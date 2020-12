De toute évidence, c’est un long chemin en arrière à l’époque où trois grands réseaux représentaient la grande majorité des téléspectateurs, mais il convient de noter que cette période existait dans la vie des adultes de plus de 35 ans. Il y a même une décennie, un groupe aléatoire d’étrangers, disent servir de juré aurait probablement au moins quelques programmes communs qu’ils partageaient ou avec lesquels ils étaient familiers.

De plus en plus, ce n’est pas le cas. Organisez un dîner maintenant (OK, un dîner virtuel), et il y a de fortes chances que vous n’ayez pas entendu parler de la plupart des émissions que les autres apprécient, et encore moins de les regarder. L’autoroute de l’information, comme on l’appelait autrefois, a conduit à une tour numérique de Babel.

Au début de la pandémie, il était populaire de plaisanter sur le fait d’avoir passé tant de temps enfermé à la maison que d’avoir épuisé la bibliothèque Netflix. Sur la base de ses intérêts spécifiques, c’est peut-être vrai.

La vue d’ensemble, cependant, reflète une offre abondante de contenu pour pratiquement tous les goûts, les principaux facteurs étant de savoir comment parcourir le vaste menu afin de le trouver, et combien les gens sont prêts et capables de payer pour y accéder.

En 2020, des années d’éclatement et de fragmentation du public ont encore évolué. Le faisceau de câbles a vu les gens continuer à couper le cordon, tandis que les grands studios et géants de la technologie se sont alignés pour établir leur propre version de Netflix – créant des relations directes avec les consommateurs – en lançant de nouveaux services, à la suite de l’introduction fin 2019 de Disney + et Apple TV + .

Des arrivées plus récentes comme HBO Max (une unité de WarnerMedia, tout comme CNN) et Peacock ont ​​rejoint le ciel du streaming, rivalisant avec Netflix, Amazon, Hulu et un CBS All Access qui sera bientôt rebaptisé.

Un nouveau joueur de haut niveau, Quibi, a déjà mordu la poussière. La perspective de nouvelles victimes et de la consolidation persiste.

Malgré une pandémie qui a ralenti et échelonné la production. le flux de contenu frais ne semble jamais s’arrêter. De manière critique, cela a rendu le défi de choisir les programmes à mettre en évidence considérablement plus difficile. Cela n’aide pas non plus que les services de streaming restent avares de fournir des données utilisateur spécifiques, laissant les médias deviner quelles émissions résonnent avec le public au-delà des indices anecdotiques, comme tout ce produit Baby Yoda.

L’appétit accru pour la programmation a, à un certain égard, fait du monde un endroit plus petit, car les services se tournent vers des séries et des films produits en dehors des États-Unis afin d’étoffer leurs menus. La même année que le film sud-coréen « Parasite » a réalisé une percée historique en remportant l’Oscar du meilleur film, plus d’Américains peuvent se divertir en lisant des sous-titres que jamais auparavant.

A première vue, cette explosion d’options devrait être la bienvenue. Pourtant, le vieux dilemme de payer pour un forfait câble ou satellite et de ne regarder qu’une douzaine de chaînes est passé à décider du nombre d’abonnements en streaming dont un consommateur a besoin pour obtenir tous les programmes qu’il souhaite, et à quel moment cela devient tout aussi cher. , et potentiellement moins gérable.

L’impact du coronavirus a joué un rôle imprévu dans tout cela en 2020, à commencer par le fait que les gens ont passé plus de temps à la maison, à la recherche de moyens de s’amuser et de se distraire. Si la diffusion en continu était destinée à cannibaliser partiellement la diffusion de films, ce processus a été accéléré, bien que la mesure dans laquelle ces effets sont temporaires – par opposition à une prise en charge permanente – reste à voir.

Au risque de paraître trop dramatique, nous ne savons pas ce qui est perdu alors que le monde médiatique – comme le monde politique – se fracture et que les gens continuent de se retirer dans leurs propres bulles et silos étroits. La culture pop était déjà assez tribale, une tendance susceptible de s’accélérer lorsque « Star Wars » ou « Star Trek », Marvel ou DC, vivaient sur différents services, avec tous ces mondes collectés à portée de clic.

Les avantages qui y sont associés sont évidents: avoir plus de ce que vous voulez, quand vous le voulez.

Les coûts et les compromis restent plus difficiles à discerner, de l’économique au sociologique. Tout ce que nous savons vraiment, c’est qu’après un an passé à regarder dans les écrans, comprendre les effets d’entraînement des changements dans la façon dont nous recevons et consommons les divertissements sera probablement plus clair avec le recul de 2020.