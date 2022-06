La différence entre le confort de soi et les soins personnels et pourquoi c’est important

On parle beaucoup de « prendre soin de soi ». Le moment ne pouvait pas être meilleur. Après deux ans et demi de pandémie, les gens sont mentalement et émotionnellement épuisés. Pour certains, le COVID-19 a ajouté l’insulte à la blessure, aggravant ce qu’ils ressentaient auparavant. Ajoutez à cela l’invasion de l’Ukraine, la peur ou l’incertitude quant à l’avenir, la frénésie des cycles d’actualités ininterrompus et une profonde division sur la manière et le moment d’atténuer les restrictions et les mandats, et le résultat est une population à bout de souffle.

C’est pourquoi il est important de comprendre ce qu’est l’auto-prise en charge et ce qu’elle n’est pas. Ce que beaucoup de gens considèrent comme auto-se soucier est en fait auto-confort. Ce ne sont pas les mêmes. Si vous pensez que vous prenez soin de vous alors que vous ne faites que vous réconforter, vous investissez peut-être dans une contrefaçon bon marché qui finit par vous causer plus de chagrin que de gain. Si vous voulez être bien, il est important de connaître la différence.

Prendre soin de soi, c’est s’engager dans des pratiques qui sont vraiment réparatrices pour l’esprit, le corps et l’esprit. Le confort personnel, en revanche – parfois appelé auto-apaisant – est différent. C’est faire quelque chose qui vous fait vous sentir bien à court terme, mais qui ne vous rafraîchit pas fondamentalement. Pensez à regarder Netflix en rafale ou à vous gaver de votre collation ou boisson préférée.

Le véritable test pour savoir si une pratique est un soin de soi est le résultat : cette activité – ou le manque d’activité – fournit-elle un véritable rajeunissement ? Les soins personnels réduiront les niveaux de stress et redonneront de l’énergie, de la concentration, de la productivité et des réserves émotionnelles.

En revanche, de nombreuses activités de confort ne vous font pas avancer plus loin. En fait, ils ont parfois une sorte d’effet anesthésiant. Pensez à l’évitement heureux. Ce n’est pas toujours mauvais de « sortir de la zone », mais vous continuerez à vous sentir coincé ou épuisé si vous pensez que vous allez à une source pour une boisson rafraîchissante alors qu’en fait vous ne faites que siroter l’eau du bain.

Soyons plus précis. À quoi ressemblent les soins personnels ? C’est un rythme d’alimentation saine, de sommeil suffisant (au moins sept heures par nuit pour les adultes) et de mouvement de votre corps. Ce sont des besoins de base. Il y a aussi du temps dans la nature, la journalisation, l’établissement de liens significatifs avec les autres, des activités créatives et artistiques, ainsi que des pratiques spirituelles comme la prière ou la médiation. Quelqu’un a dit massage ? Au début, vous faites vos habitudes, puis vos habitudes vous font.

La thérapie peut également faire partie intégrante d’un rythme d’autosoins. Il permet un espace pour le traitement émotionnel soutenu et la réflexion réfléchie. La psychothérapie entretient des connexions neurochimiques saines dans le cerveau et peut atténuer les effets du stress et des traumatismes. Bien vivre, ce n’est pas seulement Quel tu fais, mais comment tu fais.

Bien qu’il y ait définitivement une place pour le confort (qui n’a pas besoin de quelques épisodes de “Downton Abbey”, d’un week-end de sport ou d’un visage plein de Haagen-Dazs de temps en temps !), c’est l’auto-soin qui vous élève à la victoire.

Réflexion finale : les soins personnels ne concernent pas que vous. Vous n’êtes pas la seule personne dans votre vie qui compte. Une personne en meilleure santé et rafraîchie est mieux placée pour soutenir, renforcer, encourager et prendre soin des personnes qui vous entourent.

