biden a fait ces remarques lors d’une visite d’État officielle du président français Emmanuel Macron, dont la décision d’essayer d’engager Poutine dans des pourparlers au cours de l’invasion a rencontré peu de succès, ainsi qu’une certaine frustration de la part d’alliés comme les États-Unis.

Le porte-parole de l’Agence de sécurité nationale, John Kirby a clarifié les commentaires de Biden lors d’un point de presse vendredi, affirmant que même si Biden était ouvert à la diplomatie avec Poutine si la Russie se présentait à la table des négociations avec une position raisonnable pour mettre fin à la guerre, cela ne se produira probablement pas de sitôt. La Russie en particulier n’a pas indiqué qu’elle envisageait sérieusement de s’engager dans des pourparlers de paix ; en réponse aux commentaires de Biden jeudi, le porte-parole de Poutine et du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie engagerait des pourparlers de paix si l’Ukraine respectait sa liste de demandes, qui comprend la reconnaissance des territoires que la Russie a saisis dans le sud de l’Ukraine.

Tout au long des près de 10 mois qui se sont écoulés depuis l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie, l’alignement des priorités des États-Unis et des pays de l’Union européenne a été un aspect clé de la réponse occidentale à la guerre – à la fois en termes de soutien matériel à l’Ukraine et d’application de sanctions pour paralyser l’économie russe. .

Cela n’a pas toujours été facile, et les politiciens et les médias russes tentent d’exploiter chaque division, perçue ou réelle, au sein du partenariat transatlantique pour indiquer que non seulement sa volonté de soutenir l’Ukraine faiblit, mais que l’ordre mondial occidental tout entier se dirige vers l’effondrement.

« La Russie peut exploiter ces désaccords, et elle le fait. Et ils le feront », a déclaré à Vox Donald Jensen, directeur pour la Russie et l’Europe à l’Institut américain pour la paix, à propos de la sphère politique et médiatique russe. « Ils voient tout. Maintenant, parfois, ils interprètent mal les choses, parfois ils ne comprennent pas très bien certaines choses sur l’Occident, et je pense qu’ils ont mal calculé et sous-estimé l’unité de l’Occident derrière l’Ukraine. Mais ils réagissent à tout et parlent de tout.

Les commentaires de Biden pointent vers la solidarité avec l’Occident

Bien que Kirby ait clarifié les commentaires de Biden de jeudi, ils n’étaient pas substantiellement différents des positions précédentes de Biden sur le processus de paix avec l’Ukraine.

“Il n’y a qu’une seule façon de mettre fin à la guerre : la manière rationnelle”, a déclaré Biden lors d’une conférence de presse conjointe avec Macron. Pour que cela se produise, Poutine doit se retirer d’Ukraine, a déclaré Biden, « mais il semble qu’il ne le fera pas. Il paie un prix très lourd pour avoir refusé de le faire, mais il inflige un carnage incroyable, incroyable à la population civile de l’Ukraine – bombardant des crèches, des hôpitaux, des foyers pour enfants. C’est dingue ce qu’il fait. »

Ce sentiment correspond également aux positions antérieures de Biden sur la guerre, en particulier à la suite d’atrocités comme les massacres de Bucha et Marioupol, commis par les troupes russes pendant leur occupation de ces zones.

“Je suis prêt à parler avec M. Poutine si en fait il y a un intérêt à ce qu’il décide qu’il cherche un moyen de mettre fin à la guerre”, a déclaré Biden jeudi. “Il ne l’a pas encore fait.” Les deux dirigeants ne se sont pas parlé depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février de cette année, selon Reuters, bien que des responsables du gouvernement américain, dont le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, se soient entretenus avec leurs homologues russes dans les mois qui ont suivi.

Pour leur part, les conditions russes pour les négociations sont à peu près les mêmes qu’elles l’étaient en mars, quand il semblait que l’Ukraine était disposée à négocier un règlement aux conditions russes. Cependant, la Russie a perdu un territoire et un champ de bataille importants depuis lors, alors que l’Ukraine a réussi à reprendre des parties de l’oblast de Kharkiv et de Kherson.

L’évolution la plus surprenante a peut-être été l’affirmation de Macron selon laquelle il ne préconiserait pas des négociations à des conditions inacceptables pour l’Ukraine. Macron, qui a maintenu une ligne de communication ouverte avec Poutine tout au long de la guerre, a reçu des réactions négatives des alliés de l’OTAN en Europe de l’Est au cours de l’été pour ses commentaires selon lesquels la Russie “ne devrait pas être humiliée” pendant le processus de recherche de la paix.

Cette fois-ci, a déclaré Jensen, le message de Macron avait changé. “La France a toujours voulu avoir son propre profil de politique étrangère”, a-t-il déclaré, “mais franchement, beaucoup de gens pensent [Macron] a été humilié par Poutine et il s’est donc rapproché des États-Unis, même s’il veut jouer son propre rôle dans la politique mondiale.

En réponse à une question de savoir si Macron et Biden avaient parlé de pousser l’Ukraine à négocier la fin de la guerre étant donné la pression que les prix de l’énergie devraient exercer sur les ménages européens cet hiver, Macron a réitéré la solidarité des nations occidentales contre l’invasion russe et a souligné l’augmentation de l’aide militaire, économique et humanitaire de son pays à l’Ukraine.

Peut-être plus important encore, Macron a clairement déclaré que “nous n’exhorterons jamais les Ukrainiens à faire un compromis qui ne sera pas acceptable pour eux”. De plus, « si nous voulons une paix durable, nous devons respecter les Ukrainiens pour décider du moment et des conditions dans lesquelles ils négocieront sur leur territoire et leur avenir ».

La démonstration de solidarité envers l’Ukraine était importante, selon Nicholas Lokker, assistant de recherche au programme de sécurité transatlantique du Center for a New American Security, étant donné que les États-Unis et la France sont en désaccord sur les dispositions relatives à l’énergie propre dans la loi sur la réduction de l’inflation.

“Je pense qu’il y a eu des inquiétudes quant à la mesure dans laquelle ce différend pourrait avoir un impact sur la relation plus large, et potentiellement même sur la coopération sur des choses comme la réponse à la guerre en Ukraine”, a-t-il déclaré. “C’est un vrai problème, mais en même temps, ce n’est pas directement lié à la réponse à la guerre et je pense qu’il est reconnu que vous pouvez avoir des différends individuels sur des politiques particulières qui n’ont pas besoin de compromettre l’ensemble de la relation.”

Il est important de garder un canal ouvert avec la Russie, mais ne vous attendez pas à des pourparlers de paix bientôt

Malgré l’ouverture de Biden aux pourparlers avec Poutine, les experts avec lesquels Vox s’est entretenu ont convenu que la Russie n’avait pas fait de progrès sérieux vers des négociations de bonne foi, et Biden lui-même a déclaré qu’il ne s’attendait pas à parler à Poutine de sitôt.

“La position russe n’a pas du tout évolué, sauf de manière plus exigeante”, a déclaré à Vox Steven Pifer, ancien ambassadeur américain en Ukraine et membre de la Brookings Institution. “Même si la Russie perd sur le champ de bataille depuis août, elle a implicitement augmenté ses exigences en septembre lorsqu’elle a déclaré qu’elle avait annexé les oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson, même si elle ne contrôlait pas tous ces territoires. Donc rien n’indique que les Russes soient prêts à modérer leur position.

Face à ces catastrophes sur le champ de bataille, la Russie a de plus en plus ciblé les infrastructures civiles, tuant des civils, endommageant des routes et détruisant des structures énergétiques civiles, laissant de larges pans de la population dans des endroits comme Kyiv, Odessa et Kherson sans lumière, chauffage ou eau courante. . Les attaques en cours, qui, selon la Russie, visent à empêcher l’entrée d’armes étrangères en Ukraine, ont été décrites par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, comme des crimes de guerre, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

Pourtant, certains membres de l’alliance transatlantique ont maintenu ouvertes les lignes téléphoniques vers le Kremlin, ne serait-ce que pour avertir Poutine, comme l’a fait vendredi le chancelier allemand Olaf Scholz. Pendant l’appel, selon un tweet de la mission allemande aux États-Unis, « Scholz a condamné les frappes aériennes russes contre les infrastructures civiles en Ukraine et a souligné la détermination de l’Allemagne à soutenir l’Ukraine contre l’agression russe. Il a exhorté Poutine à retirer ses troupes.

Le chancelier Scholz a eu un appel avec le président Poutine. Scholz a condamné les frappes aériennes russes contre des infrastructures civiles en #Ukraine et a souligné la détermination de l’Allemagne à soutenir l’Ukraine contre l’agression russe. Il a exhorté Poutine à retirer ses troupes. pic.twitter.com/T4vuakfMAb — Ambassade d’Allemagne (@GermanyinUSA) 2 décembre 2022

Même si ces lignes de communication ne constituent pas des négociations sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, elles sont toujours essentielles pour atténuer les malentendus et les erreurs de calcul sur le champ de bataille, a déclaré Pifer. “Il y a ces contacts qui sont peut-être utiles pour envoyer des messages sur” Écoutez, nous voulons désamorcer les choses, nous ne voulons pas dégénérer “. Je pense que c’est important pour éviter les erreurs de calcul », en particulier dans un contexte de champ de bataille où la Russie a menacé d’utiliser des armes nucléaires, comme Poutine l’a fait plus tôt cette année.

Mais même avec les lignes de communication ouvertes, il y a des problèmes graves que la Russie et l’alliance transatlantique doivent désespérément résoudre – et que, a déclaré Jensen, la Russie essaie maintenant d’utiliser comme levier. Les pourparlers prévus autour du nouveau traité sur la réduction des armements stratégiques (nouveau START) en marge de la conférence COP27 au Caire la semaine dernière ont été annulés lorsque la Russie a tenté de nouer des négociations avec l’Ukraine.

Le manque de mouvement sur ce genre de questions, a déclaré Jensen, est un bon indicateur de la situation des relations américano-russes. “Cela reflète vraiment plus où nous en sommes maintenant que ce que Biden a dit.”