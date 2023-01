La différence entre la découverte de documents classifiés Biden et Trump

Tout comme l’ancien président Donald Trump est au milieu d’une enquête et risque d’être inculpé pour avoir conservé des documents classifiés à Mar-a-Lago après avoir quitté ses fonctions, la nouvelle a éclaté que des documents classifiés de l’époque du président Joe Biden en tant que vice-président ont été retrouvés à l’université. du centre de Pennsylvanie mis en place pour Biden pendant son absence.

Il y avait 10 documents classifiés au Penn Biden Center, parmi lesquels des “mémos de renseignement et des documents d’information de l’ère Obama qui couvraient des sujets tels que l’Ukraine, l’Iran et le Royaume-Uni”, a rapporté CNN mardi, citant une source proche du dossier. La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que les avocats personnels de Biden avaient découvert les documents dans un placard verrouillé là-bas en novembre 2022.

Contrairement à Trump, qui a refusé les demandes répétées du gouvernement de restituer son propre ensemble de documents plus volumineux, l’équipe de Biden les a renvoyés au gouvernement sans qu’on lui demande. Mais cela laisse encore la question de savoir comment et pourquoi ils sont arrivés là en premier lieu.

Le procureur général Merrick Garland a chargé John Lausch, un avocat américain basé à Chicago – et une personne nommée par Trump – d’enquêter plus avant sur l’affaire Biden et de déterminer s’il convient de recommander la nomination d’un avocat spécial.

En théorie, cette enquête devrait se dérouler entièrement séparément de l’enquête de l’avocat spécial Jack Smith sur les documents de Mar-a-Lago. Pratiquement, cependant, la politique peut s’immiscer. Pendant des mois, les journalistes couvrant l’enquête Trump ont fait état d’un certain scepticisme au sein du FBI quant à savoir si le comportement de Trump mérite une inculpation. Cette nouvelle ajoute de la pression pour s’assurer que toute affaire intentée par le DOJ contre Trump est vraiment à l’épreuve des balles.

L’enquête sur les documents du Biden Center, brièvement expliquée

Peu de temps après l’entrée en fonction de Trump en 2017, l’Université de Pennsylvanie a annoncé que l’ancien vice-président Joe Biden dirigerait “un nouveau centre axé principalement sur la diplomatie, la politique étrangère et la sécurité nationale” – le Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. Le centre a sécurisé des bureaux à Washington, DC, près du Capitole et a ouvert ses portes en 2018.

Selon un stagiaire interviewé par le journal étudiant d’UPenn, le Daily Pennsylvanian, environ 15 personnes y ont travaillé au début de cette année, sur des questions telles que la rédaction de discours pour Biden et l’aidant à organiser des conversations publiques avec d’anciens dirigeants mondiaux qui se tiendront sur le campus de Penn. The American Prospect a également interviewé un stagiaire, qui a déclaré que Biden avait son propre bureau mais “n’y était jamais”. Les assistants de longue date de Biden (et les responsables actuels de l’administration) Steve Ricchetti et Tony Blinken ont dirigé le centre à divers moments. Mais Biden a pris un congé du centre une fois qu’il a annoncé sa campagne présidentielle en avril 2019, et n’est pas revenu.

Puis, en novembre 2022, selon une déclaration de l’avocat de la Maison Blanche Richard Sauber, les avocats personnels de Biden se préparaient à quitter les bureaux du centre, lorsqu’ils ont trouvé “ce qui semble être des dossiers administratifs d’Obama-Biden” dans un placard verrouillé, “y compris un petit nombre de documents avec des marques classifiées”. Selon Sauber, l’équipe de Biden a informé les Archives nationales de la découverte le jour même et a rendu les documents le lendemain matin.

En ce qui concerne les documents, une source a déclaré à Jamie Gangel, Marshall Cohen et Evan Perez de CNN qu’il y avait 10 documents avec des dates entre 2013 et 2016, et qu’ils comprenaient “des notes de renseignement américaines et des documents d’information qui couvraient des sujets tels que l’Ukraine, l’Iran et le Royaume-Uni. Des documents personnels de la famille Biden traitant de questions telles que les funérailles de Beau Biden se trouvaient également dans ces boîtes, selon la source de CNN, et certains se trouvaient dans “une enveloppe avec des marques indiquant qu’il s’agissait des documents personnels de l’ancien vice-président”.

Donc, à ce stade, il existe une variété d’explications possibles, de bénignes à moins bénignes, selon ce que sont exactement les documents, comment ils sont arrivés là et les preuves de l’implication personnelle de Biden. Mais les premiers rapports sur les documents suggèrent qu’ils traitent de renseignements sur des pays politiquement sensibles.

Les sources de Politico affirment que Biden a récemment déclaré à des assistants qu’il ne savait pas que des documents classifiés se trouvaient au centre. Mais Garland en novembre a demandé au procureur américain Lausch d’enquêter plus avant. Lausch était une personne nommée par Trump, mais les deux sénateurs démocrates de l’Illinois avaient précédemment demandé à Biden de le garder au poste d’avocat américain afin qu’il puisse mener à bien les enquêtes en cours.

La nouvelle de cette situation vient tout juste d’être rendue publique et, jusqu’à présent, aucun rapport n’a indiqué si les enquêteurs du ministère de la Justice pensaient qu’il y avait peut-être eu une infraction à la loi pénale. Donc, pour le moment, nous manquons encore de nombreux faits sur ce qui s’est passé et nous n’avons que des spéculations pour continuer pour une grande partie.

L’enquête sur les documents de Trump Mar-a-Lago, brièvement expliquée

La controverse sur les documents Trump, en revanche, a commencé lorsque les Archives nationales ont réalisé, quelques mois après le départ de Trump, que divers documents de son administration qui devraient être archivés en vertu de la loi sur les archives présidentielles manquaient. Un long va-et-vient s’est ensuivi: Trump a finalement rendu des boîtes contenant du matériel classifié, les Archives ont pensé qu’il en retenait encore et ont demandé au FBI de s’impliquer, et Trump a semblé défier une assignation à comparaître du grand jury pour remettre les documents .

Ainsi, en août, le FBI a obtenu un mandat pour fouiller Mar-a-Lago, et ils y ont trouvé des dizaines d’autres documents avec des marques classifiées, selon les procureurs. Nous ne savons toujours pas exactement ce qu’il y avait dans ces documents – c’est un peu un problème d’évaluer publiquement la force de cas comme celui-ci, car les informations restent classifiées.

Mais le Washington Post a rapporté que certains documents contenaient « des renseignements hautement sensibles concernant l’Iran et la Chine », y compris une description des programmes de missiles iraniens, et les procureurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que ces informations pourraient mettre en péril les sources de renseignement humaines.

Pourtant, des rapports suggèrent que les procureurs du DOJ et les agents du FBI travaillant sur cette enquête ne sont pas entièrement d’accord sur la force de l’affaire.

Selon un rapport du Washington Post en décembre, le FBI n’était initialement pas sûr de vouloir se saisir de l’affaire, et certains agents “n’étaient pas certains” d’avoir un motif probable de perquisition. Et en octobre, Bloomberg News a rapporté que certains “critiques internes” du FBI se demandaient pourquoi Trump serait inculpé alors qu’Hillary Clinton ne participait pas à sa propre enquête sur des informations classifiées. (Clinton avait des informations classifiées dans des chaînes de messagerie envoyées à son compte de messagerie personnel qu’elle avait utilisé pour le travail; Trump avait des documents papier dans des boîtes à Mar-a-Lago.)

En outre, un autre article du Washington Post suggère que les théories les plus inquiétantes et spéculatives sur les motivations de Trump à conserver des documents classifiés n’étaient pas fondées, aux yeux des enquêteurs. Ils en sont venus à croire, au lieu de cela, que son motif était “en grande partie son ego et le désir de conserver les matériaux comme trophées ou souvenirs”.

Cela ne le tirerait pas d’affaire pour avoir enfreint la loi sur les informations classifiées, mais il s’agit certainement d’une menace moins claire pour la sécurité nationale que ne le serait, par exemple, la tentative de vente de documents.

Les différences entre les deux cas jusqu’à présent

Il y a une similitude fondamentale ici dans le fait que des documents classifiés ont été trouvés à la fois au Penn Biden Center et à Mar-a-Lago. Il existe également de nombreuses différences, ainsi que d’autres problèmes pour lesquels nous manquons d’informations suffisantes pour savoir ce qui est similaire et différent :

Il y avait prétendument 10 documents avec des marques classifiées au Penn Biden Center; plus de 300 étaient à Mar-a-Lago.

Certains des documents de Mar-a-Lago auraient été très sensibles, impliquant des renseignements sur l’Iran et la Chine. Certains des documents du Biden Center étaient des documents d’information sur le renseignement concernant des pays politiquement sensibles comme l’Iran et l’Ukraine.

L’équipe de Biden affirme avoir rendu les documents dès qu’ils les ont découverts, les offrant aux Archives nationales sans qu’on leur demande. Trump, lorsque les Archives lui ont demandé de restituer les documents manquants, en a rendu certains mais s’est battu avec acharnement contre le retour d’autres, notamment en ordonnant que certaines boîtes soient déplacées pour les cacher des représentants du gouvernement en visite.

Trump a insisté pour que les documents classifiés soient conservés à Mar-a-Lago. Le niveau d’implication de Biden dans la conservation des documents n’est pas clair, mais ils auraient été trouvés parmi d’autres documents personnels.

Les enquêteurs pensent que le motif de Trump pour conserver les documents était son “ego”, alors que l’on ne sait toujours pas comment les documents du Biden Center sont arrivés là.

Les procureurs évalueront tous ces sujets pour déterminer s’il y a lieu de porter des accusations. Mais la politique sera également difficile à éviter. Il y avait déjà des sceptiques internes quant à l’affaire Trump avant l’annonce de la nouvelle de Biden, et ils allaient déjà avoir de puissants alliés équipés d’assignations à comparaître à la Chambre des représentants dirigée par le GOP. Maintenant, ils seront sûrement plus actifs pour critiquer tout double standard perçu – et Garland et Smith pourraient bien réfléchir encore plus avant d’inculper Trump.