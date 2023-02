La diminution de la population chinoise est un sombre présage pour le reste du monde

La Chine perdra la moitié de sa population d’ici la fin du siècle. Le déclin de la population est un avertissement pour les États-Unis et l’Europe. (Alyssa Powell/initié)

Le Bureau national chinois des statistiques a annoncé que sa population a diminué en 2022 d’environ 850 000 personnes.

La forte croissance de sa population en âge de travailler au cours des dernières décennies a permis à la Chine de devenir l’usine du monde.

Moins d’enfants et moins d’immigrants signifie moins de travailleurs à long terme.

La diminution de la population du pays est un sombre présage pour le reste du monde

La population chinoise diminue. Alors que l’immense pays abrite encore 1,4 milliard d’habitants, soit près d’une personne sur cinq sur Terre, le Bureau national des statistiques de Chine a annoncé que sa population diminué en 2022en baisse d’environ 850 000 personnes.

Cette statistique choquante n’est que le début du déclin de la population chinoise. Cette année, l’Inde devrait dépasser la population chinoise et, dans quelques années, elle dépassera la population chinoise en âge de travailler – les personnes âgées de 20 à 69 ans. Les Nations Unies ont estimé que si le taux de natalité en Chine reste à son niveau extrêmement bas et que le pays échoue pour se positionner comme une destination attractive pour les migrants, le pays perdra près de la moitié de sa population d’ici la fin de ce siècle, soit une contraction d’environ 700 millions d’habitants.

La forte croissance de sa population en âge de travailler au cours des dernières décennies a permis à la Chine de devenir l’usine du monde — plus de 70 % des panneaux solaires, 60 % des machines agricoles et 25 % des robots sont construits avec des composants provenant de fournisseurs chinois. En raison de ses prouesses manufacturières et de son importance pour les chaînes d’approvisionnement, la diminution de la population chinoise en âge de travailler a d’énormes effets directs sur l’économie mondiale. C’est aussi un présage pour les États-Unis et l’Europe : s’ils ne changent pas leur taux de natalité en baisse, ils feront face au même sort économique que la Chine.

Moins d’enfants, moins de travailleurs

Pendant des décennies, le taux de fécondité de la Chine – le nombre de naissances vivantes par femme – a diminué, ce qui a contribué à ralentir la croissance démographique du pays. En 2022, il a atteint le niveau le plus bas jamais enregistré, 1,1 enfant par femme. Dans les principaux centres de population de Pékin et de Shanghai, le taux de fécondité a atteint 0,7 enfant par femme. la Chine politique de l’enfant unique, qui limitait les couples à un seul enfant, n’est pas le seul responsable (bien qu’il ait joué un petit rôle). Lorsque la politique de l’enfant unique a été mise en œuvre à l’échelle nationale en 1980, le taux de fécondité était déjà tombé à 2,6 contre plus de 6 enfants par femme en 1970. En 1991, il est tombé en dessous de 2,1 enfants par femme, niveau nécessaire pour maintenir la stabilité de la population au cours de l’année. temps. À ce moment-là, une minuterie démographique a été réglée, et maintenant l’alarme sonne.

Le spectre du déclin démographique inquiète depuis des années le gouvernement chinois, conduisant le pays à assouplir sa politique restrictive de l’enfant unique en 2016. Le gouvernement chinois a commencé à encourager ses citoyens à avoir jusqu’à trois enfants en les attirer avec des incitations en espèces, des biens immobiliers à prix réduit et un congé de maternité prolongé. Mais il semble que ces efforts aient été largement infructueux.

Contrairement à de nombreuses économies occidentales développées, la Chine et d’autres grandes puissances économiques d’Asie n’utilisent pas l’immigration pour compenser la baisse de la fécondité. Au lieu de cela, ils se ferment. La part de migrants en pourcentage de la population totale au Japon en 2020 n’était que de 2 %. En Inde, il était de 0,3 %, et en Chine, il n’était que de 0,1 %. Il est pratiquement impossible aux étrangers d’obtenir la citoyenneté chinoise. En revanche, 17 % des personnes vivant en Allemagne en 2021 sont nés à l’étrangeret un tiers d’entre eux avaient obtenu la nationalité allemande.

Moins d’enfants et moins d’immigrants signifie moins de travailleurs à long terme. Les prévisions de l’ONU suggèrent que la main-d’œuvre en Chine diminuera davantage dans les années à venir que dans presque tous les autres pays, et la chute brutale de la population préparera le terrain pour un renversement de ses décennies de forte croissance économique, ce qui signifie que le niveau de vie ne peut pas s’améliorer aussi rapidement. Il s’agit d’un défi gigantesque pour l’économie chinoise – et pour les plans ambitieux de Xi Jinping visant à faire de la Chine la plus grande économie et la superpuissance dominante du monde.

La diminution de la main-d’œuvre a déjà amené le gouvernement à réorienter son orientation économique. Après des décennies de croissance manufacturière axée sur les exportations et à forte intensité de main-d’œuvre, le 14e plan quinquennal du gouvernement – le dernier ensemble d’objectifs de croissance et de réformes économiques fixés par le Parti communiste chinois, en 2021 – s’est concentré sur l’orientation de l’économie vers son marché intérieur et investir dans des produits à plus forte valeur ajoutée. Au lieu d’être une étape intermédiaire dans la chaîne d’approvisionnement mondiale – importer des matières premières et des pièces, utiliser une main-d’œuvre bon marché pour fabriquer des produits finis, puis expédier cette marchandise à l’étranger – Pékin veut que ses propres travailleurs produisent ces produits finaux et les vendent aux acheteurs dans son pays. propre pays.

Ce changement est impératif car une grande partie de l’économie chinoise dépend d’une population toujours croissante. Prenez la demande de biens immobiliers : au cours des deux dernières décennies, les Chinois ont investi 70% de leur richesse dans l’immobilier. Aux États-Unis, cette part n’est que de 35 %. Le secteur de la construction et de l’immobilier représente environ un quart de la production économique totale de la Chine. La Chine construit comme aucun autre pays : elle a construit des villes entières à partir de rien et elle consomme la moitié du béton produit dans le monde. Et la Chine prévoit apparemment de poursuivre sa croissance : en 2017, 65 millions d’appartements vides — de quoi loger la population de France ou de Californie — attendaient les jeunes familles.

Mais combien de temps durera la demande de biens immobiliers ? Qui emménagera dans les appartements vides lorsque la population diminuera ? Qu’adviendra-t-il de cette industrie massive lorsque le nombre de consommateurs chinois diminuera et qu’il y aura moins de personnes pour continuer à investir ? Et qu’adviendra-t-il des personnes âgées chinoises qui ont immobilisé une si grande partie de leur richesse dans leur maison ?

Une diminution de la main-d’œuvre ne ferait pas que nuire à l’économie chinoise, elle aurait des retombées sur les États-Unis et l’Europe. Le secteur manufacturier chinois, par exemple, aurait probablement du mal à maintenir sa récente séquence de croissance. Ainsi, dans les décennies à venir, l’économie chinoise n’augmenterait pas les taux de croissance mondiale comme elle l’a fait par le passé. La croissance de la productivité dans le pays pourrait également stagner. Les économistes ont longtemps suivi la corrélation entre la densité de population et l’innovation – une population plus importante signifie un plus grand bassin d’entrepreneurs potentiels – donc une population en diminution signifie que la capacité de la Chine à perturber les marchés pourrait également diminuer. Pris ensemble, le ralentissement de l’économie chinoise aurait de graves répercussions sur le reste du monde.

Le problème des frontières fermées

Le déclin de la population chinoise est également un présage pour les pays qui ont des taux de natalité égaux ou inférieurs au niveau de remplacement, comme les États-Unis et de nombreux endroits en Europe. L’Europe est confrontée au même tournant démographique que la Chine – la population du continent devrait diminuer de 21 %, soit 157 millions de personnes, d’ici la fin du siècle. Le Nigeria est sur le point de dépasser l’Europe en tant que troisième main-d’œuvre en importance au cours de ce siècle.

Parmi les plus grandes économies d’aujourd’hui, seuls les États-Unis ont une projection de croissance démographique positive, bien qu’à des niveaux très bas. Mais la croissance projetée n’est pas due à l’augmentation de la fécondité mais à l’immigration. Le centre de recherche Pew a estimé que dans la seconde moitié du siècle, un tiers de la population américaine – plus de 100 millions de personnes – sera composée de migrants et de leurs enfants nés aux États-Unis.

Et les immigrants aux États-Unis dépassent leur poids économique. Plus que 40% des 500 plus grandes entreprises américaines ont été fondées par des immigrants ou leurs enfants, des géants de la technologie comme Google à la chaîne de vente en gros Costco en passant par la marque de jeans Levi’s. L’influence des immigrés sur la prospérité américaine n’est pas reléguée à la scène des startups ; l’histoire du millionnaire de la misère à la richesse – ou du moins du succès de la classe moyenne – se répète fréquemment. Ceci est démontré de manière impressionnante par un étude récente qui a suivi des millions de parents et leurs enfants et a constaté que les enfants d’immigrés de presque toutes les nationalités obtenaient une promotion sociale au moins aussi souvent que leurs pairs issus de familles non immigrées. Pour les immigrants au moins, le rêve américain est bel et bien vivant.

Cela dit, l’immigration est notoirement difficile à prévoir et est de plus en plus politisée. Mais sans une injection d’immigrants, la population en âge de travailler aux États-Unis est susceptible de diminuer, ce qui nuit à l’économie du pays. Mais si les décideurs américains peuvent garder la porte ouverte à de nouveaux résidents, les États-Unis seront l’un des rares pays industrialisés qui n’auront pas à faire face à une diminution de la population, ce qui pourrait s’avérer un facteur décisif dans sa course contre la Chine pour la domination dans le économie mondiale.

Les Grande pénurie de personnel n’est pas une menace abstraite — elle a des conséquences très réelles. Déjà, de nombreuses entreprises sont confrontées à des défis majeurs pour pourvoir leurs postes vacants, en particulier dans des secteurs cruciaux comme la santé et l’éducation. Et dans les années à venir, tant en Chine qu’en Occident, de nombreux autres secteurs et domaines auront du mal à trouver des travailleurs. Le manque de conducteurs de train, d’enseignants, d’ingénieurs, de médecins, de pompiers, d’infirmières et de programmeurs aura des conséquences plus importantes sur la route. Avec moins d’employés, les entreprises produiront ou performeront moins, ce qui entraînera moins de ventes, moins de croissance économique et, finalement, moins de prospérité pour tout le monde. Et en Chine, le problème existe à une échelle bien plus dramatique. À moins que les nations ne parviennent à inverser la tendance, le problème ne fera que s’accélérer et pourrait être catastrophique pour l’économie.

Sébastien Dettmers est le PDG de StepStone, qui appartient à Axel Springer, la société mère d’Insider. Il est également l’auteur de un nouveau livre sur l’avenir de la population mondiale.

Chris Forman est le fondateur et PDG d’Appcast, qui a été racheté par StepStone en 2019. Il est un expert reconnu du recrutement et de la gestion des talents.

André Fleurs est l’économiste principal du travail chez Appcast. Il est un expert reconnu de la politique économique, du marché du travail américain et de la macroéconomie