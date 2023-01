La diatribe de cette femme sur les prix des billets de cinéma à Mumbai est quelque chose avec laquelle les internautes sont d’accord

Regarder un film dans la salle de cinéma offre une expérience totalement différente. Cependant, dans quelques États, le coût d’un billet n’est devenu cher qu’avec le temps. Élaborant sur la même chose, l’utilisateur de Twitter Radhika Santhanam a partagé à quel point les prix des billets de cinéma à Mumbai sont ridicules. Racontant sa propre expérience, elle a déclaré qu’en tant que fille de Chennai, “j’ai tellement l’habitude de payer Rs. 150-200 pour un billet, l’idée de payer Rs. 600-1500 pour une émission en soirée m’horripile.” Elle a ajouté : “Ajoutez du pop-corn et des boissons au coût et regarder un film est vraiment une affaire coûteuse de nos jours.”

Depuis sa mise en ligne, son tweet est devenu viral et beaucoup peuvent s’identifier à elle. Le tweet compte près de 40 000 vues. Jetez un oeil au tweet:

“Je t’entends. Je ne paie pas autant pour les billets de cinéma à Bombay parce que je les regarde généralement dans des cinémas à écran unique ou que je compare les prix entre les endroits et que je recherche les émissions les moins chères. Les billets chez Movietime me coûtent moins cher qu’Inox et PVR”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “C’est le coût de l’immobilier inclus dans le billet. Je suis sûr qu’il y a des cinémas plus anciens (généralement à écran unique) qui facturent beaucoup moins que le multi-écrans de centres commerciaux plus récents. C’est certainement vrai à Pune, et peut-être aussi à Mumbai.

Un utilisateur de Twitter a écrit : “Idk, c’est peut-être une opinion impopulaire, mais regarder un film sur votre ordinateur portable/tab dans le confort de votre lit confortable et de votre couverture enveloppée avec votre nourriture préférée est bien mieux.”

Idem à Delhi. C’est l’une des raisons pour lesquelles les théâtres sont vides. Le coût d’Amazon Prime pour toute l’année est inférieur à une sortie de film pour une personne. Le succès de Pathan est une exception. Bollywood doit faire quelque chose contre le monopole et le pillage du PVR. https://t.co/1i1X0BxWuH— Shivam Vij (@DilliDurAst) 29 janvier 2023

Même cas à l’aéroport. Vous serez tondu environ 300 à 400 roupies pour une tasse de café — Dev Anand Paul (@devanandpaul70) 28 janvier 2023

Idk, cela pourrait être une opinion impopulaire, mais regarder un film sur votre ordinateur portable / tablette dans le confort de votre lit confortable et de votre couverture enveloppée avec votre nourriture préférée est bien mieux – Aakash Raj Chauhan (@tweetsbyaakash) 28 janvier 2023

C’est le coût de l’immobilier emballé dans le billet. Je suis sûr qu’il y a des théâtres plus anciens (généralement à écran unique) qui facturent beaucoup moins que les multi-écrans des centres commerciaux plus récents. C’est certainement vrai à Pune, et peut-être aussi à Mumbai. — Sujeet Sanzgiri (@sujeetsanzgiri) 29 janvier 2023

Pendant ce temps, plus tôt, des vidéos de cinémas à travers le pays ont inondé les médias sociaux. Les vidéos montrent des gens qui dansent et applaudissent pour saluer SRK comme il le fait à l’écran. Un utilisateur de Twitter a créé un fil de plusieurs de ces vidéos. Cela arrive alors que le très attendu Pathaan de SRK sort en salles.

