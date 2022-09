La diminution du bassin du fleuve Colorado est la clé de l’agriculture du Nouveau-Mexique

SANTA FE, NM (AP) – Glen Duggins, qui cultive du piment, de la luzerne et des légumes, s’est retrouvé à prier pour la pluie en juin et à se sentir reconnaissant de recevoir de l’eau du bassin du fleuve Colorado.

Un régime climatique La Nina avait provoqué un hiver et un printemps exceptionnellement secs, épuisant le Rio Grande, la principale source d’eau permettant aux agriculteurs d’irriguer environ 60 000 acres dans cette région du Nouveau-Mexique.

L’eau qui les a transportés au cours des dernières semaines arides avant l’arrivée des pluies a été détournée du bassin du fleuve Colorado par un système fédéral de tunnels et de barrages connu sous le nom de projet San Juan-Chama. Cette eau fusionne avec le Rio Grande pour augmenter l’approvisionnement régional.

“Cela nous a permis de traverser la bosse et nous a fait entrer dans la saison de la mousson”, a déclaré Duggins, propriétaire d’une ferme de 400 acres à Lemitar, un hameau de la vallée moyenne du Rio Grande.

___

NOTE DE LA RÉDACTION : Cela fait partie d’une série collaborative sur le fleuve Colorado à l’approche du 100e anniversaire de l’historique Colorado River Compact. L’Associated Press, le Colorado Sun, l’Albuquerque Journal, le Salt Lake Tribune, l’Arizona Daily Star, le Nevada Independent et le Santa Fe New Mexican travaillent ensemble pour explorer les pressions sur le fleuve en 2022.

___

San Juan-Chama représente la majeure partie de l’eau que le Nouveau-Mexique reçoit du bassin du fleuve Colorado. Certains utilisateurs historiques, tels que les agriculteurs de la nation Navajo, détournent l’eau séparément du système fédéral.

Bien que le bassin ne fournisse qu’environ 10 % de l’approvisionnement total en eau du Nouveau-Mexique, la manière dont cette eau est utilisée est essentielle, ce qui suscite des inquiétudes quant à la façon dont le changement climatique et l’augmentation de la demande diminuent le fleuve Colorado et incitent les sept États du bassin à réduire davantage consommation.

Le Nouveau-Mexique puise 4 millions d’acres de pieds d’eau chaque année, la moitié de diverses rivières et l’autre du sol – avec environ 400 000 pieds d’eau de surface provenant du bassin, a déclaré Rolf Schmidt-Peterson, directeur de l’Interstate Stream Commission.

Un pied d’acre équivaut à environ 326 000 gallons, assez pour approvisionner deux ou trois ménages par an.

Le Bureau of Reclamation des États-Unis alloue chaque année l’eau de San Juan-Chama à Albuquerque, Santa Fe, aux irrigants de la vallée moyenne et à trois utilisateurs autochtones – Jicarilla Apache Nation, Taos Pueblo et Ohkay Owingeh.

Le Nouveau-Mexique est l’un des quatre États du bassin supérieur et se voit attribuer 11,25 % de l’eau disponible par an au sein de ce groupe en vertu d’un accord de 1948.

Le Nouveau-Mexique est tenu d’envoyer une certaine quantité d’eau en aval, principalement dans la rivière San Juan, qui se jette dans le réservoir Navajo et éventuellement dans le lac Powell. Le Reclamation Bureau détourne l’eau restante en amont pour couvrir l’attribution du Nouveau-Mexique.

La part de l’État reste inchangée malgré une demande croissante.

Un pipeline est actuellement en cours d’installation appelé Navajo Gallup Water Supply Project. Prévu pour être achevé en trois ans, il détournera environ 37 000 pieds acres du San Juan pour fournir de l’eau potable à certaines parties des nations Navajo et Jicarilla ainsi qu’à Gallup.

Dans le même temps, le système régional d’approvisionnement en eau de Pojoaque est en cours de construction et fournira 4 000 acres d’eau de San Juan-Chama à quatre pueblos autochtones d’ici la fin de la décennie.

En août, les utilisateurs du Nouveau-Mexique avaient reçu un peu plus de la moitié de leur allocation maximale. Les réductions sont réparties équitablement, de sorte qu’un utilisateur ne reçoit pas un pourcentage plus élevé qu’un autre.

Au cours de la dernière décennie, alors que la sécheresse s’éternisait, le bureau n’a procédé à une allocation complète que dans les années relativement humides de 2013, 2017 et 2019. La tendance devrait se poursuivre à mesure que le climat se réchauffe et devient plus sec, réduisant les accumulations de neige, augmentant sols d’évaporation et de dessèchement qui absorbent le ruissellement.

“L’aridification réduira probablement l’afflux vers le projet San Juan-Chama”, a déclaré Carolyn Donnelly, superviseur des opérations d’eau du bureau. “Cette année, nous avons constaté un afflux de pluie beaucoup plus important pour le projet, mais cela n’a pas compensé un enneigement inférieur à la moyenne.”

Le chef du district régional d’irrigation a déclaré que bien que cette eau ne représente qu’une petite partie de ce que les agriculteurs de la moyenne vallée utilisent, elle est cruciale pendant les périodes sèches de la saison de croissance, comme au début de l’été.

“Nous avons utilisé chaque partie de cette eau de San Juan-Chama avant les pluies”, a déclaré Jason Casuga, PDG et ingénieur en chef du district de Middle Rio Grande Conservancy.

Recevoir de moins en moins d’eau est une tendance gênante, a déclaré Casuga. Être court-circuité sur l’eau peut causer des problèmes plus tard dans la saison si les pluies se dissipent parce qu’il n’y a pas de réserve dans laquelle puiser, a déclaré Casuga.

Schmidt-Petersen a déclaré que le marchandage sur l’eau du fleuve Colorado se poursuit, en particulier entre les États des bassins supérieurs et inférieurs, la priorité est d’être civil dans la recherche de stratégies pour assurer l’approvisionnement futur en eau pour tous.

“Nous reconnaissons qu’il existe des différences au sein du bassin, et à mesure que la pression sur l’approvisionnement augmente, les tensions augmentent et la coopération devient encore plus difficile”, a déclaré Schmidt-Petersen. “Nous nous engageons à protéger l’approvisionnement en eau du Nouveau-Mexique tout en respectant les accords interétatiques et la loi du fleuve en général.”

Santa Fe et Albuquerque ont construit des usines de traitement il y a plus de dix ans pour détourner l’eau de San Juan-Chama du Rio Grande et alléger la pression sur leurs puits – et maintenant les villes ont à la fois des eaux fluviales et souterraines à puiser, a déclaré Reed Benson, l’eau professeur de droit à l’Université du Nouveau-Mexique.

Les deux villes ont fait des efforts pour conserver l’eau, l’utilisation par habitant diminuant à mesure que leur population augmentait, a déclaré Benson. Albuquerque a mis en place des programmes tels que payer les résidents pour enlever leurs pelouses, a-t-il déclaré.

Schmidt-Petersen constate une tendance similaire chez les irrigants : l’utilisation globale de l’eau a diminué alors même que le nombre d’agriculteurs a augmenté.

Les États du bassin supérieur ont soumis au bureau un plan d’économie d’eau en cinq points pour aider à répondre à la demande des autorités en matière de réduction de la consommation. Il n’est pas clair combien d’eau supplémentaire les États du bassin supérieur, y compris le Nouveau-Mexique, peuvent abandonner, a-t-il déclaré.

“Beaucoup plus? Probablement pas », a-t-il déclaré. “Mais nous essaierons de faire notre part.”

Scott Wyland, l’Associated Press