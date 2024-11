La diffusion exclusive de F1 TV est la meilleure façon de regarder la F1

Lancée en 2018, F1 TV est passée d’un simple moyen bon marché de regarder la Formule 1 après avoir coupé le cordon à la manière optimale de la regarder en anglais.

Pour un peu plus de 80 $ par an, F1 TV reste le moyen le moins cher de regarder chaque séance d’essais, de qualification et de course de chaque week-end de Grand Prix. Sans oublier que c’est également le lieu exclusif des tests de pré-saison.

Mais ce n’est pas tout. Slipstream se concentre aujourd’hui sur la diffusion exclusive en anglais fournie par le service et sur la manière dont, quelques années seulement après son lancement, F1 TV a accumulé une programmation de talents exceptionnelle.

Tout d’abord. Le MVP incontesté de F1 TV est Sam Collins.

Collins est un expert technique qui est très doué pour décomposer les choses dans une série qui présente un certain nombre de variations techniques d’une équipe à l’autre.

Contrairement à d’autres experts en diffusion, tels que Larry McReynolds, Collins n’a généralement pas le luxe d’avoir un graphisme sophistiqué qui occupe tout l’écran, car F1 TV utilise toujours le flux mondial. Cela signifie qu’il doit articuler ses arguments avec peu ou pas de références visuelles, et il est capable de le faire très bien.

Collins a aussi parfois un don pour les chiffres. Par exemple, il a été le premier à noter la semaine dernière que Max Verstappen avait épuisé tous ses moteurs alloués après en avoir perdu un autre en FP2.

Verstappen purgera désormais une pénalité de cinq places sur la grille ce week-end pour la course de dimanche (2 novembre), un changement massif dans la course au championnat ; Collins fut le premier à le remarquer.

Il est également très amusant à suivre sur les réseaux sociaux, parfois.

Will Buxton est un nerd, dans le bon sens du terme. Il fera référence à quelque chose des années 1960, par exemple, et essaiera d’apporter un contexte historique à tout, même s’il en fait un peu trop. Lawrence Barretto, pour être honnête, est juste un peu là, mais il est d’accord avec ce qu’ils lui font faire dans l’émission, qui consiste généralement à le coller dans les émissions d’avant et d’après-course.

F1 TV est également très doué pour attirer les gens et les mettre au courant immédiatement de la diffusion. A titre d’exemple, Ruth Buscombe Divey ne fait partie de l’émission que depuis quelques mois maintenant, après des années de travail pour Alfa Romeo et Ferrari en tant que stratège de course. Mais elle a très bien fait la transition.

Quelque chose que je peux apprécier avec Divey et Collins, c’est que tous deux veillent à se compléter ; ils font bien de ne pas se marcher sur les pieds ou de ne pas se répéter. Collins a commencé à se concentrer davantage sur les aspects techniques, tels que les améliorations, laissant Divey intervenir avec des stratégies en course comme l’usure des pneus ou la gestion des chutes.

Laura Winter et Alex Jacques font tous deux un excellent travail dans leurs rôles respectifs d’animatrice de studio et de commentateur play-by-play. Tous deux réussissent bien à collaborer avec chacun de leurs collègues, car ils alternent chaque semaine, parfois même à chaque session, tout en gardant les choses sur la route et concentrées.

Jacques en particulier a un travail difficile à certains égards, simplement parce qu’il y aura toujours des gens qui le considéreront comme la marque Great Value David Croft. Et c’est assez juste, car personne dans le monde de la course automobile ne peut qualifier une course de criant comme Croft.

Mais Jacques s’est taillé une place unique et est un commentateur incroyablement solide. Je pense également qu’il apporte certaines choses que Crofty n’apporte pas, à savoir une connexion plus étroite avec les jeunes pilotes après les avoir couverts en F2 et F3 au fil des ans.

Jacques a également travaillé avec eux lorsqu’ils étaient chauffeurs de réserve. En parlant de ces réserves, les équipes de F1 en ont un grand nombre et elles apparaissent sporadiquement dans les émissions. Certains sont vraiment guindés dans un rôle à l’antenne et ne sont pas si géniaux. Certains pourraient probablement devenir commentateurs à plein temps demain, à savoir Pietro Fittipaldi et Jack Doohan, qui sont les deux réserves les plus visibles.

Et puis il y a les autres pilotes vétérans à l’émission.

Je pense que Jolyon Palmer et Jacques vont ensemble comme le beurre de cacahuète et la gelée. Chaque fois qu’ils cesseront de travailler ensemble dans le domaine de la radiodiffusion, ils pourraient créer ensemble un excellent podcast. De nombreuses séances d’entraînement avec eux deux seuls dans la cabine se transforment généralement en une séance de questions-réponses de Jacques découvrant ce que Palmer pense des problèmes du jour.

Palmer apporte une dynamique différente de celle de beaucoup d’autres coureurs devenus diffuseurs. En tant que pilote inoubliable qui a passé beaucoup de temps comme pilote d’essai et de réserve, il apporte une nouvelle perspective à beaucoup de choses. Cela est particulièrement vrai lorsque nous voyons des pilotes d’essai arriver et obtenir de rares opportunités de F1.

Je n’entends pas beaucoup David Coulthard, car il ne diffuse que les courses et je m’en tiens à la diffusion de Sky pour celles-ci simplement parce que la plupart du public le fait et je peux savoir comment cadrer. Étirement avant couverture. Je dirai qu’il semble bien réussir dans une émission qui comporte généralement deux pilotes avec Jacques.

Enfin, il y a James Hinchcliffe. Oui, le même Hinchcliffe d’IndyCar diffuse qui s’essaye à cette « autre » série à roues ouvertes. J’ai qualifié à plusieurs reprises Hinchcliffe de meilleur commentateur « couleur » en course automobile ces dernières années et c’est génial de le voir en F1.

Hinchcliffe n’a jamais couru dans la série, ce qui signifie qu’il est limité dans son travail avec F1 TV en raison de ses fonctions de diffusion d’IndyCar. Mais il est toujours aussi incroyable chaque fois qu’il est sur le stand. Le Canadien est doué pour relier les choses à la personne moyenne assise sur le canapé et peut également faire des comédies véritablement drôles mieux que la plupart.

Si Hinch obtient le poste sur FOX, j’espère vraiment que cela ne l’empêchera pas de faire F1 TV à l’automne. Cela montre vraiment à quel point il est devenu talentueux en matière de diffusion pour pouvoir s’intégrer aussi bien qu’il l’a fait avec cette équipe.

C’est à peu près tout pour la conférence F1 TV. Je dois noter que la F1 n’a pas payé pour cette colonne et ne nous paie pas non plus (Liberty Media, envoie-moi des trucs gratuits). L’essor de F1 TV s’est produit alors que la couverture de Sky Sports, d’après ce que j’en ai vu, semble stagner.

Si vous n’avez pas de câble, F1 TV est la meilleure offre dans tous les grands sports professionnels. Si vous le faites, et que vous êtes assez nerd pour avoir lu jusqu’ici sans aucun Tweet intégré brillant en raison du blocage de FOM, c’est probablement quand même une bonne affaire.