La «diligence» de l’homme européen sur FreeWater a des gens qui l’appellent le génie

Une vidéo qui devient virale sur Twitter montre comment une personne était prête pour une énorme surprise lorsque la toute première bouteille « FreeWater » lui a été donnée. La façon dont il s’est renseigné sur presque tout est ce que les internautes ont trouvé amusant. L’idée derrière ‘FreeWater’ est que chaque bouteille contiendra une publicité sponsorisée, permettant à la personne de donner de l’eau de source gratuite aux gens. Le but de l’initiative est de rendre l’eau potable accessible à tous.

“Ce type a fait plus de diligence raisonnable sur une bouteille d’eau gratuite que quiconque chez Softbank ou Tiger Global n’en a fait pour tout investissement au cours des 5 dernières années”, lit-on dans la légende de la vidéo. La vidéo date de la distribution de la toute première bouteille FreeWater en Europe. Il s’agit à l’origine d’une vidéo TikTok. Dans la vidéo, on peut voir la personne demander : « Qu’est-ce qui ne va pas avec l’eau ? lorsqu’il est dit qu’il est gratuit. Voici la vidéo :

Ce type a fait plus de diligence raisonnable sur une bouteille d’eau gratuite que n’importe qui chez Softbank ou Tiger Global pour tout investissement au cours des 5 dernières années. pic.twitter.com/9mD7Ie2Jee – Osez Obasanjo (@Carnage4Life) 16 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 420 000 vues. “Bon Dieu effin gracieux. Comme prendre l’eau et se taire ou ne pas la prendre du tout lol comme peut-être que la mission est d’avoir de l’eau gratuite là-bas donc il ne s’agit pas de faire un gros profit et de devenir milliardaire. Pas besoin d’être gourmand tout le temps sheesh ! a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « C’est du génie. Cela ressemble plus à la façon dont Twitter, Instagram, Facebook et toutes les plateformes de médias sociaux fonctionnent. Je veux dire “le payez-vous même?”

Le site officiel de FreeWater déclare que l’eau est un droit humain fondamental et que “tout le monde devrait avoir accès à de l’eau potable propre, nous avons donc décidé de rendre l’eau en bouteille GRATUITE”. Il déclare: «Notre eau de source dans des bouteilles en aluminium et des cartons en papier est gratuite car nous utilisons l’emballage comme espace publicitaire. Plus important encore, nous donnons un minimum de dix cents de chaque boisson à des œuvres caritatives pour construire des puits d’eau pour les personnes dans le besoin.

