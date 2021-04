Avec le gouvernement d’Arvind Kejriwal à Delhi annonçant un couvre-feu de 6 jours dans la capitale à partir de 22 heures lundi, les magasins de la ville ont vu une augmentation du nombre de clients effectuant des achats de dernière minute. Mais certaines des files d’attente les plus longues ont été vues à l’extérieur des magasins d’alcool de la ville, qui ont été témoins de files massives de personnes bafouant les normes de distanciation sociale pour s’approvisionner en alcool. Alors que des files d’attente serpentines ont été observées à l’extérieur des magasins de la ville, la détermination d’une femme âgée à acheter de l’alcool pour guérir le coronavirus est devenue virale sur les réseaux sociaux.

L’incident s’est produit lundi dans la colonie Shivpuri Geeta de Delhi, quelques heures après que le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, ait annoncé un couvre-feu de six jours jusqu’au 26 avril à 17 heures pour contenir la poussée de cas de covid-positifs dans la capitale. La femme, que l’on pouvait voir faire la queue pour acheter de l’alcool, a déclaré à l’agence de presse ANI que seuls ceux qui buvaient de l’alcool pouvaient rester protégés du virus. « Injection fayda nahi karega, ye alcool fayda karegi… Mujhe dawaion se asar nahi hoga, peg se asar hoga«. (L’injection n’aidera pas mais cet alcool aidera… Les médicaments ne m’affecteront pas mais une cheville d’alcool fera des merveilles).

Une vidéo de la femme a été partagée sur Twitter par ANI et est devenue virale depuis.

#REGARDEZ Delhi: Une femme, qui est venue acheter de l’alcool, dans un magasin de la colonie Shivpuri Geeta, dit: «… Injection fayda nahi karega, ye alcool fayda karegi… Mujhe dawaion se asar nahi hoga, peg se asar hoga…» pic.twitter.com/iat5N9vdFZ– ANI (@ANI) 19 avril 2021

Pendant ce temps, Delhi a connu l’un des plus hauts pics avec le Maharashtra au cours des dernières 24 heures. Il y a eu 25 462 cas positifs et 161 décès au cours des dernières 24 heures à Delhi.

S’adressant aux citoyens et aux médias, CM Kejriwal a déclaré lundi: «Je dis toujours que tout Delhi est comme une famille. Même maintenant, nous y ferons face ensemble. Nous avons gagné plus tôt, nous gagnerons à nouveau », a déclaré Kejriwal lors d’une conférence de presse. Le ministre en chef a déclaré qu’il y avait effectivement une pénurie d’oxygène et de médicaments comme le Remdesivir. «Le système de santé de Delhi est mis à rude épreuve», a-t-il déclaré. Kejriwal a lancé un appel aux travailleurs migrants: «C’est un petit verrouillage, ne quittez pas Delhi.»

