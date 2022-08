La différence entre un testament et une fiducie – Shaw Local

La planification successorale peut être complexe, avec de nombreux facteurs différents à prendre en compte. Un avocat expérimenté en planification successorale peut vous aider à comprendre vos options et à assurer le traitement de votre succession selon vos souhaits.

Il existe deux principaux types de documents de planification successorale : les testaments et les fiducies. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, dont votre avocat peut discuter en détail.

Un testament est un document juridique qui énonce vos souhaits concernant la répartition de vos biens après votre décès. Une fiducie est un arrangement juridique dans lequel vous placez vos actifs sous le contrôle d’un fiduciaire. Le fiduciaire gère les actifs au profit des bénéficiaires que vous désignez.

Il y a de nombreux avantages à avoir un testament ou une fiducie en place. Tout d’abord, cela peut faire économiser du temps et de l’argent à vos proches. Si vous décédez sans testament ni fiducie, votre succession devra passer par une homologation, ce qui est un processus long et coûteux. Deuxièmement, un testament ou une fiducie peut vous aider à protéger vos actifs. Par exemple, si vous avez de jeunes enfants, vous pouvez utiliser une fiducie pour vous assurer que leur héritage est protégé jusqu’à ce qu’ils atteignent un certain âge. Troisièmement, un testament ou une fiducie peut vous aider à réduire vos impôts.

Si vous n’avez pas de testament ou de fiducie, votre succession sera assujettie aux lois ab intestat. En vertu de ces lois, vos biens seront distribués selon un ordre de priorité strict, ce qui signifie que votre conjoint et vos enfants hériteront de votre succession, mais pas vos parents et vos frères et sœurs. Par conséquent, votre succession pourrait aller à des personnes dont vous ne voulez pas en hériter.

Il est important de noter que la planification successorale n’est pas réservée aux riches. Tout le monde devrait avoir un plan successoral en place, quelle que soit la taille de sa succession. Un avocat expérimenté en planification successorale peut vous aider à créer un plan qui répond à vos besoins uniques.

