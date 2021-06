La diaspora tamoule lankaise intensifie ses manifestations contre « Family Man 2 » | Nouvelles de la série Web

New Delhi : intensifiant leur campagne contre la série Web d’Amazon Prime « The Family Man 2 », les membres de la diaspora tamoule de l’Eelam ont exhorté l’industrie cinématographique tamoule à cesser de montrer les victimes du génocide sous un mauvais jour.

La série à succès controversée a été critiquée par des organisations tamoules pour la représentation «négative» des Tamouls sri-lankais.

The Australian Tamil Congress (ATC), British Tamils ​​Forum (BTF), Irish Tamils ​​Forum (ITF), La Maison du Tamil Eelam (MTE), Norwegian Council of Eelam Tamouls (NCET), National Council of Canadian Tamouls (NCCT), Solidarité Le Groupe pour la paix et la justice (SGPJ-Afrique du Sud) et le Groupe d’action tamoul des États-Unis (USTAG) ont collectivement écrit une lettre à la Tamil Nadu Film Directors Association, au Tamil Film Producers Council et à la South Indian Artistes’ Association à cet égard.

« Nous, en tant que victimes du plus grand génocide de ce siècle, notons avec inquiétude la falsification de la juste lutte des Tamouls de l’Eelam contre l’oppression de l’État dans la série Web ci-dessus et la condamnons fermement », a déclaré un communiqué de presse publié par les organisations.

Les organisations ont exprimé leur angoisse face au recrutement d’acteurs et de scénaristes tamouls pour ladite série Web.

Les organisations de la diaspora ont également réfuté les affirmations des créateurs selon lesquelles la série Web est une œuvre de fiction, alléguant qu’il s’agit d’une tentative délibérée de calomnier les Tamouls sri-lankais.

« Bien que les réalisateurs/producteurs de ‘Family Man 2’ aient déclaré que la série était un produit fictif, l’utilisation de mots tels que ‘Eelam Tamouls’, ‘Point Pedro’, ‘Eelam’ et ‘North Sri Lanka’ ainsi que la similitude des scènes avec les dernières étapes de la guerre génocidaire au Sri Lanka et les séquences violentes exposées par les personnages démontrent clairement l’ordre du jour fabriqué pour illustrer les Tamouls de l’Eelam comme des personnes sujettes à une violence aveugle », indique le communiqué.

Les organisations tamoules de l’Eelam se sont opposées à la représentation des Tamouls de l’Eelam comme des terroristes, où qu’ils résident.

« Au cours des 12 dernières années, nous avons cherché des réparations contre les injustices causées par le génocide de manière pacifique et conformément aux mécanismes du droit international. Pourtant, ce genre de mesures est prise dans le but de réprimer nos efforts », ajoute la déclaration.

Dans un premier temps, la diaspora tamoule sri lankaise avait enregistré sa protestation par le biais de mémorandums adressés au siège d’Amazon Prime pour sa part dans la diffusion de la série Web sur sa plateforme.

La diaspora tamoule mondiale a organisé des manifestations devant les bureaux d’Amazon Prime, dont la première a eu lieu lundi devant le bureau d’Amazon à Londres, conformément à la réglementation Covid-19.

‘The Family Man 2’ a également fait face à des manifestations au Tamil Nadu, plusieurs personnalités publiques et dirigeants politiques exigeant qu’Amazon Prime cesse de diffuser la série Web, qui met en vedette Manoj Bajpai, Priyamani et Samantha dans les rôles principaux.