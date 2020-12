L’éruption vocale de Tom Cruise sur le tournage de « Mission: Impossible 7 » sur une brèche COVID-19 d’équipage a servi de réveil controversé, mais très efficace dans un monde confronté à la fatigue pandémique au milieu d’une deuxième vague mortelle.

« Tom Cruise a raison ici pour info. Désolé / pas désolé, » tweeté Josh Gad alors que l’audio divulgué est devenu un sujet de discussion viral mercredi.

L’explosion bourrée de jurons de Cruise, enregistrée et divulguée depuis le tournage britannique du film d’action de plusieurs millions de dollars, apparemment sur deux membres d’équipage trop proches les uns des autres, a été critiquée comme sévère le lendemain de sa publication mardi par le tabloïd britannique The Sun journal.

« Si je vous vois le refaire, vous êtes (juron) parti. Et si quelqu’un dans cette équipe le fait, c’est tout – et vous aussi et vous aussi, » Cruise, le producteur pratique de « Mission: Impossible » et étoile, est entendu crier à l’équipage sur l’audio.

Mais la critique a été contrée par un fort soutien au message. Cruise, qui a été photographié masqué en public tout au long de la tournée de tournage de « M: I7 » en Europe, a joué un rôle déterminant pour maintenir la production à flot au milieu de la pandémie – même si « M: I7 » a dû arrêter la production deux fois en raison du COVID -19.

«Nous sommes l’étalon-or. Ils sont là-bas à Hollywood en train de faire des films à cause de nous», dit Cruise dans l’audio. « Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je suis au téléphone avec tous les studios (explétifs) la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, vous (juron). «

Cruise et Paramount Studios n’ont pas commenté l’audio. Les retombées qui en ont résulté ont été un point de discussion sur « The View » mercredi, avec Whoopi Goldberg aux côtés de Cruise.

« Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi il se mettrait si en colère. Je comprends. C’est son film », a déclaré Goldberg. « Et s’il regarde par-dessus et qu’il peut voir que vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, c’est un peu comme un petit doigt du milieu. »

Goldberg a ajouté: « Quand vous voyez quelque chose sur un plateau qui est en quelque sorte dangereux car les gens ne prennent pas cela au sérieux, vous vous égarez, vous devenez fou. Vous pensez que les gens sauraient mieux. »

La réalisatrice de « When They See Us » Ava DuVernay a été l’une des nombreuses voix éminentes à soutenir Cruise sur Twitter.

«Si vous avez tiré pendant la pandémie, vous connaissez l’effort herculéen qui consiste à maintenir un projet en cours dans les protocoles de Covid», a écrit DuVernay. « Alors un mec ne veut pas porter son bouclier? Non. J’y suis allé. J’ai ressenti la rage. »

Mais DuVernay a également suggéré que Cruise obtienne un laissez-passer pour la diatribe en tant qu’homme blanc. «Si je faisais ça sur le plateau, je réaliserais des vidéos de glaçage pour la boulangerie locale», écrit-elle.

George Clooney a déclaré mercredi à l’émission SiriusXM de Howard Stern que Cruise « n’a pas réagi de manière excessive, car c’est un problème », selon des extraits d’interview sur E! Nouvelles.

« J’ai un ami qui est un (assistant réalisateur) dans une autre émission de télévision qui vient de voir exactement la même chose se produire avec une réponse pas aussi éloignée (de) », a déclaré Clooney.

Le réalisateur et star de « The Midnight Sky » de Netflix a déclaré qu’il aurait géré l’incident différemment.

« Je ne l’aurais pas fait si grand. Je n’aurais pas retiré les gens », a déclaré Clooney. « Vous êtes en position de pouvoir et c’est délicat, non? Vous avez une responsabilité envers tout le monde et il a tout à fait raison à ce sujet. Et si la production diminue, beaucoup de gens perdent leur emploi. Les gens doivent comprendre cela. et je dois être responsable. Ce n’est tout simplement pas mon style de prendre tout le monde au travail de cette façon. «

L’incident a eu un impact dans le monde réel bien au-delà de l’industrie. Dans un article sur Slate.com, intitulé « J’admets à contrecœur que Tom Cruise a raison », l’écrivain Shannon Palus a qualifié cette explosion de « troublante, surtout parce que c’est un homme riche et puissant criant des injures aux gens qui travaillent pour lui. »

Mais Palus a noté que Cruise avait raison de préciser que la production cinématographique, et l’ensemble de l’industrie, dépendaient de personnes suivant des protocoles de sécurité clairs. En outre, les paroles de Cruise ont validé la colère que de nombreuses personnes ressentent dans leur vie quotidienne face à d’autres qui affichent des précautions de sécurité, comme le port de masques, qui mettent les communautés en péril et aggravent la pandémie. « Cela aide à entendre la rage en plein écran, au lieu d’être soigneusement cachée, là où tant d’entre nous la gardent », a écrit Palus.

D’autres en accord incluent l’auteur Amy Vanderpool, qui a tweeté la croisière audio l’appelant «assez fantastique».

«Si le président avait pris cette pandémie deux fois moins au sérieux que (Cruise), beaucoup plus de personnes seraient encore en vie», a-t-elle écrit.

Podcasteur Eric Vespe tweeté, « Tom Cruise a raison et l’énergie du père en colère / déçu dans cette fuite audio est au rendez-vous. »

D’autres, comme l’utilisateur Twitter @OliveJRowe, n’était pas d’accord avec l’éloge, écrivant: « Toutes ces personnes défendant Tom Cruise n’ont clairement jamais travaillé dans un environnement toxique sous un homme égoïste et hurlant. »