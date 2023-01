La diatribe de Vir Das sur ce qui s’est passé lorsqu’il a commandé des bananes aux États-Unis a touché un accord avec Desis

De la comédie stand-up au jeu d’acteur et à la musique, Vir Das est un maître de tous les métiers et sa dernière bobine en est la preuve. Dans la vidéo, le comédien peut être vu en train de fulminer sur le fait qu’il “voulait juste des bananes”, mais les choses ne se sont pas déroulées dans son sens. Assis devant la caméra, Vir Das apporte deux boîtes de bananes tranchées et explique qu’il voulait avoir les fruits comme repas après l’entraînement. Mais maintenant, il va falloir recycler le plastique, utiliser des couverts pour avoir les morceaux tranchés. “Je suis en Amérique en ce moment et je commandais le déjeuner, alors j’ai pensé à commander des bananes après l’entraînement”, commence-t-il à dire.

Plus loin dans la vidéo, il explique qu’il a regardé les boîtes pendant 25 minutes parce que les bananes ont un emballage – un naturel donné par Dieu. “Il n’y a qu’en Amérique qu’ils sont comme – Non, nous pouvons le faire mieux que Dieu”, dit-il.

La bobine, depuis téléchargée, est devenue virale et a réussi à recueillir des tonnes de réponses. Alors que beaucoup disent qu’il aurait pu obtenir ses propres fruits dans un magasin à proximité, d’autres sont en mesure de s’identifier au comédien.

« Ils vendent aussi des oranges pelées et des oignons hachés », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Qui se fait livrer des bananes ? Il suffit d’aller dans n’importe quel magasin du coin et vous pouvez en prendre une ou 10, peler et tout.

« Je suis américain et je ne supporte pas non plus ce genre de choses. Surtout parce que maintenant la banane va avoir un goût rassis et que vous n’avez plus autant de temps pour la manger. Et le plastique ne sera probablement pas recyclé. Et pire, ils l’ont probablement fait pour vous impressionner et même cela n’a rien amélioré”, a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

Une personne a écrit : « L’Amérique regorge d’épiceries où l’on peut se procurer environ 10 bananes pour moins de deux dollars. »

