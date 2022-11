La diffusion de fausses informations médicales est-elle un droit à la liberté d’expression des médecins ?

Ce procès et un autre, déposé ce mois-ci dans le district oriental de Californie, sont devenus une extension de la bataille culturelle plus large contre la pandémie de Covid-19, qui continue de diviser les Américains selon des lignes partisanes austères.

Avant même que la loi, la première du genre au pays, n’entre en vigueur le 1er janvier, elle fait face à deux contestations judiciaires visant à la déclarer une violation inconstitutionnelle de la liberté d’expression. Les plaignants comprennent des médecins qui se sont prononcés contre les recommandations du gouvernement et des experts pendant la pandémie, ainsi que des organisations juridiques des deux côtés du spectre politique.

Lorsque le gouverneur Gavin Newsom a promulgué un projet de loi qui punirait les médecins californiens pour avoir diffusé de fausses informations sur les vaccins et les traitements Covid-19, il a promis qu’il ne s’appliquerait que dans les «cas les plus flagrants» de patients trompeurs.

Ils pourraient également tester plus largement les mesures – le cas échéant – que le gouvernement peut prendre pour lutter contre le fléau de la mésinformation et de la désinformation, même dans les cas où cela affecte la santé personnelle et publique.