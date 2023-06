la différence renversant Roe v Wade a fait

Même si Archer et son mari voulaient un autre bébé – et un frère pour leur fille de trois ans – ils en sont venus à la conclusion que la meilleure chose à faire était d’interrompre la grossesse.

«Notre petite fille, Cecilia, avait de graves problèmes de développement cérébral; un gros spina bifida; sa vessie était hors de son corps; et il y avait beaucoup d’autres problèmes liés au bas de son corps et à son estomac.

« Je n’oublierai jamais le moment où mon incroyable médecin est entré dans la pièce et a dit : ‘Kathryn, nous devons parler. Ce bébé a des anomalies de la tête aux pieds », se souvient-elle.

Depuis lors, environ 13 États ont promulgué des interdictions quasi totales de l’avortement – ​​sans exception pour le viol ou l’inceste – tandis que d’autres ont des interdictions avec des limites de gestation. En Géorgie, par exemple, l’avortement est interdit après six semaines ; au Nebraska, c’est après 12 semaines.

La décision monumentale a renvoyé la politique d’avortement aux États-Unis, annulant 50 ans de précédent et modifiant de manière sismique le paysage social et politique en Amérique.

Telle est la réalité de la vie aux États-Unis un an après que la plus haute cour du pays a invalidé Roe v Wade, la décision historique de 1973 qui a donné aux femmes le droit constitutionnel d’accéder à l’avortement en Amérique.

La seule option d’Archer était de se rendre dans un autre État où l’avortement restait légal, ce qui lui a coûté environ 10 000 $ US (15 000 $) pour le voyage, les hôtels, la nourriture, la garde d’enfants et la procédure elle-même. Après une angoissante semaine d’attente pour un rendez-vous, elle a mis fin à sa grossesse.

Mais en raison de lois promulguées l’année dernière après que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit fédéral à l’avortement, elle n’a pas pu obtenir les soins de santé dont elle avait besoin dans son État d’origine, le Tennessee, où les avortements sont désormais interdits et où les médecins risquent la prison s’ils tentent de participer à de telles procédures. .

Et en Floride, qui a interdit l’avortement à 15 semaines mais a maintenant cherché à le réduire à six, une autre femme a dû porter son bébé à terme parce qu’elle s’est vu refuser un avortement, alors que les médecins savaient que son enfant ne survivrait pas. Il est resté en vie pendant 99 minutes après son accouchement.

Et beaucoup sont incapables d’interrompre une grossesse malgré les risques croissants pour la santé, ou font face à des grossesses non désirées si elles ne trouvent pas l’argent ou un prestataire pour les aider.

Des cliniques à travers le pays ont fermé, obligeant les femmes à parcourir des centaines de kilomètres si elles veulent se faire soigner. Dans les États où l’avortement est encore légal, comme l’Illinois ou le Nouveau-Mexique, les femmes attendent plus longtemps pour un rendez-vous en raison de l’augmentation de la demande.

L’ancien vice-président Mike Pence, un chrétien évangélique, a pris la position la plus ferme, exhortant tous les candidats à l’investiture présidentielle républicaine à approuver une interdiction nationale qui interdirait les avortements après 15 semaines « comme norme nationale minimale ».

Les républicains, quant à eux, ont profité d’un rassemblement vendredi lors de la conférence annuelle de la Faith and Freedom Coalition pour mettre en avant leurs propres points de vue alors qu’ils se disputaient la nomination du parti pour se présenter à la Maison Blanche contre Biden l’année prochaine.

Plus tôt, le président – ​​qui est limité en termes de ce qu’il peut faire au niveau fédéral étant donné que les démocrates n’ont pas les voix au Congrès – a également publié un décret visant à protéger et à accroître l’accès à la contraception.

La députée républicaine de Caroline du Sud Nancy Mace, qui a été victime de viol à l’âge de 16 ans, a averti que son parti devait trouver un terrain d’entente s’il voulait gagner les femmes des banlieues et les électeurs indépendants.

Après tout, les sondages montrent que l’opinion publique a considérablement changé au cours des 12 derniers mois depuis l’abrogation de Roe v Wade. Selon le dernières recherches Gallup , un record de 69 % des Américains qui affirment que l’avortement devrait généralement être légal au cours des trois premiers mois de la grossesse ; plus d’électeurs que jamais disent qu’ils ne voteront que pour un candidat qui partage leur point de vue sur l’avortement ; et 61 % des Américains pensent que renverser Roe était une « mauvaise chose ».

Trump, cependant, a jusqu’à présent évité d’être amené à répondre aux questions sur une interdiction nationale, choisissant plutôt de se concentrer sur son héritage présidentiel en nommant trois des juges qui ont aidé à renverser Roe v Wade : Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett et Neil Gorsuch.

« Nous ne devons pas nous reposer et nous ne devons pas céder tant que nous n’aurons pas rétabli le caractère sacré de la vie au centre de la loi américaine dans chaque État de ce pays », a-t-il déclaré, défiant efficacement Donald Trump, qui doit prononcer le discours d’ouverture ce week-end, pour affirmer sa position.

Elle a déclaré que «les républicains ont remporté le Superbowl» lorsque la Cour suprême a abrogé Roe contre Wade, mais «ce qui s’est passé en conséquence, c’est que les électeurs ont vraiment rejeté l’idée que Roe soit renversé – même les électeurs pro-vie».

Les États conservateurs comme le Kansas fournissent également un récit édifiant. L’année dernière, dans ce qui est devenu le premier test politique de la décision de la Cour suprême de revenir sur le droit à l’avortement à l’échelle nationale, Kansans a bloqué un plan qui aurait permis de limiter ou d’interdire à l’avenir le droit des femmes d’interrompre une grossesse.

La décision d’août était la première fois que les électeurs avaient la possibilité de faire entendre leur voix sur le droit à l’avortement depuis l’annulation de Roe v Wade, ouvrant la voie à des scrutins similaires réussis plus tard cette année-là pour protéger les droits reproductifs en Californie, au Michigan, au Montana, au Kentucky et au Vermont. .

« Nous ne voulons jamais oublier que c’était la première fois dans l’histoire des États-Unis que la Cour suprême privait une liberté personnelle individuelle », a déclaré Nancy Northup, présidente du Center for Reproductive Rights.

« Mais c’est aussi devenu un cri de ralliement très puissant. La grande majorité des gens aux États-Unis soutiennent le droit d’accéder aux soins d’avortement, et ils ne sont pas d’accord avec la décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade, donc c’est aussi une période où les gens font entendre leur voix.

De retour au Tennessee, Kathryn Archer reste optimiste. Après avoir fait face à ce qu’elle décrit comme un « choix impossible » – entre mettre fin à sa grossesse ou donner naissance à un enfant alors que « nous savions que sa mort était une issue certaine » – elle et son mari commencent à parler d’avoir un autre bébé lorsque le chagrin s’apaise .

Et tout comme elle espère un autre enfant, Archer dit qu’elle espère également un moment où toutes les femmes de son pays d’origine auront le droit de prendre leurs propres décisions en matière de procréation avec les soins de leurs médecins.

« Il n’est pas trop tard pour changer », dit-elle.

