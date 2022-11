La diatribe d’Elon Musk sur la “destruction” de la liberté d’expression a été vérifiée via le propre outil de Twitter

Elon Musk a licencié 50% de l’ensemble des effectifs de Twitter, soit environ 3 700 employés, provoquant une réaction intense de la part des utilisateurs de la plateforme de microblogging. Alors que la plupart des membres du personnel de sécurité et de désinformation de l’entreprise sont licenciés, cela a soulevé une foule de questions concernant les discours de haine et la désinformation alors que l’homme du monde fait avancer son programme de «liberté d’expression». Il a également refusé de bouger sur la charge de 8 $ sur la coche bleue sur Twitter, un autre de ses mouvements récents qui a suscité un contrecoup massif.

Dans ces circonstances, Musk a tweeté le 4 novembre : “Twitter a connu une baisse massive de ses revenus, en raison de groupes d’activistes faisant pression sur les annonceurs, même si rien n’a changé avec la modération du contenu et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour apaiser les activistes. Extrêmement foiré ! Ils essaient de détruire la liberté d’expression en Amérique. Son tweet aurait été vérifié par les utilisateurs de Twitter et il a été notifié en utilisant, ironiquement, le propre outil de Twitter. La vérification des faits n’est plus visible. Le contexte est écrit par les utilisateurs de Twitter et apparaît lorsqu’il est jugé utile par d’autres.

Twitter a connu une baisse massive de ses revenus, en raison de groupes d’activistes faisant pression sur les annonceurs, même si rien n’a changé avec la modération du contenu et que nous avons tout fait pour apaiser les activistes. Extrêmement foiré ! Ils essaient de détruire la liberté d’expression en Amérique. – Elon Musk (@elonmusk) 4 novembre 2022

Selon le média Narcity, les trois liens fournis par les lecteurs vérifient les faits du tweet dirigé vers les rapports du Wall Street Journal, MSN et Daily Mail. Les trois rapports contiennent des listes de grandes marques qui ont temporairement cessé d’acheter des publicités sur Twitter, craignant qu’il ne soit plus sûr pour elles de le faire.

Le journaliste Jackson Proscow a partagé une capture d’écran de la vérification des faits sur Twitter. “Il est traqué sur sa propre plateforme LOL”, a tweeté un utilisateur. « Comme vous semez, vous récolterez, Elon », dit un autre.

S’adressant au Guardian, Paul Barrett, expert en désinformation et fausses nouvelles de l’Université de New York, a déclaré que ce chaos interne et le manque soudain de personnel qui s’est attaqué à la désinformation ont créé des conditions idéales pour que la désinformation électorale se développe. Il a déclaré que le géant des médias sociaux était au milieu d’un “ouragan de catégorie 5”.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici