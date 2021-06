La diplomatie chinoise des guerriers loups et l’agression sont un « immense danger », selon un analyste

La Chine a déployé ses muscles géopolitiques au cours de la dernière année, alors qu’une grande partie du monde était aux prises avec la pandémie de Covid-19. Cela a détérioré ses relations avec plusieurs pays.

Entre autres choses, la Chine a imposé des sanctions commerciales à l’Australie, a eu un affrontement militaire avec l’Inde le long de la frontière que les deux pays partagent et a effectivement pris le contrôle de parties de la mer de Chine méridionale contestée, où la Chine et plusieurs pays d’Asie du Sud-Est ont des revendications territoriales qui se chevauchent. .

Les diplomates chinois à l’étranger sont également devenus plus agressifs contre d’autres pays, à la fois en personne et sur Twitter – une plate-forme interdite sur le continent. Certains analystes ont surnommé l’approche « diplomatie du guerrier loup » d’après les films d’action nationalistes chinois du même nom.

« Je pense que c’est un fait étonnant que la Chine, tout comme elle devient prospère et plus riche et plus puissante, ait réussi à s’aliéner un pays après l’autre », a déclaré Schell.