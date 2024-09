La diffusion accidentelle d’un virus pourrait avoir déclenché la mystérieuse pandémie de 1977 : ScienceAlert

Le soldat de 19 ans de l’armée américaine David Lewis est parti de Fort Dix pour une randonnée de 80 kilomètres avec son unité le 5 février 1976. Ce jour-là, il était glacial et il s’est effondré et est décédé.

Des échantillons d’autopsie se sont révélés positifs de manière inattendue pour un Virus de la grippe porcine H1N1.

Virus La surveillance des maladies à Fort Dix a permis de détecter 13 autres cas parmi les recrues qui avaient été hospitalisées pour une maladie respiratoire. anticorps les tests ont révélé que plus de 200 recrues avaient été infectées mais n’avaient pas été hospitalisées nouvelle souche porcine H1N1.

Les sonnettes d’alarme se sont immédiatement déclenchées au sein de la communauté épidémiologique : le soldat Lewis pourrait-il mourir d’une grippe porcine H1N1 ? grippe être le signe avant-coureur d’un autre événement mondial pandémie comme la terrible pandémie de grippe porcine H1N1 de 1918 qui a tué un On estime à 50 millions le nombre de personnes dans le monde?

Le gouvernement américain a réagi rapidement. Le 24 mars 1976, le président Gerald Ford a annoncé un plan visant à « vacciner tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants des États-Unis ».

Le 1er octobre 1976, le la campagne de vaccination de masse a commencé.

Entre-temps, la petite épidémie initiale à Fort Dix s’était rapidement atténuée, aucun nouveau cas n’ayant été enregistré sur la base après février.

Comme me l’a dit plus tard le colonel de l’armée Frank Top, qui a dirigé l’enquête sur le virus de Fort Dix : « Nous avons montré assez clairement que (le virus) n’était allé nulle part, sauf à Fort Dix… il a disparu. »

Néanmoins, préoccupés par cette épidémie et témoins du programme massif de vaccination aux États-Unis, les scientifiques biomédicaux du monde entier a lancé des programmes de recherche et de développement de vaccins contre la grippe porcine H1N1 Dans leur propre pays, à l’approche de l’hiver 1976-1977, le monde attendait – et se préparait – à une épidémie de grippe porcine H1N1. grippe une pandémie qui n’est jamais arrivée.

Mais ce n’était pas la fin de l’histoire.

Comme un épidémiologiste expérimenté en maladies infectieusesJe soutiens qu’il y avait conséquences imprévues de ceux qui semblent prudents mais finalement des préparatifs inutiles.

Qu’y avait-il d’étrange dans la pandémie de grippe H1N1 en Russie ?

Dans un revirement épidémiologique, un nouveau virus de grippe pandémique est apparu, mais il ne s’agissait pas du virus porcin H1N1 tant attendu.

En novembre 1977, les autorités sanitaires russes ont signalé qu’une souche de grippe H1N1 humaine, et non porcine, avait été détectée à Moscou. À la fin du mois, elle était signalée dans toute l’URSS et bientôt dans le monde entier.

Par rapport aux autres grippes, cette pandémie était particulière.

Premièrement, le taux de mortalité était faible, environ un tiers de celui de la plupart des souches de grippe. Deuxièmement, seules les personnes de moins de 26 ans étaient régulièrement atteintes. Et enfin, contrairement à d’autres grippes pandémiques récemment apparues, virus Dans le passé, il n’a pas réussi à remplacer le sous-type H3N2 prévalent qui était à l’origine de la grippe saisonnière de cette année-là.

Au lieu de cela, les deux souches de grippe – la nouvelle H1N1 et la vieille H3N2 – ont circulé côte à côte.

Ici l’histoire prend une autre tournure. Microbiologiste Pierre Palese appliqué ce qui était alors un nouvelle technique appelée cartographie des oligonucléotides d’ARN pour étudier la composition génétique du nouveau virus de la grippe russe H1N1.

Lui et ses collègues ont cultivé le virus en laboratoire, puis ont utilisé des enzymes coupant l’ARN pour découper le génome viral en centaines de morceaux. En répartissant l’ARN coupé en deux dimensions en fonction de la taille et de la charge électrique, les fragments d’ARN ont créé une carte de points unique ressemblant à une empreinte digitale.

À la grande surprise de Palese, lorsqu’ils ont comparé le schéma des taches de la grippe russe H1N1 de 1977 avec une variété d’autres virus grippaux, ce « nouveau » virus était essentiellement identique aux anciennes souches de grippe humaine H1N1 qui avait disparu au début des années 1950.

Ainsi, le virus de la grippe russe de 1977 était en fait une souche qui avait disparu de la planète un quart de siècle plus tôt, puis avait été ressuscitée d’une manière ou d’une autre. Cela explique pourquoi il n’attaquait que les jeunes – les personnes âgées avaient déjà été infectées et étaient devenues immunisées lorsque le virus avait circulé il y a des décennies dans sa version antérieure.

Mais comment l’ancienne souche est-elle revenue de l’extinction ?

Affiner la chronologie d’un virus ressuscité

Malgré son nom, la grippe russe n’a probablement pas vraiment débuté en Russie. Les premiers rapports publiés sur le virus provenaient de Russie, mais des rapports ultérieurs en provenance de Chine ont fourni la preuve qu’il avait été détecté pour la première fois des mois plus tôt, en mai et juin 1977. dans la ville portuaire chinoise de Tientsin.

En 2010, les scientifiques ont utilisé des études génétiques détaillées de plusieurs échantillons du virus de 1977 pour déterminer la date de leur plus ancien ancêtre commun. Ce « horloge moléculaire« Les données suggèrent que le virus a initialement infecté les gens un an plus tôt, en avril ou mai 1976.

Ainsi, la meilleure preuve est que la grippe russe de 1977 est en fait apparue – ou plus exactement « réapparue » – à Tientsin, en Chine, ou à proximité, au printemps 1976.

Un virus de laboratoire congelé

Était-ce simplement une coïncidence si, quelques mois après la mort du soldat Lewis des suites de la grippe porcine H1N1, une souche de grippe H1N1 jusque-là éteinte a soudainement réintégré la population humaine ?

Les virologues spécialisés dans la grippe du monde entier utilisaient depuis des années des congélateurs pour conserver les souches du virus, y compris certaines qui avaient disparu à l’état sauvage. Les craintes d’une nouvelle pandémie de grippe porcine H1N1 en 1976 aux États-Unis avaient déclenché une vague de contaminations dans le monde entier. Intensification des recherches sur les virus H1N1 et les vaccins.

Une libération accidentelle de l’un de ces virus stockés était certainement possible dans n’importe lequel des pays où se déroulaient des recherches sur le virus H1N1, y compris la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et probablement d’autres.

Des années après la réapparition du virus, Palese, le microbiologiste, a réfléchi aux conversations personnelles qu’il a eues à l’époque avec Chi-Ming Chu, le principal expert chinois de la grippe.

Palese a écrit en 2004 que « l’introduction du virus H1N1 de 1977 est désormais considérée comme la cause principale de la pandémie ». Résultat des essais de vaccins en Extrême-Orient impliquant le défi de plusieurs milliers de recrues militaires avec le virus H1N1 vivant.

Bien que l’on ne sache pas exactement comment une telle libération accidentelle a pu se produire au cours d’un essai de vaccin, il existe deux possibilités principales.

Premièrement, les scientifiques auraient pu utiliser le virus H1N1 ressuscité comme matériel de départ pour le développement d’un vivant, atténué Vaccin contre la grippe H1N1. Si le virus contenu dans le vaccin n’avait pas été suffisamment affaibli, il aurait pu devenir transmissible d’une personne à l’autre.

Une autre possibilité est que les chercheurs aient utilisé le virus vivant et ressuscité pour tester l’immunité conférée par les vaccins conventionnels contre la grippe H1N1, et qu’il se soit accidentellement échappé du cadre de recherche.

Quel que soit le mécanisme spécifique de la libération, la combinaison de la localisation et du moment détaillés des origines de la pandémie et de la stature de Chu et Palese en tant que sources hautement crédibles s’associe pour constituer un argument solide en faveur d’une libération accidentelle en Chine comme source du virus pandémique de la grippe russe.

Une leçon d’histoire qui donne à réfléchir

La résurrection d’un virus H1N1, éteint mais dangereux et adapté à l’homme, s’est produite alors que le monde s’efforçait d’empêcher ce qui était perçu comme l’émergence imminente d’une pandémie de grippe porcine H1N1. Les gens étaient tellement préoccupés par la possibilité d’une nouvelle pandémie qu’ils en ont provoqué une par inadvertance.

C’était une pandémie auto-réalisatrice.

Je n’ai pas l’intention de jeter ici la pierre à quelqu’un ; en fait, mon propos principal est que, dans le brouillard épidémiologique de 1976, alors que l’inquiétude grandissait dans le monde entier face à une pandémie imminente, une unité de recherche dans n’importe quel pays aurait pu accidentellement libérer le virus ressuscité qui allait être appelé la grippe russe.

Dans la course mondiale pour éviter une éventuelle nouvelle pandémie de grippe porcine H1N1 à Fort Dix grâce à la recherche et à la vaccination, des accidents auraient pu se produire n’importe où.

Bien sûr, les installations et les politiques de bioconfinement se sont considérablement améliorées au cours du dernier demi-siècle. Mais dans le même temps, il y a eu une évolution tout aussi spectaculaire prolifération de laboratoires à haut niveau de confinement dans le monde entier.

Réaction excessive. Conséquences imprévues. Aggravation des choses. Prophétie auto-réalisatrice. Il existe une grande variété de termes pour décrire comment les meilleures intentions peuvent mal tourner.

Toujours sous le choc COVID 19le monde est aujourd’hui confronté à de nouvelles menaces dues aux sauts inter-espèces de virus de la grippe aviaire, de virus MPOX et d’autres. Il est essentiel que nous réagissions rapidement à ces menaces émergentes pour éviter une nouvelle conflagration mondiale de maladies.

Rapide, mais pas trop rapide, comme le montre l’histoire.

Donald S. Burkedoyen émérite et professeur émérite émérite de sciences et politiques de la santé et d’épidémiologie à l’École de santé publique, Université de Pittsburgh

Cet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire la suite article original.