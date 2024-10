La différence entre le travail et les mises en scène théâtrales de Trump chez McDonald’s

Comme Donald Trump Après avoir remis un sac de nourriture aux gens au guichet d’un service au volant de McDonald’s, l’ancien président a fait remarquer à quel point il avait trouvé la famille « belle » dans la voiture. « C’est comme la personne à l’apparence parfaite » le républicain a dit.

C’était presque comme si les personnes qui commandaient la nourriture avaient été soigneusement choisies pour apparaître dans une sorte de jeu politique maladroit – parce que c’est précisément ce qui s’est passé.

Une grande partie du public a probablement vu brièvement quelques images de Trump. »fonctionnement» dans un McDonald’s de Pennsylvanie, mais ce n’est pas tout à fait ce qui s’est passé. NBC News a rapporté:

La franchise de Feasterville était fermée pour ses activités normales lors de la séance photo de dimanche. Les clients qui sont passés par le drive ont été présélectionnés par la franchise et l’équipe locale de campagne Trump, selon une personne proche de l’événement. Les voitures ont également été contrôlées et fouillées, et les personnes qui se trouvaient à bord ont été repérées, selon la source.

Ces derniers mois, Trump a été fixé à un degré malsain la vice-présidente Kamala Harris ayant travaillé dans un McDonald’s alors qu’elle était étudiante il y a de nombreuses années. Le Républicain apparemment s’est convaincu que Harris a menti à ce sujet – on n’a jamais vraiment compris comment il en est arrivé à cette croyance – et il en est furieux depuis lors, presque quotidiennement.

Il y a près d’un mois, le candidat du GOP a déclaré il avait prévu d’aller à un McDonald’s « dans deux semaines » et il « travaillerait les frites ». Trump a conclu : « J’aurai travaillé plus longtemps et plus dur chez McDonald’s qu’elle si je l’ai fait ne serait-ce qu’une demi-heure. »

Cela a pris un peu plus de deux semaines, mais il a donné suite et a joué son rôle dans cette campagne organisée. Ceux qui qualifient cela de « travail » se sont toutefois montrés trop généreux : il existe une différence importante entre le travail et le théâtre, et c’était certainement ce dernier.

Tout aussi remarquable, il s’agissait d’un exercice de pêche à la traîne, enraciné dans l’idée que Trump avait surpris Harris en train de mentir, malgré le fait que ni l’ancien président ni aucun de ses alliés n’ont présenté la moindre preuve discréditant l’affirmation du vice-président. (Un ami de Harris a déclaré au New York Times qu’elle se souvenait d’elle travaillant là-bas.)

Il y a eu cependant un moment éphémère de pertinence politique dans cette petite production. Le Washington Post a rapporté:

Trump, milliardaire de l’immobilier devenu homme politique, n’a pas non plus répondu à la question de savoir s’il soutenait l’augmentation du salaire minimum. «Eh bien, je pense ça. Ces gens travaillent dur », a déclaré Trump. « Ils sont géniaux. Et je viens de voir quelque chose – un processus qui est magnifique.

Ce n’était pas un « oui ».

