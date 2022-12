La diffusion en direct sur Facebook aide une femme de Buffalo à sauver un homme dans la tempête hivernale

Alors qu’une puissante tempête battait l’ouest de New York avec des conditions de blizzard aveuglantes aux premières heures de la veille de Noël, une femme de Buffalo est passée à l’action lorsqu’elle a vu un homme pris dans la tempête.

Sha’Kyra Aughtry a déclaré qu’elle était chez elle lorsqu’elle a entendu quelqu’un crier dans sa rue. Quand elle a regardé par la fenêtre, elle a vu un homme appeler à l’aide dans le froid glacial.

Le petit ami d’Aughtry a transporté l’homme, Joe White, 64 ans, dans la maison, et elle a utilisé un sèche-cheveux pour faire fondre la glace de ses mains rouges et boursouflées et a utilisé un “coupe-herbe” pour enlever ses bagues, a-t-elle déclaré dans un flux en direct sur Facebook.

Lorsque la femme de Buffalo a tenté d’appeler les services d’urgence pour obtenir de l’aide, personne n’est venu, a-t-elle déclaré. Et sans expérience en soins médicaux, Aughtry a déclaré qu’elle s’inquiétait pour sa sécurité.

Elle s’est rendue sur Facebook pour partager ce qui s’était passé et demander de l’aide.

“Je deviens folle parce que j’ai peur”, a-t-elle déclaré lors du livestream. “Je commence à voir son corps trop changer depuis que je l’ai eu – son corps a changé rapidement toutes les heures.”

Alors que la tempête ensevelit Buffalo sous une épaisse neige, les secouristes n’ont pas pu répondre aux appels pendant des heures au cours du week-end – les ambulances et les équipes de secours étant même coincées dans la neige, ont déclaré des responsables du comté d’Erie lors de conférences de presse.

Au moins 31 décès liés aux conditions météorologiques ont été confirmés dans le comté d’Erie à New York, dont un attribué à un retard du SMU, selon le directeur du comté, Mark Poloncarz.

Personne ne venant aider, Aughtry a dit qu’elle avait peur pour la vie de White.

“J’ai appelé la Garde nationale. J’ai appelé le 911. J’ai appelé tout le monde – ils n’arrêtent pas de me dire que je suis sur une liste. Je ne veux pas être sur une liste”, a déclaré Aughtry sur elle. direct. “Je ne me soucie de rien d’autre. Cet homme n’est pas sur le point de mourir ici.”

Finalement, dit-elle, ses appels ont été exaucés.

Aughtry a publié une autre diffusion en direct sur Facebook d’elle et d’un groupe d’hommes emmenant White à l’hôpital la nuit de Noël. “Je suis dans la voiture avec lui et quelques gentils samaritains qui sont venus nous déneiger”, a-t-elle déclaré.

L’un des hommes a déclaré qu’il avait vu son premier livestream sur Facebook et qu’il était venu l’aider, selon Aughtry.

Le livestream montre Aughtry rassurant White à l’arrière de la voiture sur le chemin de l’hôpital.

“Vous faites un excellent travail, Joe,” dit-elle. “Tu n’as qu’à respirer, n’est-ce pas ?”

White se remet maintenant aux soins intensifs avec des engelures au quatrième degré après son arrivée à l’hôpital dimanche soir, a déclaré sa sœur Yvonne White à CNN.

“J’espère et je prie pour le mieux”, a-t-elle déclaré.

Yvonne White a déclaré que c’était un “miracle” que son frère aîné, qui a une déficience intellectuelle et vit dans un foyer de groupe, se soit souvenu de son numéro de téléphone quand Aughtry l’a accueilli.

L’employeur de White, Ray Barker, a déclaré que White avait été désorienté après avoir quitté son foyer de groupe le matin de la veille de Noël pendant la tempête de neige.

Barker a ajouté que White avait peut-être pensé qu’il devait aller travailler, même s’il avait un jour de congé.

“Il était dans le pétrin”, a déclaré Barker à CNN. “Et (Aughtry) lui a clairement sauvé la vie.”

La sœur de White était également reconnaissante envers Aughtry, qui, selon elle, se sent maintenant comme une famille.

“Nous essayions tous de nous entraider et c’était merveilleux”, a-t-elle déclaré à CNN. “Et maintenant, j’ai l’impression d’avoir une sœur et trois neveux”, a-t-elle déclaré, faisant référence à Aughtry et à ses fils.

Barker est le directeur des programmes du North Park Theatre, où travaille White, et le connaît depuis plus de 30 ans. White est l’employé le plus ancien du théâtre, y travaillant depuis 1980.

“Le théâtre est vraiment toute sa vie”, a déclaré Barker à CNN.

“Nous étions très inquiets pour Joe”, a déclaré Barker. “Nous savons qu’il reçoit de bons soins médicaux en ce moment et nous avons hâte qu’il retourne au théâtre.”

Le théâtre a lancé des collectes de fonds pour Aughtry et pour White, qui ont ensemble collecté plus de 50 000 $, et le théâtre a honoré Aughtry et son petit ami Trent avec un message sur son chapiteau.

“Merci Sha’Kyra et Trent. Guérissez bientôt, Joe”, lit-on.