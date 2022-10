La diatribe antisémite de Kanye West pousse les fans à se demander vers qui se tourner

Eh bien, qu’est-ce qu’on fait avec Ye maintenant?

L’artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West est l’un des talents les plus féroces de la musique, l’un des rares artistes en activité qui est tout aussi susceptible d’être qualifié de génie par le New York Times que par lui-même. Sa domination culturelle n’est pas seulement musicale : il a passé la dernière décennie en tant qu’influenceur de mode par excellence, transformant ses survêtements monochromes et ses Yeezys en l’uniforme par défaut des hypebeasts partout. Ye est très, très bon dans ce qu’il fait. Et il a rendu très difficile, ces derniers temps, de vous appeler un fan.

Il y a eu la vague d’antisémitisme et de racisme de la semaine dernière, qui a culminé lorsque Ye a été condamné par la Ligue anti-diffamation. Il y a eu l’interview tortueuse de Tucker Carlson et les extraits inquiétants de l’interview de Tucker Carlson. Et puis avant cela : les menaces violentes contre Pete Davidson, la possessivité effrayante de Kim Kardashian alors qu’elle divorçait. La fois où il a dit que l’esclavage était un choix. Les trucs de Trump. La chemise “les vies blanches comptent”. Jésus, la chemise “les vies blanches comptent”.

Depuis que le mouvement Me Too a explosé en 2017, la grande question qui hante la culture pop est : « Un artiste que vous avez aimé a fait quelque chose de terrible. Et maintenant?” Ye, qui n’est jamais du genre à faire les choses à moitié, a pleinement adopté un certain nombre d’idéologies terribles et il utilise sa plate-forme pour les promouvoir. Et maintenant?

Comment concilier le comportement public de plus en plus troublant de Ye avec son formidable héritage artistique ? Quelles sont les responsabilités de ceux qui travaillent avec lui et partagent les bénéfices de son talent ? Et quelles sont nos responsabilités en tant que public envers un artiste talentueux qui utilise activement son énorme plateforme pour orienter son jeune public impressionnable vers des théories du complot haineuses ?

La question de savoir si nous pouvons ou devons séparer l’art de l’artiste est ancienne et épineuse. Au cours des dernières années, nous avons discuté de la façon dont la chaleureuse nostalgie de Le spectacle Cosby peut se sentir moins réconfortant à la suite de la condamnation pour viol de Bill Cosby ; comment le narcissisme auto-embrouillant de Louis peut se sentir moins subversif après que Louis CK a admis s’être masturbé devant des femmes réticentes. Même lorsqu’une œuvre d’art semble toujours vitale et accomplie malgré les méfaits de l’artiste, nous pouvons néanmoins choisir de retenir notre argent et notre soutien à l’artiste en question – admirer Annie Salledisons, mais choisissez de ne pas le regarder et d’envoyer des royalties à Woody Allen pour cela.

Le cas de Ye brouille ces eaux. Contrairement à CK ou Cosby, Ye n’a été accusé d’aucune transgression physique. Ses méfaits sont moins personnels, plus abstraits : utiliser son énorme plate-forme et son influence pour proliférer des discours de haine et des complots racistes, se mêler de politique de manière irresponsable et ignorante, harceler son ex-femme en public, menacer son petit ami. Il peut être facile de soupirer et de rejeter le tout comme Kanye étant Kanye, de tirer un Obama et de l’appeler un crétin et de continuer à jouer “Gold Digger” en boucle.

Vous avez également tendance à bénéficier de ce que nous pourrions appeler l’échappatoire du génie. Ye est considéré comme un génie musical, et la sagesse populaire veut que les génies se comportent de manière erratique. Ainsi, les fans ont tendance à être prêts à détourner le regard lorsqu’il agit, considérant que c’est le prix à payer pour faire des affaires lorsque vous avez affaire à un génie. Le fait que peu d’autres stars du calibre de Kanye agissent comme lui (imaginez Beyoncé publiant un discours de haine sur Instagram !) vient en quelque sorte servir de preuve supplémentaire de son caractère exceptionnel, plutôt que de signe qu’il est parfaitement possible d’être un génie sans se conduire si mal que des gens comme moi soient chargés d’écrire des articles de réflexion sur les mauvaises choses que vous avez faites.

Ye semble également détériorer sa santé mentale, ce qui peut rendre inconfortable le fait de parler de son comportement erratique. Ye a reçu un diagnostic de trouble bipolaire, et bien qu’il ait dit qu’il ne prenait parfois pas ses médicaments, il a également fait valoir qu’il est “bon marché et dédaigneux” de dire qu’il ne prend pas ses médicaments chaque fois qu’il fait quelque chose de controversé. Pourtant, surtout après un compte public autour de la moquerie de Britney Spears lors de sa spirale descendante en 2007, il y a eu un vague sentiment qu’il est peut-être injuste de condamner une personnalité publique au milieu de la détresse psychiatrique, que le faire serait dans une façon de lui donner un coup de pied pendant qu’il est à terre.

Pourtant, cette attitude est offensante pour toutes les personnes atteintes de trouble bipolaire et d’autres maladies mentales qui ne passent pas leurs journées à faire de longues diatribes antisémites (pour être clair, c’est la plupart d’entre elles). Être bipolaire peut rendre une personne paranoïaque et encline à la pensée conspiratrice, mais cela ne fait pas d’une personne un fanatique. Il est possible, et même préférable, de séparer le sectarisme de Ye de ses problèmes de santé mentale lorsqu’il parle de ses récentes explosions.

Et si nous essayions de séparer l’art de Ye de sa mauvaise conduite ? Et si nous disions que nous allons mettre Ye et son fanatisme de côté et nous concentrer uniquement sur la musique qu’il a donnée au monde ? C’est une position que beaucoup de ses fans sont déjà à l’aise de prendre. Vous avez été si publiquement scandaleux pendant si longtemps que beaucoup de gens ont l’habitude de ne pas aimer Ye l’homme et concentrant toute leur attention sur Ye le musicien ou Ye l’icône de la mode. Choisir de dénoncer le discours de haine de Ye tout en appréciant sa musique n’est peut-être pas si différent que de dire qu’il avait tort prendre d’assaut la scène des VMA mais sachant que vous allez quand même acheter son prochain album.

Qu’un clivage puisse exister entre un artiste et son art, c’est aussi la position de deux grandes écoles littéraires du XXe siècle : les Nouvelles Critiques des années 1930, qui soutenaient que pour être évaluée scientifiquement, une œuvre d’art devait pouvoir se tenir seul, en dehors de l’histoire; et les postmodernes des années 1960, qui ont soutenu que l’auteur était mort. Un fan de Ye suivant l’une de ces écoles de pensée pourrait décider que “Runaway” était un cadeau de Ye à la culture et qu’il ne peut plus dicter ou même affecter la façon dont ils le voient.

À en juger par l’omniprésence continue de Ye, c’est la voie que bon nombre de ses fans choisissent de suivre. Ye est toujours joué dans les clubs, par les plus grands DJ du monde, à la radio, à la salle de sport.

Pour d’autres auditeurs, cependant, cela pourrait être un cas où il devient difficile de séparer l’art de l’artiste parce que Ye a toujours mis sa propre personnalité arrogante et abrasive au centre de sa musique. Souvent, les résultats peuvent être brillants : l’égoïsme affiché dans sa brutale querelle unilatérale avec Kim devient ludique et drôle avec des paroles comme “Je suis un dieu, dépêche-toi avec mon putain de croissant”. Mais quand Ye a essayé de construire de la musique autour de son soutien à Trump, le résultat, “Ye vs. the People”, était un morceau de chanson, terne et sinueux, plein d’arguments vides à moitié cuits sur la façon dont Ye transformait le chapeau MAGA en un symbole d’empathie rien qu’en le portant. “C’est mal formé, irréfléchi, inachevé – une position à contre-courant à adopter au pire moment pour adopter une position à contre-courant”, a écrit Tom Breihan chez Stereogum. “West ne fait que rapper en rond.”

Bon ou mauvais art, de nombreuses écoles critiques vous diront que penser à l’artiste fait partie de l’interprétation d’une œuvre d’art. Plus important encore, les nouveaux historicistes qui ont pris de l’importance dans les années 1990 ont soutenu que toutes les œuvres d’art étaient ancrées dans le temps et le lieu où elles avaient été créées. Cela pourrait signifier, dans ce cas, que vous décidiez que comprendre “Runaway” signifie également comprendre Ye et tout son sectarisme – et vous pourriez décider que vous ne voulez pas faire partie de l’un ou de l’autre.

C’est une décision personnelle. Personne d’autre ne peut décider pour vous de ce que vous pensez de l’art qui compte pour vous et la personne qui l’a créé. Ces questions sont subjectives.

Il y a deux problèmes dans tout ce gâchis, cependant, qui me semblent assez simples. La première est que Ye utilise activement sa plate-forme pour diffuser une propagande haineuse et dangereuse à ses millions de fans. Avant qu’Instagram ne restreigne son compte au cours du week-end, Ye y comptait 18,1 millions d’abonnés et 31,4 millions sur Twitter avant que son compte ne passe en mode “Lecture seule”. Tout soutien de Ye qui pourrait renforcer cette plate-forme est, dans ce contexte, au mieux irresponsable.

La deuxième est la question de l’argent. Lorsque vous jouez la musique de Ye, vous lui envoyez des redevances. Donc, une étape très simple que vous pourriez prendre est de penser à combien d’argent vous voulez donner à Ye. Ses collaborateurs semblent déjà penser dans ce sens.

Les relations de Ye avec ses pairs musiciens sont chroniquement tendues, parfois mais pas toujours pour des raisons politiques. Alors qu’il semble s’être réconcilié avec le mentor Jay-Z et le protégé Drake après de longues séparations publiques, le chanteur John Legend, que Ye a signé et produit, dit que Ye a rompu avec lui après que Legend n’ait pas soutenu sa candidature à la présidence. (Divulgation: Legend est membre du conseil d’administration de Vox Media.) “Bizarre comme tous ces” penseurs libres et indépendants “atterrissent toujours sur le même vieil anti-noirceur et antisémitisme”, Légende tweetée après la frénésie antisémite de Ye sur Twitter ce mois-ci. En 2018, son rival et collaborateur Questlove a joué dans un t-shirt qui disait “Kanye ne se soucie pas des Noirs”.

L’essentiel de la fortune de Ye provient cependant de la marque de vêtements Yeezy, qu’il a créée en collaboration avec Adidas et que Forbes estime à 1,5 milliard de dollars. Adidas a soutenu Ye et leur partenariat très lucratif à travers les controverses passées, mais la chemise «les vies blanches comptent» semble avoir été un pont trop loin. Quelques jours après que Ye ait fait ses débuts avec la chemise à la Fashion Week de Paris, Adidas a annoncé qu’elle allait revoir son accord commercial avec Ye. La banque JPMorgan Chase a également récemment mis fin à ses relations avec ses entreprises, a-t-on révélé mercredi.

Vous êtes peut-être un génie de la musique, et votre relation avec sa musique vous regarde. C’est définitivement un fanatique, et ce mois-ci, en raison de la puissance de son influence, son sectarisme était aussi incontournable que sa musique. Alors peut-être que la question n’est pas ce que vous devriez faire à propos de Kanye mais ce que vous devriez faire à propos d’un fanatique. Cette réponse est claire : éloignez-vous.