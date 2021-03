Billie Eilish accepte le trophée du meilleur nouvel artiste aux 62e Grammy Awards. Elle a également remporté la chanson de l’année, le disque de l’année et l’album de l’année. | Kevork Djansezian / Getty Images

Voici comment les garder droits.

Il n’y a que quatre catégories aux Grammy Awards où des artistes de tous les genres musicaux s’affrontent: album de l’année, disque de l’année, chanson de l’année et meilleur nouvel artiste. Dans ces quatre courses, les artistes country se heurtent à des musiciens R&B, et ils affrontent tous les deux des stars de la pop. Si un artiste remporte l’un de ces prix, il fera la une des journaux et prononcera un beau discours lors de la diffusion des récompenses.

Mais les nombreuses catégories des Grammys sont déjà imprégnées de discours confus sur l’industrie, et les quatre meilleurs prix ne sont pas différents. À l’exception du meilleur nouvel artiste, il est facile de confondre les trois autres.

Voici tout ce que vous devez savoir pour garder ces catégories en ordre.

Album de l’année

Le prix de l’album de l’année est le Grammy le plus prestigieux qui soit, l’équivalent approximatif de l’Oscar du meilleur film. La catégorie honore un LP entier, du premier morceau au dernier, et tout ce qui concerne la production du son de l’album.

À l’origine, le prix de l’album de l’année est allé uniquement à l’artiste principal de l’album. Aujourd’hui, les producteurs de l’album, les ingénieurs du son, les mixeurs et les auteurs-compositeurs sont également honorés, tout comme tous les artistes en vedette qui apparaissent sur l’album. En règle générale, si vous avez participé à la création d’une partie importante de l’album (définie comme au moins 33% de son temps de lecture), vous obtenez un gramophone en or.

Comment s’en souvenir: L’ensemble de l’album est récompensé! Certaines personnes confondent Album de l’année avec Record of the Year, car les albums étaient sur des disques physiques, et les deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable dans le langage courant. Mais les singles étaient aussi sur des disques physiques, et on n’appellerait pas une seule chanson «Album de l’année».

Les nominés 2021 pour l’album de l’année sont:

Folklore – Taylor Swift

Nostalgie du futur – Dua Lipa

Les femmes en musique, partie III – Haim

Vie courante – Jeu froid

Chilombo – Jhené Aiko

Pumas noires (Édition Deluxe) – Black Pumas

Le saignement d’Hollywood – Post Malone

Djesse Vol. 3 – Jacob Collier

Record de l’année

Record of the Year est souvent confondu avec Song of the Year, puisque les deux prix sont attribués à des chansons individuelles. Mais la distinction est en fait assez simple. Le record de l’année honore avant tout l’artiste de la scène. La chanson de l’année rend hommage à l’auteur-compositeur.

Le record de l’année est décerné à l’artiste interprète, aux producteurs, aux ingénieurs du son, au maître-ingénieur et aux mixeurs sonores.

Comment s’en souvenir: Au lieu de considérer le «disque» comme un disque physique et tournant, considérez-le comme le produit d’un studio d’enregistrement. Tous ceux qui seraient dans un studio d’enregistrement travaillant sur la chanson lauréate du Record de l’année recevront un gramophone d’or pour ce prix.

Les nominés 2021 pour Record of the Year sont:

«Colors» – Pumas noirs

«Black Parade» – Beyoncé

«Rockstar» – Da Baby feat. Roddy Rich

« Dites-le » – Doja Cat

«Tout ce que je voulais» – Billie Eilish

«Ne commencez pas maintenant» – Dua Lipa

« Cercles » – Post Malone

«Savage» – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Chanson de l’année

Le Grammy de la chanson de l’année n’honore pas réellement l’interprète de la chanson gagnante. Au lieu de cela, il va à la ou aux personnes qui ont écrit la chanson.

Il est facile de confondre ce prix avec le record de l’année, car il y a souvent des chevauchements entre les personnes qui acceptent le prix. Par exemple, si un artiste a un crédit pour l’écriture de chanson sur sa chanson nominée – ce qui est assez courant – alors l’artiste pourrait accepter le prix et prononcer le discours. Mais ils reçoivent le prix pour avoir écrit et construit les paroles et les mélodies de la chanson, pas pour leur interprétation de la chanson.

Comment s’en souvenir: Essayez de le considérer comme l’auteur-compositeur de l’année, plutôt que comme une simple chanson.

Les nominés 2021 pour la chanson de l’année sont:

«Black Parade» – Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim «Kaydence» Krysiuk et Rickie «Caso» Tice (Beyoncé)

«La boîte» – Samuel Gloade et Rodrick Moore (Roddy Ricch)

«Cardigan» – Aaron Dessner et Taylor Swift (Taylor Swift)

«Cercles» – Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post et Billy Walsh (Post Malone)

«Ne commencez pas maintenant» – Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa et Emily Warren (Dua Lipa)

«Tout ce que je voulais» – Billie Eilish O’Connell et Finneas O’Connell (Billie Eilish)

«Je ne peux pas respirer» – Dernst Emile II, HER et Tiara Thomas (HER)

«Si le monde se terminait» – Julia Michaels et JP Saxe (JP Saxe avec Julia Michaels)