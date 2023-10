Bogota – Colombie – Depuis que Gisela Serrano a fui le Venezuela en 2018, cette femme de 53 ans a l’impression d’avoir un pied dans son pays d’adoption, la Colombie, et un autre dans son pays natal, où elle espère revenir un jour.

Mais pour que cela se produise, il faudrait que la crise humanitaire du pays s’améliore. Serrano, militant des droits des migrants, suit donc de près la situation politique au Venezuela.

Mais jusqu’à récemment, elle n’a pas pu voter aux élections vénézuéliennes. Elle-même migrante, elle n’a pas de passeport valide et l’ambassade du Venezuela à Bogota, où elle réside actuellement, était fermée jusqu’en septembre.

« C’est injuste », a déclaré Serrano. « On se sent impuissant en regardant tout ce qui se passe de loin. »

Mais dimanche, Serrano et des milliers d’autres Vénézuéliens de la diaspora voteront pour la première fois à une primaire présidentielle. Lors de ces élections organisées de manière indépendante, les électeurs choisiront un seul candidat pour défier le président Nicolas Maduro aux élections générales de 2024.

Les organisateurs de la primaire de l’opposition ont cherché à élargir le vote à l’étranger en permettant aux Vénézuéliens de l’étranger inscrits sur les listes électorales de mettre à jour leurs informations et de voter.

« Nous souhaitons souligner qu’il y a des millions de Vénézuéliens à l’étranger qui se voient refuser leur droit fondamental de voter », a déclaré Ismael Pérez, membre de la Commission nationale primaire (CP).

Plus de 7,7 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays ces dernières années, fuyant les troubles politiques et une crise économique provoquée par la mauvaise gestion du gouvernement, la chute des prix du pétrole et les sanctions américaines.

Au sein de cette diaspora, 4,5 millions de Vénézuéliens pourraient avoir le droit de voter, a déclaré Perez. Ce chiffre pourrait s’avérer décisif lors des prochaines élections.

À l’approche des primaires du 22 octobre, le PC s’est associé à des milliers de bénévoles locaux pour mettre en place 80 bureaux de vote en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Israël.

Il a également mené une campagne de plusieurs mois pour mettre à jour les listes électorales des Vénézuéliens à l’étranger, portant le nombre total de migrants, demandeurs d’asile et réfugiés éligibles à voter à 397 000.

Il s’agit d’un bond significatif par rapport au décompte précédent d’environ 86 000 électeurs à l’étranger, a déclaré Perez.

L’un de ces électeurs est Serrano, qui – bien qu’elle ait quitté le Venezuela il y a cinq ans – est déterminée à contribuer à façonner l’avenir de son pays. Avant d’émigrer, elle s’est portée volontaire comme observatrice électorale et a voté à chaque élection depuis l’âge de 18 ans.

Mais son engagement en faveur d’élections libres a finalement rendu difficile le maintien de Serrano au Venezuela.

Lors du vote régional de 2017, un coordinateur local du Parti socialiste unifié du Venezuela a averti Serrano que si elle retournait au bureau de vote où elle s’était portée volontaire, elle ne quitterait pas le site vivante.

Craignant pour sa vie, elle s’est enfuie vers la Colombie voisine, où elle a obtenu l’asile politique.

Sa sécurité s’est cependant faite au détriment de son droit de vote : de l’autre côté de la frontière, elle ne pouvait plus voter.

« C’est le vol de votre liberté, de votre droit d’exprimer votre approbation ou votre désapprobation », a déclaré Serrano à propos des élections.

Même si de nombreuses diasporas ne sont pas très actives politiquement, la diaspora vénézuélienne pourrait constituer une exception, selon Eugenio Martinez, analyste politique vénézuélien. Après tout, beaucoup ont fui le pays à cause des pressions politiques.

« Le fait que cette élection présidentielle puisse servir à résoudre les causes qui les ont contraints à quitter le pays est une raison plus que suffisante pour encourager le vote », a déclaré Martinez.

Mais les Vénézuéliens à l’étranger sont confrontés à une série de difficultés pour voter, à commencer par le fait que beaucoup ne sont pas inscrits sur les listes électorales officielles supervisées par le Conseil électoral national.

Perez, membre du PC, a déclaré que le problème est aggravé par les relations diplomatiques tendues que le Venezuela entretient avec de nombreux pays, ce qui limite le nombre d’ambassades vénézuéliennes dans le monde.

Un autre problème est que les Vénézuéliens doivent avoir une résidence légale permanente dans leur pays d’adoption pour voter, ce que beaucoup n’ont pas encore atteint.

Jonathan Noguera, un militant des droits des réfugiés et des migrants à Lima, au Pérou, craint également que ses compatriotes vénézuéliens ne soient découragés de voter aux primaires de dimanche en raison du fait qu’ils ne sont toujours pas en mesure de voter aux élections générales.

«C’est une contradiction. Ils demandent pourquoi ils devraient voter aux primaires s’ils ne peuvent pas voter aux élections générales », a déclaré Noguera.

Pourtant, au cours de la semaine dernière, le Venezuela a pris quelques mesures modestes pour permettre la tenue d’élections équitables en 2024.

Mardi, le gouvernement Maduro et l’opposition ont signé un accord autorisant les partis politiques à sélectionner leurs propres candidats. Ces candidats auraient un accès égal à la couverture médiatique et les observateurs internationaux seraient autorisés à surveiller le vote.

En échange de concessions électorales, les États-Unis ont accepté d’alléger certaines de leurs sanctions contre le Venezuela. Mais de nombreux défenseurs estiment que l’accord ne va pas assez loin.

Martinez a fait valoir que les conditions d’élections libres et équitables devraient inclure le droit de vote pour la diaspora, qui représente environ un tiers de la population électorale totale.

« Le fait qu’un nombre aussi important de personnes ne puissent pas décider si elles veulent ou non voter en raison de formalités bureaucratiques a des conséquences sur la qualité démocratique de l’élection », a déclaré Martinez.

L’accord reste également vague quant à la possibilité que des candidats exclus participent aux élections générales. Certaines des principales figures de l’opposition, dont la principale candidate Maria Corina Machado, se sont vu interdire d’exercer des fonctions publiques en raison de leur position critique à l’égard du gouvernement Maduro.

Machado est sur le scrutin de dimanche, car la primaire est organisée sans le parrainage de l’État. Mais si elle ou un autre candidat interdit devenait vainqueur de la primaire, ils ne pourraient probablement pas se présenter aux élections générales.

Cela laisse le choix à l’opposition, a expliqué Perez. Soit il pourrait mobiliser un soutien en faveur du candidat exclu, soit choisir une alternative pour se présenter.

Serrano, qui vote pour Machado, favori aux primaires, sait que son candidat pourrait ne pas être en mesure de participer aux élections générales. Mais elle insiste pour voter aux primaires, affirmant que cela symbolise sa lutte continue pour un avenir meilleur au Venezuela.

« Cela signifie qu’il y a encore de l’espoir, que nous n’avons pas abandonné », a-t-elle déclaré.