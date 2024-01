La dictature en Inde est inévitable si le Premier ministre Modi est réélu : Mallikarjun Kharge à Bhubaneswar

Exhortant la population à se tenir à l’écart du parti Bharatiya Janata (BJP) et de son idéologue RSS, Kharge a déclaré qu’ils étaient “comme du poison”. Le président du Congrès a ajouté : « La responsabilité de sauver la Constitution et la démocratie et d’organiser des élections encore et encore incombe au peuple. »