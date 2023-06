La diatribe de Thanasi Kokkinakis sur la pause des toilettes pendant l’Open de France devient virale

Thanasi Kokkinakis s’est écrasé hors de Roland-Garros après avoir perdu contre Karen Khachanov vendredi. Outre sa performance sur le terrain contre Khachanov, la diatribe de la star du tennis australienne semble avoir pris d’assaut Internet.

Selon les médias, Kokkinakis a déclaré à l’arbitre qu’il devrait « p *** sur le terrain » lors du match du troisième tour contre Khachanov s’il n’était pas autorisé à faire une pause dans la salle de bain.

Kokkinakis voulait utiliser la salle de bain après avoir perdu un deuxième set face à son adversaire russe. Sa demande a cependant été rejetée en invoquant des règles.

Les joueurs sont autorisés à avoir deux pauses toilettes dans un concours à cinq sets. L’arbitre Katarzyna Radwan-Cho n’a pas permis à Kokkinakis d’aller aux toilettes parce que seulement deux matchs étaient terminés lorsqu’il a demandé une prolongation jusqu’à la deuxième pause.

Inutile de dire que le refus n’a pas été bien accueilli par le joueur de 27 ans.

« D’accord, je ne connaissais pas cette règle, maintenant tu me dis que j’ai 50 secondes. Pouvez-vous simplement être réaliste et [give me] quelque chose de décent pour une fois? Putain de merde. Nous en obtenons deux pour un match. Voulez-vous que je baise sur le terrain ? Est-ce que c’est ce que tu veux? Que voulez-vous alors », a-t-on entendu crier Kokkinakis.

Il a poursuivi en affirmant que le rejet pourrait très bien avoir une incidence sur le résultat du match.

Après avoir perdu les deux premiers sets, Kokkinakis a réussi à scénariser un retour en remportant le troisième set 3-6.

Il n’a cependant pas pu éviter l’élimination. Khachanov a remporté le quatrième set 7-6 (5) pour sceller le match. Le Russe a mis trois heures et 42 minutes pour passer à l’étape suivante.

Kokkinakis, le dernier Australien restant à Roland-Garros, a ainsi tiré sa révérence après avoir perdu 4-6, 2-6, 6-3, 6-7 (5).

Il n’était qu’à un point de mener le match au set décisif, mais son adversaire, 11e tête de série, a fait preuve d’un formidable esprit combatif pour sortir victorieux.

Kokkinakis a lancé sa campagne Roland-Garros avec une victoire contre le Britannique Dan Evans au premier tour. Au deuxième tour, le numéro 108 mondial a battu le Suisse Stan Wawrinka dans un thriller épique en cinq sets.