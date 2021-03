Matt Granite travaillait depuis des années en tant que journaliste grand public, filmant des segments qui étaient syndiqués sur les chaînes de télévision américaines et partageant des vidéos supplémentaires sur sa chaîne YouTube, The Deal Guy. En 2017, son style de mise en scène artisanale a attiré l’attention d’Amazon, et la société a commencé à l’envoyer à New York tous les quelques mois pour enregistrer des vidéos qui seraient souvent diffusées sur son site Web autour d’événements de shopping comme la rentrée scolaire ou le Prime Day. Il a commencé à expérimenter des émissions à distance en 2019, donc lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, il était quelque peu prêt à transformer le sous-sol de sa maison à Toronto en studio. «Le seul aspect positif de la pandémie est que les créateurs comme moi étaient prêts à entrer en contact avec les acheteurs chez eux», a-t-il déclaré. Il diffuse désormais quotidiennement sur Amazon Live, parfois plusieurs fois par jour, couvrant tout, des gadgets de cuisine aux souffleuses à neige. Sous chaque vidéo se trouve un carrousel des produits dont il parle. Lorsqu’un spectateur clique sur cet article et l’achète, M. Granite obtient une réduction, avec des commissions variant de 10% pour les produits de luxe et de beauté à 1% pour les articles Amazon Fresh. Bien que la chaîne YouTube de M. Granite génère toujours plus de revenus grâce aux annonces publicitaires et aux parrainages, il a déclaré que les revenus et le nombre d’audience de ses vidéos Amazon Live avaient augmenté au cours de l’année écoulée.

M. Granite fait partie d’une autre méthode qu’Amazon utilise pour permettre aux clients de contourner les magasins réels: le shopping vidéo interactif en direct, lancé il y a des décennies par des sociétés telles que Home Shopping Network et QVC et maintenant de plus en plus courant en ligne. Ce type de magasinage, appelé diffusion en direct e-commerce, permet aux représentants de marques, aux propriétaires de magasins, aux influenceurs – et à peu près n’importe qui – de se tenir devant un smartphone et d’entamer une conversation avec les téléspectateurs qui se connectent. Amazon Style Code Live a commencé en 2016 avec retransmet en direct la société filmée avec des talents embauchés, couvrant les produits de beauté et de style. Amazon Live a suivi en 2017, couvrant une plus grande variété de produits. À partir de 2019, le nombre de diffusions en direct a augmenté car les marques vendues sur la plate-forme ont été invitées à diffuser via une application appelée Amazon Live Creator. En juillet dernier, ceux qui ont été acceptés dans le programme Influencer d’Amazon ont également eu accès. Désormais, des dizaines de flux peuvent être diffusés en direct à tout moment. Ils montrent des gens faisant des choses comme diriger des cours d’entraînement, des démonstrations de cuisine et des tutoriels de maquillage ou simplement parler à la caméra. La plupart des vidéos présentent un hôte dans un espace bien rangé comme toile de fond et sont bien éclairées, généralement avec une lumière annulaire. Il existe des exceptions notables. Une vidéo a lancé une sauce piquante pendant que l’hôte attendait dans une file de voitures pour un vaccin au Dodger Stadium. Un autre a essayé de vendre un carburateur de moto dans une vidéo essentiellement silencieuse. «Mon objectif personnel est qu’Amazon Live devienne le moyen préféré des clients pour faire leurs achats», a déclaré Munira Rahemtulla, directrice d’Amazon Live, dans un communiqué. «Il est encore tôt pour nous et nous avons beaucoup à apprendre, mais nous sommes ravis de continuer à inventer au nom de nos créateurs et clients.»

Amazon n’est pas la seule entreprise à essayer ce type de colportage sur un public américain. Instagram permet à certains influenceurs de vendre des produits sur des flux en direct via Instagram Shopping. Facebook fait des mouvements similaires pour les petites entreprises cette année. TIC Tac a diffusé en direct un événement shopping avec Wal-Mart. Et les deux Estée Lauder Companies et L’Oréal Group ont hébergé des flux pour certaines de leurs marques de beauté. «Tout le monde y pense», a déclaré Mark Yuan, cofondateur d’And Luxe, une société de conseil en commerce électronique en direct à New York. «Mais ils s’y précipitent à cause de la pandémie. Avant, ils avaient le choix. Maintenant, ils n’ont plus le choix. M. Yuan et Zoe Zhang ont lancé And Luxe pour aider à amener les marques occidentales en Chine, mais ont récemment constaté une augmentation des demandes de la part d’entreprises occidentales qui tentaient de se lancer dans le commerce électronique en direct. Jusqu’à présent, a déclaré M. Yuan, aucune entreprise américaine ne l’avait tout à fait maîtrisé. Selon lui, le succès ne se résume pas à l’ajout d’une vidéo à l’expérience typique du commerce électronique. Au lieu de cela, il faut un mélange de contenu qui n’est pas lié au shopping mais qui peut attirer de nouveaux téléspectateurs, des offres à durée limitée et même des produits exclusifs à ce flux en direct. Cela vaut pour toutes les grandes entreprises technologiques qui tentent d’élargir leur audience. « S’ils veulent devenir un marché de diffusion en direct de commerce électronique », a déclaré M. Yuan, « ils devront beaucoup changer. » Bien que les flux en direct de commerce électronique soient toujours une entreprise de niche aux États-Unis, ils sont de grandes entreprises en Chine, où ils conduisent environ 9 pour cent du marché en ligne de 63 milliards de dollars du pays. Kim Kardashian West a suivi le flux d’un influenceur chinois populaire et a vendu son stock de parfums quelques minutes après 13 millions de personnes à l’écoute au moins un collège chinois propose e-commerce en direct en tant que diplôme. Les détaillants chinois ont également innové pendant les verrouillages pandémiques, avec davantage de flux axés sur les consultations individuelles et les visites en magasin. Mais la pandémie semble inciter plus de gens à tester Amazon Live pendant qu’ils sont coincés chez eux et à la recherche de nouvelles façons de se connecter. Felicia Jones, une influenceuse de Caroline du Nord axée sur la beauté et la décoration intérieure, a déclaré qu’Amazon avait contacté l’année dernière pour lui demander de rejoindre le programme Live. Elle sortait de la douche un jour de novembre et prévoyait d’utiliser un tas de produits capillaires qu’elle avait retirés d’Amazon lorsqu’elle a décidé d’essayer un stream pour la première fois. La découverte de l’application a pris quelques minutes et elle s’est retrouvée à parler à un public qui a finalement atteint 1500 personnes. Maintenant, elle essaie de diffuser régulièrement sur Amazon. «Si je ne diffuse pas tous les jours, je pense à diffuser tous les jours», a déclaré Mme Jones. Selon les analyses qu’Amazon lui envoie, a déclaré Mme Jones, son flux en direct reçoit généralement entre 1000 et 10000 téléspectateurs, bien que les téléspectateurs simultanés puissent atteindre des centaines. Le succès est suffisant pour qu’elle atteigne la liste A, un statut interne qui lui procure des avantages tels qu’un meilleur placement vidéo et une plus grande priorité en ce qui concerne les problèmes de support.