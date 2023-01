La diatribe d’un YouTuber allemand sur les marchands ambulants indiens qui font du “bruit” devient virale et est scolarisée sur Reddit

Le YouTuber allemand controversé, Christian Betzmann, a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux avec ses récentes histoires Instagram. Betzmann a suscité la colère des utilisateurs des médias sociaux après avoir dénoncé les marchands ambulants en Inde. Le vlogger, actuellement en Inde, a partagé une vidéo de marchands ambulants devant son Airbnb. De plus, il a utilisé un langage abusif pour décrire les marchands ambulants qui sont omniprésents en Inde.

Comment ça c’est pas interdit ? Tous les jours, 20 mecs crient devant mon Airbnb tous les jours pour vendre leur merde. Je devrais acheter tous ses ananas et les lui fourrer dans le cul. B *** h », a écrit Betzmann dans une histoire Instagram maintenant supprimée qui a provoqué une réaction massive sur les réseaux sociaux.

Bien que Betzmann ait supprimé son histoire Instagram offensante, son message a finalement trouvé son chemin vers Reddit. Plusieurs utilisateurs de Reddit ont critiqué Betzmann pour ses remarques désobligeantes et ont noté que les marchands ambulants font partie de la vie quotidienne de l’Inde.

Tout en partageant l’enregistrement d’écran de l’histoire Instagram de Betzmann, un utilisateur de Reddit a écrit : « Je suis conscient que les colporteurs peuvent être ennuyeux, mais n’oublions pas qu’ils le rendent également pratique pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre sur les marchés pour des raisons qu’ils connaissent le mieux. Il vaut mieux laisser certaines choses hors des réseaux sociaux. Surtout avec cette langue. Allons en Inde pour des milliards de vues et maudissons en même temps.

Un utilisateur de Reddit a accusé Betzmann d’hypocrisie et a déclaré que les vloggers comme lui n’auraient aucun scrupule à filmer les mêmes marchands ambulants pour montrer la culture indienne, mais cracheraient sur le droit des gens à gagner leur vie. Un autre utilisateur de Reddit a déclaré que Betzmann devait respecter le peuple et la culture de l’Inde avant de se rendre dans un autre État du pays. Betzmann est actuellement en mission pour visiter tous les États de l’Inde. Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que Betzmann suscite la controverse dans un pays étranger. L’Allemand a offensé plusieurs Pakistanais en 2021 avec ses commentaires sur le conflit entre la Palestine et Israël.

En fait, l’actrice pakistanaise Zoya Nasir avait annulé ses fiançailles avec Betzmann suite à ses commentaires sur la Palestine et le Pakistan.

