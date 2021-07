La diplomatie arabe des vaccins et la crise du coronavirus en Tunisie

Aucun pays de la région n’a répondu avec plus de vaccins que l’Arabie saoudite, qui a annoncé la semaine dernière qu’elle enverrait 1 million de doses à la Tunisie, en plus des fournitures médicales. Les Émirats arabes unis, qui ont commencé à fabriquer des vaccins plus tôt cette année, ont envoyé 500 000 doses, et le voisin de la Tunisie, l’Algérie, a envoyé de l’aide et 250 000 doses. La Turquie est également intervenue avec 50 000 doses. Plusieurs autres pays de la région, dont l’Égypte, le Maroc et le Qatar, envoient des fournitures médicales, notamment des hôpitaux de campagne.