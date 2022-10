La diminution de l’activité publicitaire sur YouTube est un signe inquiétant pour le marché de la publicité en ligne

Le marché de la publicité en ligne continue de souffrir, les poids lourds Alphabet et Microsoft ont annoncé des ventes décevantes au cours de leurs derniers trimestres.

Les revenus publicitaires de YouTube ont chuté de 2% d’une année sur l’autre pour atteindre 7,07 milliards de dollars au cours du troisième trimestre de la société mère de Google, manquant les estimations des analystes de 7,42 milliards de dollars. C’était la première fois que les revenus publicitaires de YouTube diminuaient d’une année sur l’autre depuis que la société a commencé à publier les résultats de la division en 2019.

La croissance globale des revenus d’Alphabet a considérablement diminué, passant de 41% il y a un an à 6%, soulignant à quel point les craintes d’une récession imminente ont poussé les entreprises à réduire leurs campagnes publicitaires et marketing. En effet, la directrice financière Ruth Porat a déclaré lors d’un appel avec des analystes que la baisse des revenus de YouTube “reflète principalement de nouvelles baisses des dépenses des annonceurs”.

Certains des annonceurs qui ont ralenti leurs dépenses publicitaires en ligne avec Alphabet proviennent des secteurs des services financiers, des assurances, des prêts, des prêts hypothécaires et de la cryptographie, a déclaré Philipp Schindler, directeur commercial d’Alphabet.

La semaine dernière, Snap a donné le ton au marché de la publicité en ligne lorsqu’il a raté les estimations des analystes du troisième trimestre avec 1,13 milliard de dollars de ventes, faisant chuter ses actions de plus de 30 % le lendemain. Snap a attribué ses faibles ventes aux entreprises “diminuant leurs budgets de marketing” en réponse à la faiblesse de l’économie, a déclaré la société dans un lettre aux investisseurs.

Microsoft a également signalé un ralentissement de son activité de publicité en ligne.

Son activité de recherche et de publicité d’actualités (y compris Bing et Microsoft News) a enregistré une croissance des ventes de 16% au cours du trimestre de septembre, le premier de son exercice, bien en deçà de la croissance des revenus de 40% annoncée un an plus tôt. En effet, le taux de croissance de cette activité a diminué à chaque trimestre de l’année écoulée, coïncidant avec la trajectoire générale à la baisse de l’ensemble du marché de la publicité en ligne.

De plus, la croissance trimestrielle des ventes de LinkedIn de Microsoft est tombée à 17 %, contre 42 % au cours de la même période en 2021.

La directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré aux analystes lors d’un appel téléphonique que “les réductions des dépenses publicitaires des clients, qui ont également diminué plus tard au cours du trimestre, ont eu un impact sur la recherche dans les solutions de publicité et de marketing LinkedIn”.

Entre-temps, Méta mercredi devrait annoncer son deuxième trimestre consécutif de baisse des ventes, soulignant la tourmente actuelle de la publicité en ligne. À en juger par les récents rapports sur les bénéfices de divers géants de la technologie, il est peu probable que la société mère de Facebook rapporte des signes indiquant que le marché de la publicité en ligne est sur le point de rebondir.