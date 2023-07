La diatribe du convoi du sénateur a enfreint le code d’éthique, le chien de garde dit que les excuses ne suffisent pas

Le chien de garde de l’éthique du Sénat a découvert que le sénateur conservateur Michael MacDonald avait violé le code de conduite avec une diatribe colorée lors de la soi-disant manifestation du « Freedom Convoy » l’année dernière, et un refus de se conformer à une enquête sur ses actions.

Le sénateur de la Nouvelle-Écosse a été filmé en février 2022 en train de fustiger les résidents du centre-ville d’Ottawa qui se sont plaints des manifestations d’une semaine contre les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et le gouvernement libéral.

Dans la vidéo, MacDonald décrit les résidents comme étant surpayés et sous-employés.

« C’est la putain de ville de tout le monde, c’est la capitale du pays. Ce n’est pas ta putain de ville juste parce que tu as un salaire à six chiffres et que tu travailles 20 heures par semaine. Tu n’as pas travaillé une semaine complète en deux ans . C’est écœurant « , dit MacDonald dans l’enregistrement.

Dans la vidéo, MacDonald qualifie sa femme de « Karen » – un terme péjoratif pour une femme autoproclamée – pour s’être opposée aux manifestations. Bien que la police ait ordonné aux manifestants de nettoyer la scène, MacDonald dit que « je ne veux pas qu’ils partent ».

REGARDER | Le sénateur Michael MacDonald s’excuse : Le sénateur Michael MacDonald s’excuse Le sénateur conservateur Michael MacDonald a présenté ses excuses au Sénat pour avoir insulté sa femme, affirmant qu’il souhaitait que la manifestation d’Ottawa se poursuive et affirmant que les résidents d’Ottawa en avaient le droit.

MacDonald s’est excusé pour ses remarques au Sénat en février dernier. Il a dit aux médias et au conseiller sénatorial en éthique Pierre Legault qu’il avait bu ce soir-là. Dans l’enregistrement, on entend MacDonald demander qu’il ne soit pas enregistré, et le vidéaste prétend à tort qu’il n’est pas sur bande.

Le sénateur a enfreint six sections du code, les règles de surveillance

Le chien de garde a jugé que MacDonald avait enfreint six sections du code qui régit les sénateurs, laissant un « impact significatif » sur l’institution.

«Les sénateurs sont censés représenter les Canadiens, et non les dénigrer, les moquer et les rabaisser, tout en encourageant les activités illégales à un moment où l’état d’urgence a été déclaré», a écrit Legault dans un rapport publié mardi.

Il a déclaré que la demande du sénateur de ne pas être filmé montrait « un manquement intentionnel à faire preuve de réserve et de retenue dignes ».

Legault a statué que les commentaires de MacDonald enfreignaient les règles selon lesquelles les sénateurs « respectent les normes de dignité les plus élevées inhérentes au poste de sénateur » et « s’abstiennent d’agir d’une manière qui pourrait nuire au poste de sénateur ou à l’institution du Sénat ».

L’enquête a commencé lorsque neuf des pairs de MacDonald ont déposé des plaintes. Le sénateur a reconnu qu’il n’avait pas été à la hauteur, se félicitant des conseils de Legault sur la façon de rectifier la situation.

MacDonald : « Ce n’est certainement pas une question d’éthique »

Le chien de garde a demandé à MacDonald d’entreprendre trois actions, dont deux qu’il a suivies: des excuses à la chambre qui seraient également publiées sur les réseaux sociaux.

La troisième action proposée était de faire remarquer à MacDonald à ses collègues que sa conduite pouvait mériter une censure, ce qui est une expression formelle de la désapprobation du Sénat à l’égard de quelque chose.

REGARDER | Le sénateur a filmé une vidéo critiquant les résidents d’Ottawa lors des manifestations du « Freedom Convoy » : Le sénateur dénonce le titre Résidents d’Ottawa Le sénateur Michael MacDonald remercie un manifestant d’être venu à Ottawa, dénonce les citoyens de la ville pour des salaires à six chiffres et une semaine de travail de 20 heures et traite sa propre femme de « Karen ».

Le rapport cite MacDonald comme rejetant cette mesure, écrivant qu ‘ »il n’y avait rien de significatif dans » (sa) conduite « , car il n’a enfreint aucune loi, agi de manière agressive ou abusé des ressources du Sénat. « Ce n’est certainement pas une question d’éthique », aurait écrit MacDonald.

Son avocat a affirmé que la demande violait les droits spéciaux détenus par les sénateurs et les députés, connus sous le nom de privilège parlementaire, ainsi que l’indépendance du Sénat. Dans une lettre adressée au bureau d’éthique, l’avocat l’a qualifié d' »exemple insidieusement coercitif de discours forcé ».

Legault, MacDonald et son avocat ont échangé une série de lettres pendant plus d’un an, le sénateur refusant de répondre à une liste de questions détaillées qu’il jugeait non pertinentes et de sujets de « débat partisan » qui soulevaient « des questions de politique publique très controversées ».

Le sénateur était particulièrement contrarié que le chien de garde lui demande avec qui il avait dîné avant de faire ses commentaires. Legault a déclaré que ces informations auraient pu être pertinentes pour déterminer qui avait été témoin de l’échange avec la personne qui a filmé les propos, et si le sénateur exerçait des fonctions parlementaires à l’époque.

MacDonald a finalement cherché à ce qu’un comité sénatorial se penche sur la question, ce qui, selon le bureau, saperait le processus d’enquête, qui est censé rester confidentiel et libre de toute ingérence politique.

« Son manque de coopération était un mépris flagrant pour le processus décrit dans le code et qui a été dûment adopté par le Sénat », a écrit Legault.

Il a déclaré que MacDonald aurait dû montrer de « vrais remords » pour ses commentaires en disant à ses pairs qu’ils pourraient émettre une censure.

Le comité sénatorial pourrait organiser des audiences

Legault a conclu que MacDonald avait encore sapé l’exigence du code d’agir «avec dignité, honneur et intégrité» dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, en raison de son refus répété de se conformer à l’enquête. Pour cette raison, l’officier recommande maintenant des « sanctions de pénalités par le Sénat » contre MacDonald.

« Sa conduite à cet égard était si flagrante qu’aucune mesure ne permettrait de remédier au préjudice que ses actions ont causé à la fonction de sénateur et à l’institution du Sénat », a écrit le conseiller en éthique.

« C’est la première fois qu’un sénateur a non seulement refusé de respecter et de se conformer au processus d’enquête prévu par le Code, mais a également défendu et tenté de suivre un processus qu’il a lui-même conçu pour sa propre enquête. »

Le comité sénatorial sur les conflits d’intérêts recevra le rapport et pourra organiser des audiences sur la question, bien que le Sénat soit ajourné jusqu’au 19 septembre.

Dans un courriel envoyé mardi, MacDonald a déclaré qu’il discuterait du rapport avec ce comité. « Par respect pour le processus, je ne commenterai pas davantage pour le moment. »

MacDonald est sénateur depuis sa nomination sur les conseils de l’ancien premier ministre Stephen Harper en 2009.